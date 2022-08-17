Взгляд
17 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...

Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...

Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
    Главком ВСУ признал наступление России по всей линии фронта Россия заявила протест Армении Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока» Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
    В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2» Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
    Австралия забрала у России землю под новое посольство В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей

    Главная тема


    Сколько лет Европа протянет без российского газа

    оборонительные позиции


    Командование ВСУ сообщило о строительстве укрепрайонов на севере Украины

    «родной язык»


    Грузины и белорусы схлестнулись в Тбилиси из-за русских песен

    «Мы есть»


    Либералы раскритиковали Ларину за слова, что русских «больше нет»

    Видео

    изгнание из страны


    Кошмары русских Латвии начали сбываться

    «на грани войны»


    США теряют представление о последствиях давления на Россию

    Армия-2022


    ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

    железнодорожная блокада


    Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    кабульский клуб


    Тимофей Бордачёв: Афганистан показал тупиковый путь Запада

    серьезные последствия


    Виктор Иванченко: Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    новые правила


    Геворг Мирзаян: В международной политике настаёт эпоха попутчиков

    на ваш взгляд


    Вы делаете домашние заготовки на зиму?

    Почему украинские студенты выбирают российские вузы

    Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах
    		   17 августа 2022, 13:14
    Фото: Mateusz Wlodarczyk/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты?

    Несколько тысяч абитуриентов из Луганской и Донецкой народных республик, а также с освобожденных территорий Украины подали заявления на обучение в российских вузах, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Уже 1 сентября они смогут приступить к обучению.

    «Надо учитывать, что те выпускники школ, которые поступают из народных республик, с Украины, собственно, как из всех зарубежных стран, они идут по особой квоте и не участвуют в общем конкурсе. И в этом смысле не должно быть никаких опасений относительно того, что они займут места наших соотечественников или наших сограждан», – цитирует министра ТАСС.

    Фальков добавил, что в российские вузы также переводится несколько тысяч студентов, которые ранее обучались на территории ЛНР, ДНР и Украины. Но говорить об итоговом числе новых студентов пока рано ввиду того, что списки еще окончательно не сформированы. При этом, например, в Московском государственном техническом университете им. Баумана заявляли о готовности принять около 200 выпускников из ДНР, ЛНР и Украины, а в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ еще в июне начали согласовывать заявки от абитуриентов. 

    Согласно постановлению, принятому правительством в марте, студенты в праве сами выбрать вуз, в который хотели бы поступить. Для этого им необходимо было заполнить анкету-заявление, а также предоставить копии документов, удостоверяющих личность и копию документа об образовании, говорится на сайте Минобрнауки.

    Кроме того, Валерий Фальков указывал, что поступление абитуриентов из Луганской и Донецкой республик, а также Украины не скажется на подготовке российских студентов. «Для них создан упрощенный порядок приема в российские вузы, без результатов ЕГЭ. При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства. Данная квота в этом году увеличена с 18 до 23 тыс. мест», – пояснил министр.

    Как отмечают эксперты, для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины крайне важно иметь возможность получить высшее образование по российскому стандарту. При этом им должна оказываться поддержка на период адаптации к новым образовательным стандартам.

    «Высшие учебные заведения Донбасса и освобожденных территорий сегодня находятся в непростой ситуации. Часть преподавателей и студентов уехали, а перед теми, кто остался, стоит важная задача по трансформации и синхронизации образовательной деятельности с российской системой высшего образования. Многие студенты и абитуриенты хотят уже сейчас получать высшее образование в лучших российских вузах. И такая возможность у них есть», – рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Екатерина Харченко.

    «Ребята, которые закончили школу в этом году, не сдавали ЕГЭ для поступления в российские вузы, поэтому Министерство науки и высшего образования приняло решение, что они будут поступать по отдельной квоте, в заявительном порядке. Здесь важно сразу отметить, что это никак не уменьшит контрольные цифры приема для российских студентов. На сайте министерства есть подробная информация о поступлении. Зачисление в вузы отрабатывается в ручном режиме с каждым конкретным желающим. И зачисление на первый курс, и переводы из украинских вузов производятся на бюджетные места», – отметила парламентарий.

