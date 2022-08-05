Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Я всегда говорил, что самый острый узел глобальных экономических противоречий, – продовольствие. Там слишком много слоев, слишком все деликатно и уж где была действительно глобальная взаимозависимость, так это в вопросах мировой торговли и гуманитарных поставок продовольствия. И то, что Запад пошел на введение против России санкций, затрагивающих эту сферу, говорило как о решимости воевать с нами по полной программе, так и о падении уровня стратегического планирования.

Нет, конечно, Минсельхоз страхуется насчет сокращения возможностей экспорта из-за неурожая в ряде областей России. Правильно делает. Тем более, что наши аграрии часто используют тактику занижения ожиданий, чтобы потом доложить, что «удалось переломить негативные тенденции». Это нормально, и я все же продолжал бы ориентироваться на цифру, озвученную на высшем уровне – потенциал экспорта российского зерна в 2022 году – около 50 миллионов тонн. Чуть меньше, чуть больше – погодные условия все же в этом году крайне непростые. Прогноз, пусть даже июньский, увы, не всегда сбывается.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, что пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Особенно в условиях, когда серьезные проблемы с урожаем в США, Канаде, Аргентине. Когда с большим трудом и колоссальными политическими усилиями удалось избежать кризиса в поставка удобрений в Бразилии. А продовольственный кризис в Бразилии, кстати, вполне тянет за «запал» глобального продовольственного кризиса. И помочь бразильцам на региональном уровне было бы сложно – все страны Латинской Америки в той или иной степени испытывают проблемы с продовольствием в этом году. Засуха накрыла страны ЕС и урожай зерновых там будет меньше обычного. Непросто будет с зерновыми и в Китае.

Вообще, мировой рынок продовольствия (не только зерновых, но опять подчеркну, тут все очень взаимоувязано) висит на ниточке.

Можно, конечно, устраивать хайп вокруг вывоза украинского зерна. Кстати, я что-то давно не вижу цифры в 25 миллионов тонн украинского зерна, которые должны были спасти мир. Разговор уже максимум о 10 млн. тонн. (Спойлер – и те уже давно в основном «виртуальные» и по нескольку раз перепроданы; я тут в столбик тоннаж вывезенного из Одессы зерна складываю, потом озвучу свой подсчет).

Но пока рынок находится в «сжатом» санкциями положении, всегда будет существовать риск, что даже относительно малый сбой в поставках продовольствия на национальном уровне приведет к глобальному разрыву обеспеченности. И это – в относительно благополучных странах. Про последствия для Африки я не говорю. Поэтому, если кто-то хочет предотвратить наиболее социально деструктивный секторальный кризис в глобальной экономике, то стоило бы прямо сейчас начинать его разблокировать, причем не келейно, устраивая втихаря разного рода спекулятивные игры, а публично. Признав, что раскачивать лодку дальше не стоит.

Ну, а России надо прежде всего сосредоточиться на защите своего продовольственного рыка. А экспорт… По мере возможности и готовности партнеров учитывать наши интересы. Друзьям – зерно, не друзьям – пресс-релиз.

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