От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

Венгрия находится в критической зависимости от поставок по нефтепроводу «Дружба» Александр Саверкин/ТАСС
Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД Елена Зеркаль пригрозила соседней Венгрии. Она заявила, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти». На что может пойти Киев, который таким образом уже открыто шантажирует страну ЕС и НАТО? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. Подробности...

Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Донбасс. Битва за воду

Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

Обсуждение: 4 комментария
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Евстафьев

    От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

    Дмитрий Евстафьев
    политолог
    		27 мая 2022, 10:08

    Не в том проблема, что «Болонская система», попавшая в России на плодородную почву коррупции в сфере образования и необузданной ее коммерциализации, способствовала выхолащиванию смысла высшего образования. Сперва до уровня хорошего советского «техникума», а в последние годы, как не стеснялись говорить некоторые граждане, приватизировавшие образовательные структуры – до уровня ПТУ (лично слышал), за обучение в которых платились совсем не пэтэушные деньги.

    «Болонская система» была одним из инструментов разрушения нашего национального суверенитета. Навязывания имманентной несамодостаточности в образовании. Главный лозунг «болонцев» ведь простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. О том, что «Болонская система» была принята, чтобы сделать легче научно-образовательную эмиграцию, сейчас, труханув немало, говорят многие видные «болонцы», подчеркивая, что утрата именно этого компонента будет «подлинной катастрофой».

    Конечно, для кого-то это будет подлинной катастрофой. Уйдет не только кормушка «бесконечного образования», бесконечного – и столь же бесцельного, бессмысленного. Его апофеозом стал навязывавшийся в последние годы формат «свободных искусств» (liberal arts). Уйдет и важнейший идеологический императив, под который подстраивались многие и многое – и в сфере высшего образования, и в сфере образования среднего, и в сфере науки, и в сфере воспитания личности, фактически отмененного. «Болонской системе» не нужны были не только «творцы». Не нужны были личности, способные самостоятельно мыслить. Ей нужны были «потребители образовательных услуг», способные развиваться только по шаблону. Причем шаблону, писавшемуся для нас, но не у нас.

    Мы пока до конца не понимаем, насколько «Болонская система» важна для нашей либерал-компрадорской фронды. Они, похоже, готовы дать здесь если не последний, то явно решительный бой. Это, конечно, еще не «донбасский котел» либерал-компрадоров, но уже их «азовстальские катакомбы». И какие только аргументы мы сейчас от очень неожиданных людей не услышим...

    Но, скажем честно, вся страна двигалась в направлении «вхожденчества в цивилизованный мир» в политике, экономике, праве. Вся. Кто-то – любой ценой, кто-то – на достойных условиях, не суть важно. Политика растворения российского образования и российской науки в «мире цивилизации» с этой точки зрения была вполне естественной.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Отношение к «Болонской системе» как к пройденному этапу мне кажется очень правильным. Прошли – и прошли. Надо идти вперед.

    Именно вперед, а не назад.

    Главный вопрос даже не в том, что нельзя выскочить из «Болонской системы» в один миг, хотя делать это надо быстро. Вопрос в том, чем эту систему заменить. В противном случае возникнет политически опасная разновекторность в образовании. Опыт советского образования использовать можно и нужно, но восстановить советскую систему, которая дала нам к середине 1980-х «поколение дворников и сторожей», не стоит.

    Новое время, новые задачи, новые методы, новые форматы обучения. Все это нужно осмыслить применительно к текущим задачам развития страны. Не столько ломая «их» – мы все же не луддиты – сколько создавая свое.

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    И начал бы я с малого. С ускоренного изменения форматов образования в крупнейших университетах федерального значения. «Болонская система» в принципе противоречит русской университетской культуре и надо избавить те университеты, которые действительно университеты, а не прикидываются ими, от необходимости болезненной мимикрии. Университет – это образование фундаментальных знаний, которые, конечно, должны составлять совершенно особую группу вузов. Вот и начнем движение в этом направлении.

    И да, конечно, влияние разного рода структур, занимавшихся лоббированием «Болонской системы» и сейчас становящихся «штабами сопротивления» против национализации образования, придется жестко обнулять.

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