Китайские университеты подают пример российским

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16 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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США отказались спасать Европу зимой

У США нет дополнительного газа для Европы этой зимой Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.  Подробности...
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Самаркандский саммит расширил влияние Москвы в Азии

Главным событием саммита ШОС стала встреча лидеров России и Китая Александр Демьянчук/ТАСС
Саммит ШОС с участием Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показал: попытки «отменить» Россию на международной арене потерпели фиаско. Более того, нашу страну в регионе начинают все больше воспринимать как «свою», азиатскую державу, тогда как раньше считали ее скорее «европейской». По мнению экспертов, саммит закрепляет разворот России на Восток. Чего России удалось добиться в первый день самаркандского форума? Подробности...
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Как россияне помогают спецоперации на Украине

Бойцы на передовой сейчас особенно нуждаются в гуманитарной и другой помощи российского общества Виктор Антонюк/РИА Новости
Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку обществом спецоперации. При этом обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях. Но депутаты отмечают, что на этом фоне пока не очень заметна помощь крупного бизнеса. Подробности...
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Иран поможет России в большой кавказской проблеме

Иран проявляет все больше усилий для содействия интересам России Zuma\TASS
С весьма резкими и неожиданными заявлениями в связи с происходящем между Арменией и Азербайджаном выступил Тегеран. Он ясно дал понять, что готовится к «войне против Ирана» и выступил в защиту территориальных интересов Армении. Этот сигнал является очень важным не только для стран Кавказа, но и для России, и вот почему. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...

«Псы войны» на Украине оказались вне закона

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий. Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Китайские университеты подают пример российским

    Александр Свистунов
    Историк, журналист
    		16 сентября 2022, 11:56

    Спустя почти 20 лет после запуска Шанхайского рейтинга университетов, Китай меняет свою стратегию в сфере высшего образования. Еще за три месяца до 15 августа, когда был опубликован рейтинг мировых вузов за 2022 год, три китайских университета заявили о своем намерении выйти из международных рейтингов – Народный университет (Жэньминь) в Пекине, а также университеты Нанкина и Ланьчжоу.

    Их заявлению предшествовал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Народный университет. 25 апреля Си выступил в стенах вуза с речью, в которой, помимо прочего, сказал о необходимости того, чтобы Китай продолжал укреплять позиции своих университетов, превращая их в эталонные учебные заведения, но «с китайской спецификой». Си заявил, что невозможно достичь превосходства в академической среде, если просто следовать за другими странами или перенимать иностранные модели или стандарты.

    В начале 2000-х годов на основе исследований рабочей группы из Шанхайского университета Цзяотун Китай разработал свой метод оценки образовательных учреждений, который в настоящее время известен как Академический рейтинг университетов мира (AWRU), или Шанхайский рейтинг. Именно этот рейтинг, запущенный в 2003 году, нарушил традиционную расстановку сил на мировом рынке университетской репутации.

    Более прагматичные и менее ориентированные на репутацию и престиж, эти критерии позволили некоторым китайским университетам в течение последних 20 лет на равных сотрудничать с лучшими учебными заведениями мира, интенсифицировать обмен академическим опытом, трудоустраивать китайских ученых за рубежом – а прежде всего, не зависеть от западных стандартов эффективности учебного заведения, которые порой предполагают довольно эфемерные критерии вроде «академической свободы».

    Суть послания Си Цзиньпина ясна: академическое и научное развитие Китая сегодня все меньше зависит от знаний, получаемых из-за рубежа. Свой призыв отвергнуть иностранные модели и стандарты Си адресовал не только западным странам, но и остальному миру. В связи с этим нельзя не упомянуть, что из-за санкций российские учебные заведения были исключены из британской рейтинговой системы QS, тогда как в Шанхайском рейтинге они по-прежнему представлены. Таким образом, для России предвзятость западных рейтингов столь же очевидна, как и для Китая.

    Помимо прочего, в рамках своего выступления в Народном университете Си отметил, что китайские высшие учебные заведения должны будут «унаследовать красный ген» и «следовать за партией». Таким образом, Пекин может вернуться к практике, имевшей место во второй половине XX века, когда отбор и продвижение по карьерной лестнице представителей государственной элиты основывались не только на их талантах, но и на их политической лояльности. Недостаточно было стать перспективным ученым – специалист должен был целиком и полностью ассоциировать себя с государством. Подобная практика не только помогает существенно снизить «утечку мозгов» за границу, но и позволяет уберечь студентов вузов внутри страны от идеологической обработки в интересах недружественных государств и организаций. Это – логичный шаг в современных политических реалиях.

    Во-первых, то самое «эталонное западное образование», которое в течение десятилетий было ориентиром для всего научного сообщества, уже давно утратило существенную часть критериев научности. Автор этих строк, являясь историком, неоднократно имел возможность наблюдать «девальвацию» западной научной мысли на примере новейших исследований, выходящих за рубежом. Западная наука стремительно политизируется в угоду политкорректности, вводятся специальные квоты для «угнетенных» категорий населения.

    Проще говоря, чтобы получить PhD (степень доктора философии, что примерно равно званию кандидата наук в вузах СНГ) в гуманитарных науках, достаточно заниматься так называемыми gender studies (гендерными исследованиями), зачастую опирающимися не на доказательную базу, а на произвольные умозаключения «авторки». Например, в Гарвардском университете, а также в ряде других американских вузов, есть учебная программа, которая называется «Женщины, пол и сексуальность». За этим пространным названием скрывается междисциплинарная область знаний, изучающая транссексуальность, ЛГБТ и феминизм. Докторская степень по феминизму – звучит сильно. Критерии научности? Да кому они нужны, право слово.

    Во-вторых, готовя высококвалифицированных специалистов, государство вправе ожидать, что они применят полученные знания и навыки на пользу науки и экономики страны. К сожалению, одной из проблем российской научной среды является кадровая текучка. Особенно это актуально для специалистов в области технических и точных наук. Профильные российские вузы в данных направлениях готовят специалистов, которые не только не уступают выпускникам западных университетов, но и в некоторых аспектах могут их превосходить. Естественно, что такие квалифицированные кадры могут переманить зарубежные компании.

    Поэтому для России было бы вполне логично обратить внимание на китайский опыт и не только готовить качественных специалистов, но и попутно создавать для них комфортную экосистему, которую им бы впоследствии не захотелось покидать. И важный шаг в данном направлении – это перестать равняться на западные рейтинги и западные вузы, которые в последние пару десятилетий стремительно деградируют из храмов науки в либеральные курсы политпросвета.


     
     
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