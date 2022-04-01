«Синий джедай» вооружил США

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему…» Именно это хочется сказать Марку Цукербергу, который когда-то мог разбить монополию на рынке онлайн-рекламы. Однако он предпочел присоединиться к своему сопернику Google. Хотя, если разобраться, настоящими соперниками они никогда и не были. Скорее сговорчивыми соседями, которые поделили рынок так, чтобы установить тотальный контроль над прибылью и умами миллиардов людей.

Google и Meta* – два мощнейших гиганта на ИТ-рынке Америки и Европы. В их собственности сервисы с миллиардами пользователей по всему миру: первому принадлежит крупнейший видеохостинг YouTube и поисковая система, а также ОС Android, второй владеет соцсетями Instagram*, Facebook* и мессенджером WhatsApp. Для международной общественности обе эти корпорации долгое время притворялись непримиримыми конкурентами. Однако вопрос прибыли и власти решил все разногласия. Воевать друг с другом за онлайн рынок-рекламы оказалось слишком затратно, другое дело «честный» сговор – от него выиграли бы все. Ну почти все – за исключением пользователей, по всему миру и других игроков отрасли.

Тем не менее, есть известный принцип: рано или поздно все тайное становится явным. В декабре 2020 года десять американских штатов подали коллективный иск к Google, обвинив корпорацию в нарушениях антимонопольного законодательства страны. Началось продолжительное расследование обстоятельств предполагаемого сговора. А через пару лет, наконец, решили подключиться и европейцы. В марте этого года антимонопольные органы ЕС и Великобритании начали официальные расследования в отношении Google и Meta в связи со свидетельствами сговора техногигантов с целью незаконного манипулирования ценами на рынке онлайн-рекламы.

Почему именно реклама стала «яблоком нераздора», чем так притягателен этот сегмент для ИТ-гигантов? По данным финансовой отчетности Google рекламная выручка компании за 2021 год составила 209,5 млрд долларов, а совокупная выручка холдинга – 257,6 млрд долларов. Похожая динамика и у Meta: доход ИТ-гиганта от рекламы составил 115 млрд долларов, это 97% выручки. На мой взгляд, вырисовывается очевидная картина: для обеих корпораций рекламный бизнес – это золотая жила, и любой риск потери этих доходов может стать для них фатальным.

Видимо, посчитав в уме возможные потери, техногиганты решили, что, когда дело касается денег, все этические, моральные и, к слову, законодательные нормы могут отойти на второй план. Поэтому в 2018 году Google и Facebook (ныне Meta) заключили соглашение, согласно которому последний обязался не конкурировать с инструментами владельца YouTube взамен на особые права и привилегии. Название соглашения в официальных документах было скрыто, но в черновике при дальнейшем судебном разбирательстве оно проходило под кодовым именем «Синий джедай» (отсылка к культовому фильму «Звездные войны»). На деле же преференции, которые получало детище Цукерберга, были с настоящим «имперским» размахом. Так, Facebook предоставлялось 300 миллисекунд для подачи заявки на рекламу, в то время как у другим компаниям-партнерам Google обычно давал всего 160 миллисекунд, а то и меньше. По сути, такое различие играло решающую роль, фактически лишая других игроков шанса на достойную конкуренцию на рынке онлайн-рекламы, где даже доли секунды имеют значение.

Кроме того, Facebook имел прямые платежные отношения с сайтами, на которых транслировалась реклама. Для сравнения, другим партнерам приходилось обращаться за актуальной информацией о ценах к Google, и избежать такого посредника у них возможности не было. Дополнительным преимуществом стало и то, что ИТ-гигант сообщал Facebook ключевые данные о рекламной ЦА, позволяя идентифицировать 80% мобильных пользователей и 60% веб-пользователей. Не трудно догадаться, что другим организациям таких знаний никто не предоставлял.

А что взамен? В благодарность за столь щедрые бонусы Facebook должен был принимать участие в торгах как минимум на 90% аукционов и тратить определенную сумму денег – до 500 млн долларов в год к четвертому году действия соглашения.

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Подобные действия со стороны иностранного бигтеха ставят под сомнения всю систему добросовестной конкуренции и ведения бизнеса на рынке онлайн-рекламы. Однако у истории есть «двойное дно», ведь онлайн-реклама – это не только про деньги, но еще и про власть. Фактически две корпорации стали единым рупором информации для всех своих пользователей. Именно Facebook и Google долгое время решали, что и кому показывать. А учитывая их тесные связи с американским истеблишментом, США получило цифровую «двустволку», из которой можно «палить» нужными информационными зарядами. Мы все видим, что сейчас ее сняли со стены и активно используют против России.

На мой взгляд, сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути, государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Ведь даже если в ЕС появляются местные компании, их шансы на достойную конкуренцию и выходы в топ на рынке чрезвычайно малы, а проекты вроде «Синего джедая» и вовсе убивают эти инициативы на корню.

Для России такой расклад, хоть и показателен, но не фатален. Отечественный ИТ-рынок более динамичен, у нас есть, что противопоставить западному бигтеху. В стране уже продолжительное время и довольно успешно развиваются собственные платформы – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», RuTube и другие. При этом, мне кажется очень показательным, что после недавних блокировок западных соцсетей в России, почти половина граждан в принципе не ощутили для себя особых последствий. Кроме того, еще до ограничений работы иностранных сервисов в стране на первом месте по популярности была платформа «ВКонтакте», а треть наших соотечественников предпочитали соцсеть «Одноклассники». Так что установить над нами рекламную и информационную диктатуру у США не выйдет. А Европе только остается пожелать удачи в их запоздавшем расследовании: может, цифровая пелена, наконец, упадет с глаз, и они поймут, кто на самом деле так долго формировал их мировоззрение.