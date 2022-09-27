Почему Эрдоган вцепился в Сирию

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Новую власть Италии правильнее считать фашистской

Господствующая мировая идеология боится традиционных семейных ценностей, считает Мелони Roberto Monaldo/LaPress/
Global Look Press
Случилось то, чего опасались враги России в Еврокомиссии. Выборы в одной из трех главных стран еврозоны – Италии выиграла правая коалиция. В ней есть те, кого раньше называли «друзьями России», и те, кого называют «полуфашистами», включая будущего премьер-министра Джорджию Мелони. Нужно ли нам соглашаться с такой оценкой?  Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Почему Эрдоган вцепился в Сирию

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Подробности...

Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Господь не помогает боязливым

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Александр Свистунов

    Почему Эрдоган вцепился в Сирию

    Александр Свистунов
    Историк, журналист
    		27 сентября 2022, 12:16

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на днях посетил саммит ШОС в Самарканде и успел стать героем мемов**, однако одна важная встреча, которую он планировал провести в Узбекистане, все же сорвалась – президент Сирии Башар Асад на саммит не прилетел, хотя был приглашен. Тем не менее турки вцепились в Сирию мертвой хваткой, а это значит, что их новые попытки навязать Асаду диалог – вопрос времени.

    В интервью СМИ Эрдоган выразил сожаление по поводу отсутствия своего сирийского визави на саммите ШОС. «Из-за него, из-за его действий Сирия скоро будет разделена... Он думал защитить подконтрольные ему районы. Но он не мог обеспечить безопасность больших территорий», – сказал Эрдоган. Довольно странная риторика для человека, который якобы призывает к миру. Скорее, все выглядит так, будто Эрдоган собирается в рамках этих переговоров выбить у Асада территориальные уступки.

    Что вообще связывает Турцию и Сирию? Во-первых, граница – это государства-соседи. Во-вторых – история. В течение нескольких столетий Сирия была частью Османской империи после того, как в начале XVI века султан Селим I Явуз (Грозный) завоевал ее. После Первой мировой войны в Османской империи случилась революция, Ататюрк провозгласил Турецкую республику и вроде как распрощался с имперскими замашками. Однако при первой же возможности в 1939 году прибрал к рукам провинцию Хатай, которую сирийцы до сих пор считают своей. Зачем она туркам, помимо очевидного мотива возвращения утраченных имперских владений?

    Давайте сначала посмотрим на расположение Турции, а заодно окунемся в историю. Практически вся ее территория приходится на Малую Азию. Это – историческая область Анатолия (по-турецки – Анадолу), «сердце империи», откуда некогда пришли племена турок-сельджуков, основавших Османское государство. Западные окрестности Стамбула расположены на территории Европы – это остатки области Румелия (от «Рум», то есть «Рим» по-турецки). Когда султан Мехмед II завоевал Константинополь (Второй Рим), он принял титул «кайсар ар-Рум» – «император Рима».

    В понимании турок-османов Римов тоже было три. Первый «Рум» – это оригинальный, тот, что в Италии, и на протяжении всего XVI века османские султаны не оставляли попыток дойти и до него. Второй – Рим греческий, то есть Константинополь, который в 1453 году все же пал под ударом османского ятагана. И третий – он же, но только мусульманский. И по сей день он, даже утратив статус столицы, остается важнейшим городом Турции.

    Фото: Sana Sana/Reuters

    Еще одним важным символом турецкого (и османского) имперского сознания является так называемое Красное яблоко (Кызыл алма) – достижение недостижимого, высшее благо и идеальное государство. Отправляя своих янычар на войну, султан Сулейман Великолепный напутствовал их словами: «Мы с вами встретимся вновь у Красного яблока», имея в виду тот, первый, Рим, который в XVI веке еще считался сердцем Европы. Спустя пять веков Реджеп Эрдоган произнес перед толпой своих сторонников: «Наша цель – Красное яблоко!»

