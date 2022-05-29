Почему образование потеряло свою ключевую ценность

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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему образование потеряло свою ключевую ценность

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже). Подробности...

Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Санта-Барбара» бигтеха с Белым домом

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Подробности...
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ирина Алкснис

    Почему образование потеряло свою ключевую ценность

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		29 мая 2022, 12:20

    Грядущий отказ России от Болонской системы в очередной раз всколыхнул дискуссию об отечественной системе образования и ее судьбе. Однако представляется, что идущее обсуждение строится на глубоко ошибочном основании, вернее, на основании, которое прекратило свое существование на глазах нынешних поколений. Общественного осознания этого факта пока нет – и немудрено, потому что речь идет ни много ни мало о разрушении одного из краеугольных камней, на котором изначально стоял наш биологический вид.

    Чем было образование всю – почти всю – человеческую историю? Это была привилегия, предоставлявшая возможность намного лучшей жизни, нежели та, которой жило большинство людей соответствующего времени. Вполне закономерно, что возник статус-кво, при котором обладатели этой привилегии старались ограничивать доступ к ней тех, кто находился ниже по социальной лестнице (чтобы не плодить конкуренцию).

    Этот статус-кво постепенно расшатывался (что часто воспринималось как посягательство на установленный порядок вещей) и в конце концов рухнул – по абсолютно объективным причинам. Индустриализация, научно-технический прогресс и в целом переход цивилизации к современности потребовали грамотности широких масс – и привилегированные слои были вынуждены снять многовековые барьеры, которыми отделяли себя от остальных.

    При этом образование, став всеобщим правом, в общественном сознании приобрело прямо-таки сакральный статус. В нем сплелось традиционное восприятие образования как важнейшей привилегии, открывающей массу возможностей, и одновременно его восприятие как одной из главных политических побед и социальных достижений того общественного большинства, что находится в нижней части социальной лестницы. Это далеко не только российская история. Национальные системы образования являются фетишем и у американцев, и у европейцев, и у азиатов. И многим действительно есть чем гордиться.

    Вот только практически все это в прошлом. О том, что с системой образования происходит что-то нехорошее и неправильное, не говорит только ленивый – и это происходит во всем развитом мире. С одной стороны, образование вроде становится все доступнее, все шире и все инклюзивнее, а с другой – результаты как-то радуют все меньше. Выпускники как школ, так и вузов демонстрируют снижающийся по сравнению с предыдущими поколениями уровень знаний и навыков. Причем деградация охватила даже самые престижные и авторитетные организации, включая самые древние европейские университеты и вузы Лиги Плюща.

    Фото: DPA/TASS

    Параллельно с этим высшее образование перестало выступать гарантированным социальным лифтом и пожизненным куском хлеба с маслом, что вообще-то столетиями (!) было его неотъемлемой и важнейшей функцией. Получить диплом и сесть кассиром в ближайшем к дому супермаркете или встать охранником там же – вполне обычная история нашего времени.

    И это еще не худший вариант, потому что по обе стороны Атлантики огромной проблемой является высоченная безработица у выпускников вузов, которые в принципе не могут трудоустроиться. Плюс в Штатах своя особая история с закабалением значительной части общества образовательными кредитами.

    И вот на этом фоне люди – и в России, и за ее пределами – обсуждают возможные решения очевидных проблем. Беда в том, что мыслят они при этом в той самой традиционной многовековой парадигме образования, которая уже прекратила свое существование. Ее больше просто нет, а образование как общественный феномен приобрело качественно иную, нежели всю предыдущую человеческую историю, природу. В принципе, это совершенно закономерно: если вы трансформируете эксклюзивную, привилегированную и очень дорогую вещь в доступнейший продукт массового потребления, в конце концов он неизбежно теряет всю свою ценность и перестает функционировать так, как раньше.

    С образованием произошла еще одна забавная метаморфоза. Исторически власти предержащие стремились ограничивать доступ к образованию широких масс, опасаясь, что благодаря грамотности те начнут «желать странного» и выйдут из-под контроля. Собственно, эта идея крайне популярна и по сей день. Многие люди подозревают элиты, что тем нужно необразованное стадо, которым легко управлять.

    Вот только окружающая действительность доказывает, что ныне эта концепция глубоко неактуальна. Вот уже более ста лет развитый мир живет в ситуации практически стопроцентной грамотности и неуклонного повышения (по крайней мере, формального) уровня образования населения. И это ни малейшим образом не повлияло на степень его управляемости – ни в СССР, ни на Западе, ни в Азии. Просто в политических катаклизмах и конфликтах ХХ века побеждала та сила, которая лучше осваивала инструменты и механизмы управления обществом в соответствии с новыми реалиями.

    К слову сказать, дело не только в политике и прочих высоких государственных материях – стоит напомнить, что воду перед телевизором заряжало общество, получившее «лучшее в мире советское образование». Как бы то ни было, пора осознавать, что прекраснодушные надежды и планы реформаторов и революционеров последних веков в стиле «счастья для всех, даром – и пусть никто не уйдет обиженный» развеялись и провалились. Не только в России, а во всем мире. Не только в образовании, а в принципе. Ресурсов и возможностей сделать всем хорошо просто физически нет.

    И что касается системы образования, то выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже). Другое дело, что в отличие от прошлого, эти самые «избранные» должны определяться не по факту рождения в высокопоставленных семьях, а по одаренности, целеустремленности и работоспособности. Кстати, российская система олимпиад, грантов, спецшкол с «Сириусом» во главе создает очень неплохой задел для этого.

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