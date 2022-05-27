От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Не в том проблема, что «Болонская система», попавшая в России на плодородную почву коррупции в сфере образования и необузданной ее коммерциализации, способствовала выхолащиванию смысла высшего образования. Сперва до уровня хорошего советского «техникума», а в последние годы, как не стеснялись говорить некоторые граждане, приватизировавшие образовательные структуры – до уровня ПТУ (лично слышал), за обучение в которых платились совсем не пэтэушные деньги.

«Болонская система» была одним из инструментов разрушения нашего национального суверенитета. Навязывания имманентной несамодостаточности в образовании. Главный лозунг «болонцев» ведь простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. О том, что «Болонская система» была принята, чтобы сделать легче научно-образовательную эмиграцию, сейчас, труханув немало, говорят многие видные «болонцы», подчеркивая, что утрата именно этого компонента будет «подлинной катастрофой».

Конечно, для кого-то это будет подлинной катастрофой. Уйдет не только кормушка «бесконечного образования», бесконечного – и столь же бесцельного, бессмысленного. Его апофеозом стал навязывавшийся в последние годы формат «свободных искусств» (liberal arts). Уйдет и важнейший идеологический императив, под который подстраивались многие и многое – и в сфере высшего образования, и в сфере образования среднего, и в сфере науки, и в сфере воспитания личности, фактически отмененного. «Болонской системе» не нужны были не только «творцы». Не нужны были личности, способные самостоятельно мыслить. Ей нужны были «потребители образовательных услуг», способные развиваться только по шаблону. Причем шаблону, писавшемуся для нас, но не у нас.

Мы пока до конца не понимаем, насколько «Болонская система» важна для нашей либерал-компрадорской фронды. Они, похоже, готовы дать здесь если не последний, то явно решительный бой. Это, конечно, еще не «донбасский котел» либерал-компрадоров, но уже их «азовстальские катакомбы». И какие только аргументы мы сейчас от очень неожиданных людей не услышим...

Но, скажем честно, вся страна двигалась в направлении «вхожденчества в цивилизованный мир» в политике, экономике, праве. Вся. Кто-то – любой ценой, кто-то – на достойных условиях, не суть важно. Политика растворения российского образования и российской науки в «мире цивилизации» с этой точки зрения была вполне естественной.

Отношение к «Болонской системе» как к пройденному этапу мне кажется очень правильным. Прошли – и прошли. Надо идти вперед.

Именно вперед, а не назад.

Главный вопрос даже не в том, что нельзя выскочить из «Болонской системы» в один миг, хотя делать это надо быстро. Вопрос в том, чем эту систему заменить. В противном случае возникнет политически опасная разновекторность в образовании. Опыт советского образования использовать можно и нужно, но восстановить советскую систему, которая дала нам к середине 1980-х «поколение дворников и сторожей», не стоит.

Новое время, новые задачи, новые методы, новые форматы обучения. Все это нужно осмыслить применительно к текущим задачам развития страны. Не столько ломая «их» – мы все же не луддиты – сколько создавая свое.

И начал бы я с малого. С ускоренного изменения форматов образования в крупнейших университетах федерального значения. «Болонская система» в принципе противоречит русской университетской культуре и надо избавить те университеты, которые действительно университеты, а не прикидываются ими, от необходимости болезненной мимикрии. Университет – это образование фундаментальных знаний, которые, конечно, должны составлять совершенно особую группу вузов. Вот и начнем движение в этом направлении.

И да, конечно, влияние разного рода структур, занимавшихся лоббированием «Болонской системы» и сейчас становящихся «штабами сопротивления» против национализации образования, придется жестко обнулять.

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