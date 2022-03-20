Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

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Ради удара по России США готовы заставить голодать весь мир

Без российский удобрений мир столкнется с дефицитом продуктов питания Ute Grabowsky/imago/photothek/ТАСС
В ответ на угрозы министра сельского хозяйства США ударить по российским удобрениям, Бразилия выступила резко против. Нельзя вводить эмбарго на удобрения из России, потому что это не только усилит глобальную инфляцию, но и угрожает нехваткой продовольствия, предупреждают бразильцы. И Европа, и сами США сильно зависят от российских удобрений. Почему же Вашингтон не боится роста числа голодающих? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

Так выглядят мины ЯРМ saper.isnet.ru
Пытаясь предотвратить возможный российский десант у берегов Одессы, Украина пошла на очередной безумный шаг с чисто военной точки зрения. Сотни мин были сброшены в Черное море, однако шторм сорвал многие из них с якорей. О каких именно минах идет речь - и какую опасность они теперь представляют как для кораблей российского ВМФ, так и для мирных судов всей Европы? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами. Подробности...

Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского. Подробности...
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Евстафьев

    Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

    Дмитрий Евстафьев
    политолог
    		20 марта 2022, 14:46

    Я по своей дурацкой привычке все кручу-верчу, что было лучше – в 2014-м или сейчас? И, знаете, что: в долгосрочной перспективе лучше сейчас. Да, это оказывается много труднее, чем было бы в 2014 году, когда ВСУ и добробаты были, понятно, слабее, менее мотивированы, хуже вооружены. Сейчас мы воюем с системой, которую создали только ради того, чтобы натравить ее сперва на Донбасс, а потом – на нас.

    Но есть два момента.

    Первый момент очевиден: экономическая ситуация. Наша социально-экономическая и финансовая защищенность в 2014 году была крайне низкой (даже карты «Мир» еще не было). И, с учетом того, как они жестко разыгрывали «боинг», близкий к нынешнему пакет санкций был бы к февралю 2015 года самое позднее – реализован. Если бы мы дошли до Киева и посадили бы там «лояльных» укрополитиков. И нам был бы каюк. Надеюсь, мы все помним банковскую панику рубежа 2014 – 2015 годов? А укрополитики, все эти «Допы», «Гепы» и прочие оппозиционеры, нас бы продали в момент. Не дожидаясь нашего экономического краха.

    Но есть и второй момент. Куда менее очевидный, но гораздо более важный в среднесрочной перспективе. В противостоянии нам «Запад» (который и не «Запад» только, но много кто) не увидел бы новой России. Он увидел бы элементы новой армии, ополчение, которое, согласимся, при всем фантастическом героизме, иногда напоминало карнавал. Он бы увидел общественную эйфорию после воссоединения с Крымом. Но не забудем, насколько в 2014 году были сильны и навальнисты (которые были на подъеме вообще-то), и сислибы, и тупо компрадоры – много сильнее, чем сейчас. Скажу прямо – они не увидели бы ничего, что заставило б их с нами договариваться «в долгую». Собственно, они этого ничего и не увидели, почему провалились и все попытки выйти на «большую сделку», которую многие так ждали в 2016-2017 годах.

    Теперь «наши замечательные партнеры» видят государство, которое, несмотря на все попытки вредить, манипулировать, играть на противоречиях «башен», приняло определенные решения и идет вперед. И общество, которое готово терпеть. Терпеть потери, хотя каждая отдается болью, терпеть отсутствие былого комфорта для очень многих, не только для зажиточных. Терпеть неопределенность. В этом смысле «медленная война», конечно, сложная штука для общественного мнения, но она больше, чем что-либо, чем любой внешне красивый блицкриг с цветами и караваями, убеждает западников в том, что они противостоят совершенно новой стране. Не только по сравнению с 2007, 1998 и, тем более, 1991 годами. Но и, скажем, с 1973-1977-м, когда у Советского Союза был последний шанс добить США (но не капитализм, увы) в холодной войне (это мое «оценочное суждение»).

    Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами. Источник


     
     
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