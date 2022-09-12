Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

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12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Европа испугалась потолка цен на газ из России

Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

Идти в атаку требует мужества. Иногда его хватает не всем, и тогда могут помочь заградотряды Валерий Суходольский/РИА Новости
В истории Великой Отечественной вряд ли найдется более клишированный образ, чем у заградотрядов. Современное кино и литература изображают их бойцов злодеями, целившимися из пулеметов в спины наступавших красноармейцев и расстреливавших отступавших без жалости. Опубликованные документы развенчивают мифы и рассказывают, как на самом деле действовали заградотряды. Подробности...
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В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

Памятника Освободителям Риги больше нет. Как и дешевого электричества в Латвии REUTERS/Ints Kalnins
МВД Латвии, еще недавно потратившее миллионы евро на снос памятника Освободителям Риги, теперь публично жалуется. Оказывается, у ведомства нет денег, чтобы оплатить счета за электричество. Энергетический кризис накрыл не только граждан, но и само латвийское государство. «Я впервые в жизни плакала из-за счета», – признается руководитель государственного предприятия.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...

Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома. Подробности...

11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Сборная России по футболу возвращается в игру

Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Павел Свистунов

    Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

    Павел Свистунов
    заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
    		12 сентября 2022, 12:28

    19 апреля 1995 года безработный нищеброд Макартур Уиллер вышел из своего дома в Питтсбурге и направился грабить ближайший банк. В кармане у него был ствол, а в душе – святая уверенность в том, что камеры видеонаблюдения его не заметят. Макартур в тот день совершил 2 ограбления, а когда на следующий день его дом окружили полицейские, удивлению преступника не был предела. «Как они меня вычислили?! – повторял Уиллер, когда его паковали копы. – Я же натер лицо лимонным соком!».

    Причем тут лимонный сок? Да накануне приятель Макартура рассказал ему, что видеокамеры якобы бессильны перед этим чудо-средством. Просто вспрысни лицо и иди смело на дело – можешь даже чулок на голову не надевать.

    Нет, Уиллер не был идиотом, экспертиза признала его вменяемым. Более того, своим безрассудным поступком он, сам того не подозревая, принес большую пользу человечеству. Потому что именно этот случай вдохновил американских социопсихологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера на изыскания, которые в итоге привели к открытию, известному специалистам по HR как «эффект Даннинга-Крюгера».

    В результате трехлетних исследований, проведенных на студентах и молодых специалистах, Дэвид и Джастин выявили «метагогнитивные искажения у низкоквалифицированных людей». Они, эти люди, делают ошибочные выводы и принимают неверные решения, но чистосердечно не осознают этих ошибок из-за неполноты своих знаний и умений. И прежде всего это касается завышенного мнения о своих собственных способностях. Высококвалифицированные сотрудники, наоборот, страдают от недостаточной уверенности в своих силах – они склонны занижать оценку собственных навыков и зачастую считают других более компетентными. 

    То, на что обратили внимание психологи в конце ХХ века, давным-давно подмечено философами, учёными, писателями и даже святыми. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать», – писал апостол Павел в «Первом послании к Коринфянам». «Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием», – повторял ту же мысль Чарльз Дарвин. А Антон Павлович Чехов, как известно, однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учить.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Но одно дело изрекать мудрые истины, а другое – иметь дело с эффектом Даннинга-Крюгера каждый день в практической плоскости. Чем более интеллектуально емкой становится экономика, тем важнее роль личности в каждой отдельной компании – даже на рядовых должностях. И умение выявить среди прочих претендентов мотивированного специалиста, не поддавшись «когнитивным искажениям» – это уже навык, необходимый не только сотруднику HR-департамента, но и топ-менеджеру из первой линейки.

    Чтобы составить представление о личных качествах кандидата, достаточно быть опытным управленцем и обладать элементарной природной проницательностью. Но как в полной мере оценить квалификацию, например, электрика или сварщика? Как не поддаться обаянию самоуверенного дурака и в то же время не пренебречь скромным трудягой с золотыми руками, но не способного себя преподнести в выгодном свете?

    Обратиться к собственным производственникам за экспертизой? Но у них может случиться конфликт интересов: они, например, попросту не захотят впускать в свой коллектив чужака, опасаясь за свое собственное благополучие, и поэтому будут вводить вас в заблуждение насчет его способностей. А если речь идет и вовсе о новой профессии, в которой специалистов раз, два и обчелся? Рынок труда стремительно меняется, порождая новые технологии, стандарты и требования к специальностям. Как, например, оценить оператора беспилотника? А ведь они сейчас нужны всем – и энергетикам для мониторинга линий электропередач, и геодезистам, и нефтяникам, и даже аграриям: современный «крестьянин» – это уже давно не человек с лопатой, а наблюдатель за компьютером. Нужна независимая, объективная оценка компетенций. Но где ее взять?

    Проблему в мире осознали давно. Решают её по-разному. Сегодня около 100 стран развивают национальные системы квалификаций. В Китае профстандарты по приоритетным для экономики профессиям получили статус национальных, свои системы оценки есть в Южной Корее и странах Европы. Не отстает и Россия. В нашей стране еще 6 лет назад был принят Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», полноценно этот механизм заработал с июля 2019 года. Теперь работодателям, желающим убедиться в компетенции своих работников, достаточно направить их на профессиональный экзамен в специальные центры оценки квалификации (ЦОК). Всего таких центров уже 510 в 83 регионах страны, на их базе работают 1670 экзаменационных площадок и охватывают они 3 тысячи профессий.

    Регулятором в этой сфере выступает Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). Оно координирует действия разных её участников – работодателей, работников, вузов и колледжей – задавая общий вектор развития. Цель – вовремя выявлять новые потребности рынка труда, запускать и тиражировать образовательные программы, создавать и поддерживать инфраструктуру для развития новых компетенций.

    И это не удивительно. Было бы странно, если бы этого не происходило. Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. На смену принципу «учиться, чтобы потом всю жизнь работать» приходит другой – «работать и всю жизнь учиться».

    Проблема в том, что мы к этому пока не привыкли. Покидая студенческую скамью, большинство россиян живут в 21 веке так, как будто на дворе еще 20-й. Только 22% населения страны в возрасте от 25 до 64 лет занимается самообразованием, в то время как в Европе эта доля достигает 80%. Ежегодное переобучение у нас проходят 12% сограждан, а в странах Старого Света – 40-60%. Наконец, в России на обучение персонала предприятия направляют 0,3% своих фондов оплаты труда, а в Европе – от 1,7 до 2,4%. То есть как минимум в 5 раз больше.

    В наше время делать ставку на стартовое образование как главный секрет жизненного успеха – все равно что грабить банк, уповая лишь на силу лимонного сока. Последствия будут такими же, как у Макартура Уиллера из Питтсбурга. Оказавшись на обочине жизни, останется только пожимать плечами: «Я же все сделал правильно! Почему у меня ничего не получилось?!».


     
     
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