    Причем тут провинция Хатай, которую турки присвоили в 1939 году, и современная Сирия? Давайте снова посмотрим на карту. Как мы уже отметили, почти вся территория Турции приходится на Малую Азию, но на юге страны, на самом побережье Средиземного моря, есть один маленький «аппендикс», клином врезающийся в Ближний Восток. Это и есть Хатай, который сирийцы считают своим. Это – плацдарм неоосманской Турции в ее бывших владениях. С самого 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, Турция и лично Эрдоган активно участвовали в переделе территорий арабской республики. Не напрямую, конечно, а при помощи прокси-сил – вооруженных отрядов исламистов, обученных турецкими инструкторами. Наиболее крупной и известной протурецкой террористической группировкой в регионе является ХТШ, или Хайят Тахрир аш-Шам* (запрещена в РФ). Базой для группировки, а по совместительству – единственной территорией Сирии, которая до сих пор остается под контролем антиправительственных сил, является провинция Идлиб, которую населяют около трех миллионов человек, фактически оказавшихся в заложниках у террористов. А теперь найдем на карте Идлиб – вон он, на северо-западе Сирии, аккуратно примыкает к уже упомянутой турецкой провинции Хатай. Проще говоря, Эрдоган расширяет плацдарм, вбивая диагональный клин в территорию Сирии и словно рассекая ее пополам.

    Турция фактически открыто покровительствует ХТШ и другим антиправительственным силам и не дает сирийской арабской армии или российским солдатам зачистить Идлиб и поставить точку в сирийском конфликте. Вместо этого Эрдоган публично заявляет, что Асад «не в состоянии удержать свои земли», а значит, он должен договариваться с ним, Эрдоганом. Судя по всему, турецкий президент допускает прекращение огня в Сирии только в обмен на территориальные уступки от Асада или как минимум на присутствие турецкого «миротворческого контингента». Новый султан собирает утраченные владения.

    При этом и у Анкары, и у Дамаска есть общий раздражитель – курды. Сирийские курды в ходе конфликта выступали на стороне Асада только потому, что против последнего действовала Турция руками прикормленных джихадистов. Победа этой публики для курдов означала бы буквально геноцид. Но это лишь временное партнерство перед лицом общего противника, и оно ни о чем не говорит. Курды хотят основать свой независимый Курдистан в северо-восточных провинциях Сирии. Для Асада это означает потерю очередных территорий. Для Эрдогана – появление максимально враждебного ему государственного образования прямо у него под боком. В 2016 году Эрдоган объяснял ввод своих войск в северные районы Сирии именно необходимостью покончить с «курдскими террористами».

    Между Турцией и Сирией существует договор, заключенный аж в 1998 году, согласно которому две страны обязуются сотрудничать в вопросах борьбы с курдскими сепаратистами. Тогда сирийцы даже выдали туркам курдского лидера Абдуллу Оджалана. Единственной страной, которая осенью 1998 года попыталась предоставить Оджалану убежище, оказалась Россия – Государственная дума подала на имя Ельцина официальное обращение с соответствующей просьбой. Ельцин тогда бумагу проигнорировал, Оджалана выдали, и он до сих пор сидит в турецкой тюрьме.

    Ситуация непростая для каждой из сторон. Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Для Вашингтона, все сильнее конфликтующего со своевольным Эрдоганом (который при этом является союзником по НАТО), выгодно, чтобы в регионе сохранялось напряжение, не позволяющее ни одной из сторон одержать окончательную победу. Ни Асада, ни Эрдогана такой вариант не устраивает. Первый хочет удержать как можно больше своих территорий и закончить наконец войну, которая длится уже 11 лет. А у второго – инфляция под 80%, неуклонное падение рейтингов, которое он пытается замедлить громкими заявлениями на международной арене. И что самое главное – президентские выборы в 2023 году. И перед выборами Эрдогану нужна громкая победа. Оттяпав у Сирии часть былых османских владений, закончив войну на своих условиях и добив курдов, он бы такую победу получил. Именно поэтому он так настойчиво хочет говорить с Дамаском прямо сейчас. Именно поэтому в прошлом году турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встречался со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом на саммите в Белграде – первая официальная встреча представителей двух государств за 10 лет. Под новым султаном загорелся трон, а маленькая война у него уже есть – осталось только победить в ней.

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