Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

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21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
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У России осенью могут появиться четыре новых региона

Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей готовы проголосовать за вступление в состав России РИА Новости
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области проведут референдумы о присоединении к России. Голосование начнется уже в эту пятницу, 23 сентября – и продлится пять дней. Ранее опросы показали, что жители этих территорий не только готовы принять участие в этих референдумах, но и намерены голосовать за воссоединение с Россией.  Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...

Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...
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Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Донбасс и Херсон срочно станут Россией

Что делят киргизы с таджиками

Риск большой войны в Закавказье

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

    Александр Свистунов
    Историк, журналист
    		21 сентября 2022, 11:56

    У Лиз Трасс как-то сразу не заладилось. Спустя всего два дня после ее назначения на должность премьер-министра Британии умерла королева. Понятное дело, что «баба Лиза» пребывала в очень почтенном возрасте, но все равно как-то не очень хорошо совпало. Словно само мироздание посылает намек – дальше будет только хуже.

    А что нам вообще известно о Лиз Трасс? Она – третья женщина-премьер в британской истории, причем все три (включая Маргарет Тэтчер и Терезу Мэй) были консерваторами (тори). И при этом она – уже четвертый подряд премьер-министр от консерваторов за последние шесть лет (после Дэвида Кэмерона, все той же Терезы Мэй и несравненного Бориса). При этом один только Кэмерон оставался у власти шесть лет – с 2010 по 2016 год. О чем это говорит? О том, что обстановка в британском истеблишменте далека от стабильности.

    Но вернемся к нашей сегодняшней героине. Трасс родилась в 1975 году в интеллигентной семье: мама была медсестрой, отец – педагогом. Оба родителя придерживались крайне левых, чуть ли не коммунистических взглядов, и с самого детства «обрабатывали» маленькую Лизу. Дообрабатывали они дочку до того, что она, будучи школьницей, даже вступила в движение за ядерное разоружение – это была такая тусовочка пацифистов-травокуров из обеспеченных семей, предлагавших британскому правительству в одностороннем порядке утилизировать ядерное оружие страны. И это – на фоне холодной войны. Для нас, то есть для СССР, подобные люди были тем, что принято называть термином «полезный идиот», но главное здесь – то, с какими взглядами молодая еще Элизабет Трасс пришла в политику.

    Однако затем что-то в ней меняется, последние годы XX века она встречает уже консерватором. Перемены носили не только внутренний, но и внешний характер. Трасс похудела, растрепанная студенческая прическа сменилась идеально выверенным каре. При взгляде на поздние фотографии нового премьера не покидает ощущение, что ты уже где-то это все видел. Короткие светлые волосы, строгий, немного тяжелый взгляд, в одежде превалируют темные и холодные тона: черный, темно-синий, фиолетовый. Да это же Хиллари Клинтон и Маргарет Тэтчер! Последней Трасс подражает даже в том, что фотографируется верхом на военной технике.

    Чужая душа – потемки, но смотря на биографию Лиз Трасс складывается ощущение, что она в довольно раннем возрасте разочаровалась в идеях, которые ей прививали родители. Или просто посчитала, что после окончания холодной войны пацифизм уже не будет так востребован, а вот сильные женщины-ястребы – будут. Как бы то ни было, буквально несколько недель назад, в ходе борьбы за лидерство в Консервативной партии, Трасс, некогда агитировавшая за ядерное разоружение, заявила, что без колебаний сможет применить ядерное оружие, даже если это будет означать глобальную катастрофу. И даже не совсем ясно, являются ли ее слова простым популизмом или ее внутренняя переоценка ценностей действительно зашла так далеко.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Заняв кабинет на Даунинг-стрит, Лиз Трасс первым делом позвонила – естественно – Джо Байдену, чтобы выразить полную и безоговорочную поддержку позиции США и НАТО по Украине. 51-й штат остается верным своему президенту. Второй звонок был адресован Владимиру Зеленскому, которого новый премьер также заверила в своей полной поддержке. Первые звонки на посту – это определенный ритуал, призванный подчеркнуть курс нового правительства. Обычно британские премьеры всегда звонили своим европейским коллегам, как правило, в Париж и Берлин – однако Трасс не стала создавать даже видимость любезности. Впрочем, новый британский премьер демонстрирует враждебность не только по отношению к России. Трасс неоднократно жестко высказывалась в отношении Китая, призывая «бороться с его влиянием».

    Разумеется, новый лидер тори пообещала увеличить и без того огромные военные расходы Великобритании с 2% ВВП до 3% к 2030 году. Это означает, что Британия менее чем за восемь лет дополнительно потратит на армию 150 миллиардов долларов. Если где-то прибывает – значит, где-то убывает, и «под нож», вероятно, пойдет система здравоохранения, образование и прочие социальные сферы. Все можно будет списать на необходимость защиты мировой демократии от России и Китая, так что нынешний рекордный для страны уровень бедности англичане спустя годы еще вспомнят с теплотой. Раньше-то оно, как известно, всегда было лучше.

    Может создаться впечатление, что некогда «сменившая команду» (что пошло на пользу ее карьере) Трасс словно что-то пытается доказать миру и самой себе, демонстрируя чрезмерную даже для ее консервативного окружения степень радикализма. Ранее она также открыто выступала против выхода Великобритании из Европейского союза на референдуме о Brexit в 2016 году. Однако затем, войдя в правительство несравненного Бориса, она стала жестким сторонником Brexit, что также пошло на пользу ее карьере.

    При всем этом Трасс порой демонстрирует невежество даже в областях, которые должны входить в ее непосредственную компетенцию. Еще в бытность министром иностранных дел она ляпнула, что Украина, дескать, имеет большой опыт в отстаивании независимости от монголов и татар. Первое независимое украинское государство, если что, было образовано только в 1917 году и просуществовало всего ничего. Только ленивый не высмеял посредственные знания тогда еще министра в области географии ­– во время февральского визита в Москву Трасс «подарила» Ростовскую и Воронежскую области Украине. Та поездка вообще выдалась для британской стороны безрезультатной, а сама Лиз Трасс как будто была озабочена только собственным имиджем, а не нуждами государства. Она оделась в меха и устроила фотосессию в Москве (опять же, подражая Тэтчер), при том, что минувший февраль в российской столице выдался не по сезону теплым.

    Элизабет Трасс на протяжении всей своей политической карьеры пыталась выделяться. Для этого она копировала известных женщин-политиков и делала резонансные заявления. Все для того, чтобы создать образ сильной женщины. Проблема в том, что это всегда был лишь образ. Покойная Маргарет Тэтчер была сильной личностью. Пока еще здравствующая Хиллари Клинтон тоже таковой является (вне зависимости от ее отношения к нам и к нашей стране) – она пережила худшее из возможных для женщины унижений, нашла в себе силы вернуться в политику и едва не стала президентом. Даже «большой ребенок» Борис – личность, не лишенная дарований и харизмы. А Лиз Трасс – это просто искусственно созданный образ, маска, слепок чужого лица, за которым только пустота.

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