    Собеседница также отметила, что «практически во всех российских вузах есть институт наставничества». «В начале первого семестра университеты проводят мероприятия по адаптации новых студентов, их берут «под крыло» старшекурсники. Ребят знакомят с нормативной базой, учебными программами, территорией учебного заведения, особенностями жизни на факультетах и различными учебными и внеучебными активностями. Все это проходит под контролем проректоров по молодежной политике», – пояснила она.

    «Возможность обучаться в российских вузах – это, безусловно, вклад в развитие потенциала талантливой молодежи освобожденных территорий.

    Мы убеждены, что условия для развития всех молодых людей должны быть равны. Для нас нет чужих детей, равно как и чужой молодежи. Поэтому очень важно, чтобы все, кто решил получать высшее образование в России, имели эту возможность», – убеждена депутат.

    «Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы ребята применяли полученные знания и для развития тех территорий, откуда они родом. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить научно-технологический прорыв и сделать национальную экономику самодостаточной, суверенной. Для этого нам нужны все светлые умы, – подчеркнула Харченко. – Мы очень надеемся, что среди сегодняшних новоиспеченных студентов российских вузов будут новые Ломоносовы, Менделеевы, Сикорские, Циолковские, Вернадские, Королевы, Амосовы и другие талантливые люди», – подчеркнула она.

    «Программа обучения в российских вузах по квоте для студентов Донбасса сейчас особенно важна. Ведь мы должны оказывать помощь не только в военном плане, но и в гуманитарных вопросах», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сергей Рыбальченко, председатель комиссии ОПРФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

    Собеседник отметил, что это даст молодым людям из ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий «возможность получить действительно качественное образование». «Очевидно, что это поддержка талантливой молодежи. И лучше всего будет, если они потом вернутся в родные края, применяя там полученные навыки и знания. Это поможет России развивать и интегрировать освобожденные территории», – добавил он.

    Рыбальченко также уверен, что у студентов не будет проблем с адаптацией к российским стандартам обучения. «Многие наши ведущие вузы уже давно сотрудничают с университетами ДНР и ЛНР. А в школах и вовсе занятия ведутся на русском языке. И как показывает практика, те, кто оканчивал вузы в республиках, ни в чем не уступают нашим выпускникам», – подчеркнул он.

    В свою очередь абитуриенты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, отмечают легкость и прозрачность процедуры, которую они проходят при поступлении в российские вузы. «Я была студенткой 3-го курса киевского Университета культуры и искусств, однако с началом боевых действий я не смогла продолжать обучение. Тогда я решила, что не хочу следовать примеру некоторых сокурсников, которые выехали на запад Украины, и уже в родном Купянске пошла в Центр помощи «Единой России», где смогла обратиться к представителям Минобрнауки с просьбой оказать содействие по переводу в один из российских вузов», – рассказывает Анна Евсюкова, уроженка Харьковской области.

    «Затем со мной связались из приемной комиссии РАНХиГС и предложили продолжить обучение по моей специальности. Теперь я являюсь студенткой этого вуза и с нетерпением жду 1 сентября, чтобы продолжить учебу»,

    – добавила Евсюкова. Собеседники газеты ВЗГЛЯД также отмечают, что уровень и стандарты образования в российских вузах гораздо выше, чем в украинских, а по некоторым показателям опережают европейских конкурентов. Все это, а также отсутствие избыточной бюрократии, подталкивает украинских студентов к переводу в российские высшие учебные заведения.  

    «Мы вместе с родителями просматривали множество вузов, где я могла бы учиться. В итоге мы нашли подходящий вуз с возможностью обучения на лингвистическом факультете. Связались с приемной комиссией Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), подали заявку. Когда пришло одобрение по квоте, мы очень обрадовались. Теперь я и мои родители довольны тем, что я смогу спокойно учиться в стабильной и развитой стране», – говорит уроженка Запорожской области Ульяна Кулик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •