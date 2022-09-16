Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

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16 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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США отказались спасать Европу зимой

У США нет дополнительного газа для Европы этой зимой Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.  Подробности...
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России необходимо изолировать Украину от Польши

Основной трафик вооружений из стран НАТО приходится на границу Польши с Украиной кадр из видео
ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать? Подробности...
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Как россияне помогают спецоперации на Украине

Бойцы на передовой сейчас особенно нуждаются в гуманитарной и другой помощи российского общества Виктор Антонюк/РИА Новости
Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку обществом спецоперации. При этом обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях. Но депутаты отмечают, что на этом фоне пока не очень заметна помощь крупного бизнеса. Подробности...
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Иран поможет России в большой кавказской проблеме

Иран проявляет все больше усилий для содействия интересам России Zuma\TASS
С весьма резкими и неожиданными заявлениями в связи с происходящем между Арменией и Азербайджаном выступил Тегеран. Он ясно дал понять, что готовится к «войне против Ирана» и выступил в защиту территориальных интересов Армении. Этот сигнал является очень важным не только для стран Кавказа, но и для России, и вот почему. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 90-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...

Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...
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«Псы войны» на Украине оказались вне закона

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

    Максим Соколов
    публицист
    		16 сентября 2022, 17:19

    Еще как-то понятно, когда представители киевского руководства смело грозят не только Москве, но и другим странам, отлынивающим от помощи Украине. Например, грозят Дели – «Индусы, индийцы нам должны, потому что мы жертвуем всем: жизнями, политикой, экономикой, нашим благополучием также. Если они от этого выигрывают, от нашей жертвы, то это несправедливо», – заявил украинский министр Кулеба.

    Это не очень приятно и не очень почтенно, но есть уголовный жанр, когда за наглым малолеткой стоит пахан. Хочется, конечно, терзануть крысеныша розовой мордочкой об асфальт, но не хочется получать перо в бок – и приходится смиряться. А в смысле сиюминутном для малолетки наглость под прикрытием пахана выгодна. А про нормы хоть человеческого общежития, хоть международного права Кулебе и Блинкену что-то говорить вполне бессмысленно.

    Но риторика Киева имеет еще одну особенность. Никакая дружба с паханом не объясняет крайнюю, даже фантастическую заливистость на тему:
    «Теперь я Чебурашка
    Мне каждая дворняжка
    При встрече сразу лапу подаёт».

    Ермак, начальник канцелярии Зеленского, делится планами: «Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе». Сам Зеленский предсказывает, что «во всех мировых учебниках истории в будущем раздел о нашей эпохе получит название «Времена, когда мир объединила Украина». То есть и в индийских, и в персидских, и в китайских учебниках напишут. Или это не учебники, а макулатура?

    Министр же Кулеба признается: «Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины». Теперь мечта сбылась: «Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого».

    Фото: Zuma/ТАСС

    Тщеславие, помноженное на слабоумие, и не такие речи производит. В Германии еще век назад в магазинах продавалась трогательная открытка. Маленький песик задрал лапку и вокруг него растекается огромная лужа – прямо море-окиян. Подпись гласит: «И кто бы мог подумать, что все это сделал я!». Но следует вспомнить, что чрезвычайный (хотя и временный) рост всемирного интереса к таким маленьким песикам – дело довольно обычное.

    В 1989-1991 годах толпы иностранных журналистов появлялись то в Вильно, то в Риге, то в Таллине, спешно отправляя в свои редакции мельчайшие подробности борьбы прибалтийских народов за независимость. На краткий мир Прибалтика сделалась пупом земли. А потом перестала – «Был ты веник грязный, им ты вновь стань». У Европы появились новые увлечения.

    В середине 90-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов (многие ли сейчас вообще помнят эти фамилии?) точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры равных угловых скоростей переместились на берега Днепра. Чтобы через год-другой какой-нибудь новый, еще неведомый избранник, на фоне несчастий своей родины стал предаваться кулебину кайфу.

    Эйфория от всплытия из безвестности подобна действию закиси азота (веселящего газа). Прибалты, украинцы – будут и другие. Конечно, такой эффект декомпрессии случается не со всеми, причем его наличие/отсутствие даже особо не связано с какими-то содержательными факторами. Дело просто в величине и значимости государственного или псевдогосударственного образования. США, Россия, Китай, Индия, Франция избавлены от таких веселящих эффектов, потому что они знают, что они уже очень давно большие и для них естественно пребывать в международной повестке.

    Иное дело, когда килька вдруг раздувается до медийных размеров кита. В этом случае, как говорил В.И. Ленин, es schwindelt, голова идет кругом, и в эту вскружившуюся голову приходит радостная мысль, что это не случайная флуктуация мирового исторического процесса, после которой все вернется к изначальному состоянию разбитого корыта. А это – знак уважения мира к достоинству нашей державы, и теперь она всегда будет владычицей морскою, а также римским папой.

    Это лечится только временем. Ну, и животворящими звездюлями.

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