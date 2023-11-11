Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

В России уже привыкли к чудачествам и откровенному вредительству со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Другой такой непоследовательной и лживой организации на Западе, пожалуй, и нет: МОК ничего не стоит отстранить российских спортсменов, привлекая их к коллективной ответственности за политический курс России. Но он же ничего не делает ни с израильскими, ни с какими другими атлетами, чьи страны ведут политику, с которой кто-то не согласен. Причём очень интересно объясняет свою позицию: мол, российские спортсмены наказаны за «нарушения олимпийского перемирия», а израильские и какие угодно еще – это другое, поэтому они не должны нести коллективную ответственность за действия своего правительства.

Безусловно, действия МОК лишь подчеркивают, какой он, настоящий Запад, и что из себя представляет демократия, в которую Россию устойчиво гнали со времён распада СССР. Так или иначе, практически все россияне уверены, что МОК – спонсируемая американцами марионетка, ибо как ещё можно объявить то, что делает когда-то уважаемая международная организация. Такого же мнения и многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, прямо заявивший, что Штаты более чем на 50% спонсируют комитет, а если бы это делали мы, то глава МОК Томас Бах играл бы под российскую дудку. Звучит логично, но так ли всё просто?

Основной барыш МОК получает от продажи прав на трансляции Олимпиад – примерно 61% общего бюджета. Получается, что спонсоры предоставляют только 39%. Причём такой расклад относительно нов. Некоторое время назад спонсоры действительно вливали в бюджет МОК почти половину средств, а сейчас комитет, как и многие другие международные спортивные федерации, пытается так или иначе выйти на самоокупаемость.

Примечательно, что до 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. Тем не менее сейчас у МОК 14 основных спонсоров, пять из которых, что не удивительно, базируются в США: Coca-Cola, Intel, Visa, Procter & Gamble и Airbnb. Разумеется, в «честном» и «прозрачном» МОК никто не удосужился разгласить точные суммы поступлений от каждой из этих компаний. Точно так же неизвестно, насколько глубоко финансово в МОК погрузилась рука Вашингтона.

Но в том, что МОК прочно связан с американским правительством, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть на финансовый отчет комитета, в котором он указывает, что львиную долю денег получает с продажи прав на показ Олимпийских игр. По данным The Guardian, практически половина всех прав принадлежит американскому каналу NBC, которым владеет телеком-гигант Comcast. Генеральным директором Comcast является Брайан Робертс, сын Ральфа Робертса, отца-основателя кабельного телевидения. И отец, и сын делали неоднократные щедрые пожертвования обеим политическим партиям США, финансово поддерживая кандидатов в президенты в разные годы.

К тому же телеканал NBC заключил рекордную сделку, заплатив МОК почти восемь миллиардов долларов за права на трансляцию Игр с 2022 по 2032 год. Ну и кому должны подчиняться чиновники МОК? Безусловно, расследований, где МОК ловят за руку в очередной антироссийской истерии, вызванной командой из Белого дома – нет. Цифры как таковые отсутствуют, но все всё прекрасно понимают.





Те же американцы диктуют правила и по части расширения программы Олимпиады. Например, в 2028 году Игры пройдут как раз в Лос-Анджелесе, а в перечень соревнований добавят крикет, лакросс, сквош, флаг-футбол и... бейсбол. Причём в МОК даже не пытаются скрывать, что новые виды спорта выбраны именно под страну-хозяйку, в которой они считаются культовыми. И такие примеры уже были: синхронное плавание попало в программу Игр в 2000 году. Ровно тогда, когда балом в этом виде спорта правили американки.

Возникает логичный вопрос – а что Россия? Её доля в доходах МОК невелика, точнее сказать, мизерна. В комитете нет отечественных функционеров, поэтому МОК ничего не стоит сказать «есть, сэр» на любые американские приказы.

Тем не менее Олимпийский комитет России (ОКР) 6 ноября подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отстранении российских спортсменов от соревнований, которое МОК принял в октябре. Это похоже на последние попытки выбраться из болота, в которое превратилось международное олимпийское движение, выхода из которого сейчас, объективно, нет. К тому же судебный спор никак не поможет российским спортсменами выступить в Играх в Париже в 2024 году. Это необходимо только для одного – чтобы ОКР получил долю от олимпийских трансляций и спонсорских денег. А Россия на них объективно претендует, несмотря на бан.

Но надо ли это России и российскому обществу – большой вопрос.