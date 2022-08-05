Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...

Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

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    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

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    Дмитрий Евстафьев

    Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

    Дмитрий Евстафьев
    политолог
    		5 августа 2022, 18:05

    Я всегда говорил, что самый острый узел глобальных экономических противоречий, – продовольствие. Там слишком много слоев, слишком все деликатно и уж где была действительно глобальная взаимозависимость, так это в вопросах мировой торговли и гуманитарных поставок продовольствия. И то, что Запад пошел на введение против России санкций, затрагивающих эту сферу, говорило как о решимости воевать с нами по полной программе, так и о падении уровня стратегического планирования.

    Нет, конечно, Минсельхоз страхуется насчет сокращения возможностей экспорта из-за неурожая в ряде областей России. Правильно делает. Тем более, что наши аграрии часто используют тактику занижения ожиданий, чтобы потом доложить, что «удалось переломить негативные тенденции». Это нормально, и я все же продолжал бы ориентироваться на цифру, озвученную на высшем уровне – потенциал экспорта российского зерна в 2022 году – около 50 миллионов тонн. Чуть меньше, чуть больше – погодные условия все же в этом году крайне непростые. Прогноз, пусть даже июньский, увы, не всегда сбывается.

    Вопрос не в этом. Вопрос в том, что пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Особенно в условиях, когда серьезные проблемы с урожаем в США, Канаде, Аргентине. Когда с большим трудом и колоссальными политическими усилиями удалось избежать кризиса в поставка удобрений в Бразилии. А продовольственный кризис в Бразилии, кстати, вполне тянет за «запал» глобального продовольственного кризиса. И помочь бразильцам на региональном уровне было бы сложно – все страны Латинской Америки в той или иной степени испытывают проблемы с продовольствием в этом году. Засуха накрыла страны ЕС и урожай зерновых там будет меньше обычного. Непросто будет с зерновыми и в Китае.

    Вообще, мировой рынок продовольствия (не только зерновых, но опять подчеркну, тут все очень взаимоувязано) висит на ниточке.

    Можно, конечно, устраивать хайп вокруг вывоза украинского зерна. Кстати, я что-то давно не вижу цифры в 25 миллионов тонн украинского зерна, которые должны были спасти мир. Разговор уже максимум о 10 млн. тонн. (Спойлер – и те уже давно в основном «виртуальные» и по нескольку раз перепроданы; я тут в столбик тоннаж вывезенного из Одессы зерна складываю, потом озвучу свой подсчет). 

    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Но пока рынок находится в «сжатом» санкциями положении, всегда будет существовать риск, что даже относительно малый сбой в поставках продовольствия на национальном уровне приведет к глобальному разрыву обеспеченности. И это – в относительно благополучных странах. Про последствия для Африки я не говорю. Поэтому, если кто-то хочет предотвратить наиболее социально деструктивный секторальный кризис в глобальной экономике, то стоило бы прямо сейчас начинать его разблокировать, причем не келейно, устраивая втихаря разного рода спекулятивные игры, а публично. Признав, что раскачивать лодку дальше не стоит.

    Ну, а России надо прежде всего сосредоточиться на защите своего продовольственного рыка. А экспорт… По мере возможности и готовности партнеров учитывать наши интересы. Друзьям – зерно, не друзьям – пресс-релиз. 

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