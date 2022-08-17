Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты?

Несколько тысяч абитуриентов из Луганской и Донецкой народных республик, а также с освобожденных территорий Украины подали заявления на обучение в российских вузах, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Уже 1 сентября они смогут приступить к обучению.

«Надо учитывать, что те выпускники школ, которые поступают из народных республик, с Украины, собственно, как из всех зарубежных стран, они идут по особой квоте и не участвуют в общем конкурсе. И в этом смысле не должно быть никаких опасений относительно того, что они займут места наших соотечественников или наших сограждан», – цитирует министра ТАСС.

Фальков добавил, что в российские вузы также переводится несколько тысяч студентов, которые ранее обучались на территории ЛНР, ДНР и Украины. Но говорить об итоговом числе новых студентов пока рано ввиду того, что списки еще окончательно не сформированы. При этом, например, в Московском государственном техническом университете им. Баумана заявляли о готовности принять около 200 выпускников из ДНР, ЛНР и Украины, а в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ еще в июне начали согласовывать заявки от абитуриентов.

Согласно постановлению, принятому правительством в марте, студенты в праве сами выбрать вуз, в который хотели бы поступить. Для этого им необходимо было заполнить анкету-заявление, а также предоставить копии документов, удостоверяющих личность и копию документа об образовании, говорится на сайте Минобрнауки.

Кроме того, Валерий Фальков указывал, что поступление абитуриентов из Луганской и Донецкой республик, а также Украины не скажется на подготовке российских студентов. «Для них создан упрощенный порядок приема в российские вузы, без результатов ЕГЭ. При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства. Данная квота в этом году увеличена с 18 до 23 тыс. мест», – пояснил министр.

Как отмечают эксперты, для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины крайне важно иметь возможность получить высшее образование по российскому стандарту. При этом им должна оказываться поддержка на период адаптации к новым образовательным стандартам.

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«Высшие учебные заведения Донбасса и освобожденных территорий сегодня находятся в непростой ситуации. Часть преподавателей и студентов уехали, а перед теми, кто остался, стоит важная задача по трансформации и синхронизации образовательной деятельности с российской системой высшего образования. Многие студенты и абитуриенты хотят уже сейчас получать высшее образование в лучших российских вузах. И такая возможность у них есть», – рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Екатерина Харченко.

«Ребята, которые закончили школу в этом году, не сдавали ЕГЭ для поступления в российские вузы, поэтому Министерство науки и высшего образования приняло решение, что они будут поступать по отдельной квоте, в заявительном порядке. Здесь важно сразу отметить, что это никак не уменьшит контрольные цифры приема для российских студентов. На сайте министерства есть подробная информация о поступлении. Зачисление в вузы отрабатывается в ручном режиме с каждым конкретным желающим. И зачисление на первый курс, и переводы из украинских вузов производятся на бюджетные места», – отметила парламентарий.

Собеседница также отметила, что «практически во всех российских вузах есть институт наставничества». «В начале первого семестра университеты проводят мероприятия по адаптации новых студентов, их берут «под крыло» старшекурсники. Ребят знакомят с нормативной базой, учебными программами, территорией учебного заведения, особенностями жизни на факультетах и различными учебными и внеучебными активностями. Все это проходит под контролем проректоров по молодежной политике», – пояснила она.

«Возможность обучаться в российских вузах – это, безусловно, вклад в развитие потенциала талантливой молодежи освобожденных территорий.

Мы убеждены, что условия для развития всех молодых людей должны быть равны. Для нас нет чужих детей, равно как и чужой молодежи. Поэтому очень важно, чтобы все, кто решил получать высшее образование в России, имели эту возможность», – убеждена депутат.

«Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы ребята применяли полученные знания и для развития тех территорий, откуда они родом. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить научно-технологический прорыв и сделать национальную экономику самодостаточной, суверенной. Для этого нам нужны все светлые умы, – подчеркнула Харченко. – Мы очень надеемся, что среди сегодняшних новоиспеченных студентов российских вузов будут новые Ломоносовы, Менделеевы, Сикорские, Циолковские, Вернадские, Королевы, Амосовы и другие талантливые люди», – подчеркнула она.

«Программа обучения в российских вузах по квоте для студентов Донбасса сейчас особенно важна. Ведь мы должны оказывать помощь не только в военном плане, но и в гуманитарных вопросах», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сергей Рыбальченко, председатель комиссии ОПРФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Собеседник отметил, что это даст молодым людям из ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий «возможность получить действительно качественное образование». «Очевидно, что это поддержка талантливой молодежи. И лучше всего будет, если они потом вернутся в родные края, применяя там полученные навыки и знания. Это поможет России развивать и интегрировать освобожденные территории», – добавил он.

Рыбальченко также уверен, что у студентов не будет проблем с адаптацией к российским стандартам обучения. «Многие наши ведущие вузы уже давно сотрудничают с университетами ДНР и ЛНР. А в школах и вовсе занятия ведутся на русском языке. И как показывает практика, те, кто оканчивал вузы в республиках, ни в чем не уступают нашим выпускникам», – подчеркнул он.

В свою очередь абитуриенты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, отмечают легкость и прозрачность процедуры, которую они проходят при поступлении в российские вузы. «Я была студенткой 3-го курса киевского Университета культуры и искусств, однако с началом боевых действий я не смогла продолжать обучение. Тогда я решила, что не хочу следовать примеру некоторых сокурсников, которые выехали на запад Украины, и уже в родном Купянске пошла в Центр помощи «Единой России», где смогла обратиться к представителям Минобрнауки с просьбой оказать содействие по переводу в один из российских вузов», – рассказывает Анна Евсюкова, уроженка Харьковской области.

«Затем со мной связались из приемной комиссии РАНХиГС и предложили продолжить обучение по моей специальности. Теперь я являюсь студенткой этого вуза и с нетерпением жду 1 сентября, чтобы продолжить учебу»,

– добавила Евсюкова. Собеседники газеты ВЗГЛЯД также отмечают, что уровень и стандарты образования в российских вузах гораздо выше, чем в украинских, а по некоторым показателям опережают европейских конкурентов. Все это, а также отсутствие избыточной бюрократии, подталкивает украинских студентов к переводу в российские высшие учебные заведения.

«Мы вместе с родителями просматривали множество вузов, где я могла бы учиться. В итоге мы нашли подходящий вуз с возможностью обучения на лингвистическом факультете. Связались с приемной комиссией Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), подали заявку. Когда пришло одобрение по квоте, мы очень обрадовались. Теперь я и мои родители довольны тем, что я смогу спокойно учиться в стабильной и развитой стране», – говорит уроженка Запорожской области Ульяна Кулик.

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