Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Взгляд
26 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
Перейти в раздел…

Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Подробности...

Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Перейти в раздел…

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
    В минобороны Украины заявили о замедлении операции ВСУ на юге ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии Экс-главред «Татлера» Романовский задержан по делу коммерческого директора Собчак
    Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах Водителя в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за букву «Z» на машине Mercedes нашел покупателя для российских активов
    Минобороны освободило от мобилизации отцов двоих детей в случае беременности супруги Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность» Грузия решила модернизировать оборонную концепцию на примере Украины В МВД назвали самое популярное у воров время для квартирных краж в Москве

    Главная тема


    Турция начинает выкручивать руки Газпрому

    удары по авиации


    Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS

    вымогательство у чиновников


    В доме Собчак провели обыск по делу ее коммерческого директора

    спецоперация на Украине


    Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине

    Видео

    радиоактивный взрыв


    Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

    новый премьер-министр


    Британия при Сунаке станет более опасной

    «идеальный шторм»


    Почему сербов сильно тревожит готовая «зайти на Украину» дивизия США

    АПЛ «Западная Вирджиния»


    США показали готовность нанести ядерный удар по России

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    польза для экономики


    Глеб Простаков: Как стать «зеленым», но не угробить экономику

    паника в Киеве


    Дмитрий Винник: Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

    военная целесообразность


    Сергей Миркин: Что думают в Донецке о разрушении Украины

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Александр Свистунов

    Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    Александр Свистунов
    Историк, журналист
    		26 октября 2022, 13:06

    Занимательная новость: в Совете Федерации предложили прокатывать в России иностранное кино без согласия западных правообладателей. Правда, отчисления с проката всё равно собираются платить, но это уже – отдельный момент. С учетом того, что нас отключили от системы SWIFT, многие иностранные банки отказываются сотрудничать с нашими, поэтому отчисление роялти в кассу голливудских студий может стать тем еще приключением.

    Ну это ладно, что-нибудь придумают – в конце концов, всегда можно отправить рублевый перевод Почтой России. Речь не об этом, а о том, что теперь у нас в принципе будет с авторскими правами на иностранную продукцию.

    Еще никогда в своей истории (за исключением разве что начала 20-х годов прошлого века) Россия не оказывалась под столь масштабными экономическими санкциями. И еще никогда нас так массово не «отменяли» иностранные деятели культуры. В СССР, например, спокойно продавали для проката голливудские фильмы – другое дело, что продавали их обычно весьма задорого, поэтому Госкино СССР обычно приобретало те фильмы, которые прежде успевали провалиться в родном американском прокате, ибо их, в отличие от хитов вроде «Челюстей», выбрасывали на кинорынок за копейки. Именно так появился феномен советского кинопроката – многие американские ленты в Союзе собирали куда больше зрителей, чем в США, а затем, уже в эпоху интернета, мы с удивлением узнали, что какое-нибудь «Золото Маккенны», по которому «тащился» каждый первый советский подросток, на Западе с треском провалилось и никаким культом даже близко не являлось.

    А сейчас мы бы, может, и рады купить последнюю киноновинку, да нам ее попросту не продают. И права на издание книг не продают тоже. Многие помнят весеннюю истерию вокруг «Гарри Поттера», который резко пропал из всех интернет-магазинов. Вещи, ставшие органичной частью нашей повседневности, вдруг стали пропадать. Зарубежные авторы и целые издательства отказываются издавать свои книги в России, и совершенно непонятно, как долго продлится эта история. Оптимисты считают, что два-три года. Однако на земном шаре есть такая страна, как Иран, который находится под санкциями вот уже сорок лет. Многие из нас еще не родились, а Иран уже был под санкциями. И там, я уверен, в первые годы тоже находились люди, которые были уверены, что все это – лишь на пару лет. И сейчас мы должны исходить из реальности, где в приоритете стоит как раз наихудший из вариантов.

    Так какой вообще смысл пытаться вести аргументированный диалог? Да, государственные мужи должны это делать – обязывает этикет. Но мы-то с вами – не президент, и мы можем себе позволить маленькие слабости.

    Как говорил капитан Джек Воробей: «Бери всё, не отдавай ничего!». Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Я считаю, что практика «свободного пользования» интеллектуальной собственностью из недружественных стран должна быть легализована и стать нормой не только в киноиндустрии, но также в издательской сфере и сфере высоких технологий. Многие авторы ушли с нашего рынка, и сейчас, вместо того, чтобы лихорадочно импортозамещаться (этим надо заниматься, но только не лихорадочно), мы можем раз и навсегда изменить правила игры и издавать на русском вообще всё, что захотим.

    Как человек, имеющий небольшое отношение к издательской индустрии, могу сказать, что зачастую просто приобрести права на ту или иную книгу бывает сложнее, чем эту книгу собственно издать. И дело даже не всегда в деньгах. Сейчас мы можем одним росчерком пера выкинуть кучу подобных «переменных» из уравнения нашего успеха, открыв нашим гражданам доступ к любым источникам информации, и вместе с этим пополняя бюджет государства за счет налоговых отчислений с каждого распроданного тиража.

    Весной и летом многие предрекали российской книжной индустрии долгий и болезненный кризис. Да, если она продолжит играть по старым правилам – так, возможно, и будет. Многие издательства (в основном – из «второго эшелона») могут этот кризис не пережить вовсе. Но есть и другой вариант – адаптироваться и воспользоваться ситуацией. Да, подорожала бумага – ну и что? Можно сделать упор на электронные издания – смартфоны и планшеты и так вовсю теснят бумажную книгу (к моему большому сожалению). Себестоимость электронной книги кратно меньше, чем бумажной. Для издательств это будет означать бесповоротный крах деловой репутации на Западе? Да, но им и так больше не продают права просто за то, что они – российские издательства. В конце концов, всегда можно зарегистрировать «левое» ООО, официально никак не связанное с головным издательством, и реализовывать всё через него.

    Единственные законы, чье соблюдение сейчас должно иметь для нас смысл – это законы России. На Западе мы и так вне закона – просто по факту. Поэтому сейчас есть возможность не только спасти российский книжный рынок, но и дать ему второе дыхание, подняв «Веселого Роджера».

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •