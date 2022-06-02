В Болонской системе вреда больше, чем пользы

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Газпром завершил перевод Европы на рубли

Газпром празднует рублевую победу в Европе Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Определился список европейских компаний, которые отказались от предложенного Россией варианта оплаты газовых поставок. Переходить на рубли не стали шесть компаний и по сути пять стран ЕС. Сроки оплаты подошли к концу. Значит, можно констатировать, что большинство европейцев все-таки приняли новые правила игры от России. Кто потеряет от этой истории, а кто, наоборот, сможет на этом заработать? Подробности...
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Как использовать слитые в Сеть данные на сотрудников СБУ

В обнародованном досье есть пометки о наркомании или о принадлежности к свингерам
Хакеры слили в Сеть данные 700 человек, которые, предположительно, служат в СБУ. В досье фигурируют фото, домашние адреса и телефоны людей в разных чинах – от генерала до лейтенанта. Возле некоторых имен есть пометки о наркомании, пристрастности к азартным играм и о принадлежности к ЛГБТ. Зачем украинским спецслужбам могли понадобиться люди с низкой социальной ответственностью, и как слитые данные можно обернуть против СБУ? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

Так выглядит место теракта возле «дома Балицкого» Гражданская администрация Запорожской области/ТАСС
Теракт в Мелитополе, направленный якобы против члена временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, вновь привлек внимание к активности украинских диверсионных групп. Насколько серьезна эта угроза, как реагирует на нее местное население – и каким образом с ней можно бороться? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Болонской системе вреда больше, чем пользы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы. Подробности...

Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. Подробности...
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Если Германия вооружается – она готовится к нападению

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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    Вадим Трухачёв

    В Болонской системе вреда больше, чем пользы

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		2 июня 2022, 17:00

    Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени стал выход России из Болонской системы. Заявления Министерства высшего образования и науки по этому поводу выглядят весьма противоречиво. С одной стороны, систему вроде бы объявили пройденным этапом. С другой – почти тут же дали понять, что отмена Болонской системы не означает возвращения к тому, что было при СССР.

    Обратимся к самой Болонской системе. Она действует в 48 странах «большой» Европы, включая большую часть постсоветского пространства. Россия присоединилась к ней в 2003 году. Всё делалось для того, чтобы встроить нашу образовательную систему в общеевропейскую. Наиболее известный признак перехода на нее – появление бакалавриата и магистратуры вместо привычного специалитета. Кроме того, традиционную пятибалльную систему заменили 100-балльной.

    Однако Болонский процесс не ограничивался вышеперечисленным. Предполагалось также повысить возможности перемещения студентов и преподавателей между странами, стимулировать создание международных исследовательских коллективов, вырабатывать общие критерии научных публикаций и методологию. Кроме того, процесс должен был облегчить переход к обучению по другой специальности, а также содействовать приспособлению системы образования к существующему рынку труда.

    В Европе система бакалавров, магистров и докторов работает с XIII века, и за 800 лет вполне себе устоялась. Однако в нашей стране высшее образование шло своим путем. От бакалавров отказались еще в 1884 году, поскольку сочли, что «недоспециалисты» не нужны. В советское время ставку сделали на подготовку конкретных специалистов, взяв за основу отечественную дореволюционную практику. И, в общем, судя по результатам, такая система дала неплохие результаты.

    В отличие от Европы, нам ради вхождения в Болонский процесс пришлось ломать годами сложившуюся собственную систему образования, переписывать учебные программы, менять структуры вузов. Всё это требовало и денег, и огромного количества времени, сил и бумаги, потраченных на составление программ по новым образцам. Игра стоила бы свеч, если бы Россия получила очевидные выгоды от перемен. Однако такие преимущества почти не просматриваются.

    Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Главной выгодой от Болонского процесса должно было стать признание наших дипломов о высшем образовании за рубежом. Однако круг вузов, чьи дипломы безоговорочно признаются, узок. МГУ, СПбГУ, ВШЭ, Физтех, Московская и Питерская консерватории, некоторые вузы Екатеринбурга, Новосибирска, Казани. Скажем, в THE World University Rankings значится всего 48 российских вузов, в других рейтингах – еще меньше. Шансы на автоматическое признание в Европе нашего медицинского диплома вообще стремятся к нулю.

