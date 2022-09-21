Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

У Лиз Трасс как-то сразу не заладилось. Спустя всего два дня после ее назначения на должность премьер-министра Британии умерла королева. Понятное дело, что «баба Лиза» пребывала в очень почтенном возрасте, но все равно как-то не очень хорошо совпало. Словно само мироздание посылает намек – дальше будет только хуже.

А что нам вообще известно о Лиз Трасс? Она – третья женщина-премьер в британской истории, причем все три (включая Маргарет Тэтчер и Терезу Мэй) были консерваторами (тори). И при этом она – уже четвертый подряд премьер-министр от консерваторов за последние шесть лет (после Дэвида Кэмерона, все той же Терезы Мэй и несравненного Бориса). При этом один только Кэмерон оставался у власти шесть лет – с 2010 по 2016 год. О чем это говорит? О том, что обстановка в британском истеблишменте далека от стабильности.

Но вернемся к нашей сегодняшней героине. Трасс родилась в 1975 году в интеллигентной семье: мама была медсестрой, отец – педагогом. Оба родителя придерживались крайне левых, чуть ли не коммунистических взглядов, и с самого детства «обрабатывали» маленькую Лизу. Дообрабатывали они дочку до того, что она, будучи школьницей, даже вступила в движение за ядерное разоружение – это была такая тусовочка пацифистов-травокуров из обеспеченных семей, предлагавших британскому правительству в одностороннем порядке утилизировать ядерное оружие страны. И это – на фоне холодной войны. Для нас, то есть для СССР, подобные люди были тем, что принято называть термином «полезный идиот», но главное здесь – то, с какими взглядами молодая еще Элизабет Трасс пришла в политику.

Однако затем что-то в ней меняется, последние годы XX века она встречает уже консерватором. Перемены носили не только внутренний, но и внешний характер. Трасс похудела, растрепанная студенческая прическа сменилась идеально выверенным каре. При взгляде на поздние фотографии нового премьера не покидает ощущение, что ты уже где-то это все видел. Короткие светлые волосы, строгий, немного тяжелый взгляд, в одежде превалируют темные и холодные тона: черный, темно-синий, фиолетовый. Да это же Хиллари Клинтон и Маргарет Тэтчер! Последней Трасс подражает даже в том, что фотографируется верхом на военной технике.

Чужая душа – потемки, но смотря на биографию Лиз Трасс складывается ощущение, что она в довольно раннем возрасте разочаровалась в идеях, которые ей прививали родители. Или просто посчитала, что после окончания холодной войны пацифизм уже не будет так востребован, а вот сильные женщины-ястребы – будут. Как бы то ни было, буквально несколько недель назад, в ходе борьбы за лидерство в Консервативной партии, Трасс, некогда агитировавшая за ядерное разоружение, заявила, что без колебаний сможет применить ядерное оружие, даже если это будет означать глобальную катастрофу. И даже не совсем ясно, являются ли ее слова простым популизмом или ее внутренняя переоценка ценностей действительно зашла так далеко.

Заняв кабинет на Даунинг-стрит, Лиз Трасс первым делом позвонила – естественно – Джо Байдену, чтобы выразить полную и безоговорочную поддержку позиции США и НАТО по Украине. 51-й штат остается верным своему президенту. Второй звонок был адресован Владимиру Зеленскому, которого новый премьер также заверила в своей полной поддержке. Первые звонки на посту – это определенный ритуал, призванный подчеркнуть курс нового правительства. Обычно британские премьеры всегда звонили своим европейским коллегам, как правило, в Париж и Берлин – однако Трасс не стала создавать даже видимость любезности. Впрочем, новый британский премьер демонстрирует враждебность не только по отношению к России. Трасс неоднократно жестко высказывалась в отношении Китая, призывая «бороться с его влиянием».

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Разумеется, новый лидер тори пообещала увеличить и без того огромные военные расходы Великобритании с 2% ВВП до 3% к 2030 году. Это означает, что Британия менее чем за восемь лет дополнительно потратит на армию 150 миллиардов долларов. Если где-то прибывает – значит, где-то убывает, и «под нож», вероятно, пойдет система здравоохранения, образование и прочие социальные сферы. Все можно будет списать на необходимость защиты мировой демократии от России и Китая, так что нынешний рекордный для страны уровень бедности англичане спустя годы еще вспомнят с теплотой. Раньше-то оно, как известно, всегда было лучше.

Может создаться впечатление, что некогда «сменившая команду» (что пошло на пользу ее карьере) Трасс словно что-то пытается доказать миру и самой себе, демонстрируя чрезмерную даже для ее консервативного окружения степень радикализма. Ранее она также открыто выступала против выхода Великобритании из Европейского союза на референдуме о Brexit в 2016 году. Однако затем, войдя в правительство несравненного Бориса, она стала жестким сторонником Brexit, что также пошло на пользу ее карьере.

При всем этом Трасс порой демонстрирует невежество даже в областях, которые должны входить в ее непосредственную компетенцию. Еще в бытность министром иностранных дел она ляпнула, что Украина, дескать, имеет большой опыт в отстаивании независимости от монголов и татар. Первое независимое украинское государство, если что, было образовано только в 1917 году и просуществовало всего ничего. Только ленивый не высмеял посредственные знания тогда еще министра в области географии ­– во время февральского визита в Москву Трасс «подарила» Ростовскую и Воронежскую области Украине. Та поездка вообще выдалась для британской стороны безрезультатной, а сама Лиз Трасс как будто была озабочена только собственным имиджем, а не нуждами государства. Она оделась в меха и устроила фотосессию в Москве (опять же, подражая Тэтчер), при том, что минувший февраль в российской столице выдался не по сезону теплым.

Элизабет Трасс на протяжении всей своей политической карьеры пыталась выделяться. Для этого она копировала известных женщин-политиков и делала резонансные заявления. Все для того, чтобы создать образ сильной женщины. Проблема в том, что это всегда был лишь образ. Покойная Маргарет Тэтчер была сильной личностью. Пока еще здравствующая Хиллари Клинтон тоже таковой является (вне зависимости от ее отношения к нам и к нашей стране) – она пережила худшее из возможных для женщины унижений, нашла в себе силы вернуться в политику и едва не стала президентом. Даже «большой ребенок» Борис – личность, не лишенная дарований и харизмы. А Лиз Трасс – это просто искусственно созданный образ, маска, слепок чужого лица, за которым только пустота.