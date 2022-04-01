«Синий джедай» вооружил США

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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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«Синий джедай» вооружил США

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути, государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Подробности...

Почему Украина демонизирует Красный Крест

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию. Подробности...

Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...
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Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария

Личная просьба Трампа к Путину

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
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    Никита Данюк

    «Синий джедай» вооружил США

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		1 апреля 2022, 18:00

    «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему…» Именно это хочется сказать Марку Цукербергу, который когда-то мог разбить монополию на рынке онлайн-рекламы. Однако он предпочел присоединиться к своему сопернику Google. Хотя, если разобраться, настоящими соперниками они никогда и не были. Скорее сговорчивыми соседями, которые поделили рынок так, чтобы установить тотальный контроль над прибылью и умами миллиардов людей.

    Google и Meta* – два мощнейших гиганта на ИТ-рынке Америки и Европы. В их собственности сервисы с миллиардами пользователей по всему миру: первому принадлежит крупнейший видеохостинг YouTube и поисковая система, а также ОС Android, второй владеет соцсетями Instagram*, Facebook* и мессенджером WhatsApp. Для международной общественности обе эти корпорации долгое время притворялись непримиримыми конкурентами. Однако вопрос прибыли и власти решил все разногласия. Воевать друг с другом за онлайн рынок-рекламы оказалось слишком затратно, другое дело «честный» сговор – от него выиграли бы все. Ну почти все – за исключением пользователей, по всему миру и других игроков отрасли.

    Тем не менее, есть известный принцип: рано или поздно все тайное становится явным. В декабре 2020 года десять американских штатов подали коллективный иск к Google, обвинив корпорацию в нарушениях антимонопольного законодательства страны. Началось продолжительное расследование обстоятельств предполагаемого сговора. А через пару лет, наконец, решили подключиться и европейцы. В марте этого года антимонопольные органы ЕС и Великобритании начали официальные расследования в отношении Google и Meta в связи со свидетельствами сговора техногигантов с целью незаконного манипулирования ценами на рынке онлайн-рекламы.

    Почему именно реклама стала «яблоком нераздора», чем так притягателен этот сегмент для ИТ-гигантов? По данным финансовой отчетности Google рекламная выручка компании за 2021 год составила 209,5 млрд долларов, а совокупная выручка холдинга – 257,6 млрд долларов. Похожая динамика и у Meta: доход ИТ-гиганта от рекламы составил 115 млрд долларов, это 97% выручки. На мой взгляд, вырисовывается очевидная картина: для обеих корпораций рекламный бизнес – это золотая жила, и любой риск потери этих доходов может стать для них фатальным.

    Видимо, посчитав в уме возможные потери, техногиганты решили, что, когда дело касается денег, все этические, моральные и, к слову, законодательные нормы могут отойти на второй план. Поэтому в 2018 году Google и Facebook (ныне Meta) заключили соглашение, согласно которому последний обязался не конкурировать с инструментами владельца YouTube взамен на особые права и привилегии. Название соглашения в официальных документах было скрыто, но в черновике при дальнейшем судебном разбирательстве оно проходило под кодовым именем «Синий джедай» (отсылка к культовому фильму «Звездные войны»). На деле же преференции, которые получало детище Цукерберга, были с настоящим «имперским» размахом. Так, Facebook предоставлялось 300 миллисекунд для подачи заявки на рекламу, в то время как у другим компаниям-партнерам Google обычно давал всего 160 миллисекунд, а то и меньше. По сути, такое различие играло решающую роль, фактически лишая других игроков шанса на достойную конкуренцию на рынке онлайн-рекламы, где даже доли секунды имеют значение.

    Фото: Omar Marques/SOPA Images/Sipa/Reuters

    Кроме того, Facebook имел прямые платежные отношения с сайтами, на которых транслировалась реклама. Для сравнения, другим партнерам приходилось обращаться за актуальной информацией о ценах к Google, и избежать такого посредника у них возможности не было. Дополнительным преимуществом стало и то, что ИТ-гигант сообщал Facebook ключевые данные о рекламной ЦА, позволяя идентифицировать 80% мобильных пользователей и 60% веб-пользователей.  Не трудно догадаться, что другим организациям таких знаний никто не предоставлял.

    А что взамен? В благодарность за столь щедрые бонусы Facebook должен был принимать участие в торгах как минимум на 90% аукционов и тратить определенную сумму денег – до 500 млн долларов в год к четвертому году действия соглашения.  

    Подобные действия со стороны иностранного бигтеха ставят под сомнения всю систему добросовестной конкуренции и ведения бизнеса на рынке онлайн-рекламы. Однако у истории есть «двойное дно», ведь онлайн-реклама – это не только про деньги, но еще и про власть. Фактически две корпорации стали единым рупором информации для всех своих пользователей. Именно Facebook и Google долгое время решали, что и кому показывать. А учитывая их тесные связи с американским истеблишментом, США получило цифровую «двустволку», из которой можно «палить» нужными информационными зарядами. Мы все видим, что сейчас ее сняли со стены и активно используют против России.

    На мой взгляд, сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути, государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Ведь даже если в ЕС появляются местные компании, их шансы на достойную конкуренцию и выходы в топ на рынке чрезвычайно малы, а проекты вроде «Синего джедая» и вовсе убивают эти инициативы на корню.

    Для России такой расклад, хоть и показателен, но не фатален. Отечественный ИТ-рынок более динамичен, у нас есть, что противопоставить западному бигтеху. В стране уже продолжительное время и довольно успешно развиваются собственные платформы – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», RuTube и другие. При этом, мне кажется очень показательным, что после недавних блокировок западных соцсетей в России, почти половина граждан в принципе не ощутили для себя особых последствий. Кроме того, еще до ограничений работы иностранных сервисов в стране на первом месте по популярности была платформа «ВКонтакте», а  треть наших соотечественников предпочитали соцсеть «Одноклассники». Так что установить над нами рекламную и информационную диктатуру у США не выйдет. А Европе только остается пожелать удачи в их запоздавшем расследовании: может, цифровая пелена, наконец, упадет с глаз, и они поймут, кто на самом деле так долго формировал их мировоззрение.

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