    Отчасти мы сами виноваты. В 90-е годы по России под вывеской «вуз» расплодилось много шарашкиных контор, да и во многих государственных вузах появились сомнительные факультеты и направления подготовки. Тем не менее приемлемый по европейским меркам уровень образования у нас вполне могут обеспечить 200-250 вузов. Однако их дипломы за границей не признают или признают ограниченно, заставляя их выпускников всё пересдавать заново. Академическая мобильность – звучит прекрасно. Но на практике дело обернулось потерей научного суверенитета. При оценке работы ученых стали особо цениться публикации на иностранных языках и в изданиях, включенных в систему Scopus и WoS. Однако, чтобы попасть в иностранное издание, зачастую надо было писать по заранее определенному кругу тем вроде «Ужасов российского империализма» или «Вклада ЛГБТ-сообщества в развитие науки XIX-XX веков».  

    Это вело к постепенной утрате русского языка как языка большой науки. Следование чужой методологии делало Россию страной, зависимой от чужих правил. По сути, с помощью Болонской системы европейцы получили возможность устанавливать контроль за нашей системой образования, точечно высасывать из нас наиболее перспективные кадры. Или же просто внедрять с помощью образовательной системы идеи, подрывающие Российское государство изнутри. Отчасти это восполнялось сотрудничеством с зарубежными вузами. Но сегодня из Европы изгоняют российских студентов и профессоров, местные вузы сворачивают совместные программы с нашими. В таком случае завязанная на Европу академическая мобильность утрачивает всякий смысл. Тем более, что превращающиеся в наших ключевых партнеров Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика или Саудовская Аравия ни в каком Болонском процессе не состоят. Не состоят в нем, кстати, и США.

    Есть и чисто прикладной момент. Российские работодатели воспринимают диплом бакалавра как неоконченное высшее образование, и нормальной работы выпускнику не предложат. Наш рынок труда отличается от европейского. В теории ставилась цель сблизить образование и трудоустройство, но на практике одно еще больше оторвалось от другого. То и дело от работодателей можно услышать, что выпускника вуза приходится всему учить по новой. В Европе есть четкая связь между уровнем образования и тем рабочим местом, которое человеку могут предложить. Скажем, магистры не могут работать секретарями – для них это неквалифицированный труд. К тому же европейские государства платят работодателям за трудоустройство выпускников. Здесь можно бросить камень в наш огород – штука вполне полезная. Но в силу тех или иных причин, эту часть Болонского процесса мы просто не в состоянии выполнить.

    Наконец, еще одна вещь, на которую жалуются вузовские преподаватели. За четыре года нормального профессионала не подготовишь. А при переходе с одной специальности на другую на бумаге получается бакалавр одного и магистр другого, а на практике – недоспециалист в одной области и недоспециалист – в другой. Так что практика специалитета здесь работала куда лучше. В пользу сохранения системы с бакалавриатом и магистратурой говорят лишь две вещи. Первая – подобная система принята не только в Европе, но и в вышеупомянутых Китае и Индии. Здесь выходом могло бы стать увеличение срока подготовки специалиста до шести лет. И в таком случае наш диплом специалиста будет приравниваться к диплому магистра. Но для этого не нужен Болонский процесс. Вполне достаточно двусторонних соглашений о взаимном признании документов о высшем образовании с отдельными государствами.

    Вторая вещь сводится к тому, что магистратура кажется уместной в междисциплинарных направлениях. Например, в случае с международными отношениями и журналистикой. Практика показывает, что хороший международник должен иметь историческую, юридическую или экономическую базу. Когда у тебя за плечами четыре года подготовки по определенной специальности – можно переходить в смежную область международных отношений, где ранее полученные знания пригодятся, и учить азы с нуля не придется. То же – и с журналистикой. Это скорее область применения знаний, а не наука. Практика показывает, что хорошим журналистом становится тот, кто разбирается в области, о которой говорит и пишет. Универсалов, способных одинаково хорошо писать об экономике, спорте, шоу-бизнесе и кройке с шитьем, почти не существует. И здесь магистратура при базовом филологическом, историческом или экономическом образовании тоже пригодилась бы. Но опять же – Болонский процесс тут не нужен.

    Получается, что выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Там, где магистратура уместна – ее вполне можно оставить, но не внедрять ее бездумно везде ради подражания чужим образцам. Да и сотрудничать с иностранными коллегами (в том числе и европейскими) можно и без подчинения системы образования внешним силам, и без слепого копирования, которое в наших условиях не работает.

    Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.

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