Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Взгляд
15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:06  |  vz.ru
Разделы

Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
Перейти в раздел…

Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...

Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...

Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 4 комментария

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

Перейти в раздел…

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев
    СК возбудил дело о фейках о российских военных после украинской провокации в Буче СК начал расследование минирования плотины в ДНР украинскими националистами Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве Минюст включил Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов
    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс» В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита Медведев предложил отказывать во въезде в Россию мигрантам без биометрии «Сатанинский храм» в США начал сбор средств для Украины
    Возбуждено дело на рассылавшего фейки о спецоперации на Украине колумбийца В Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе В Роскосмосе опровергли переход Рогозина в ЛДПР Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные

    Главная тема


    Митинги за Россию объединили в Германии русских, евреев и немцев

    затопить вместе с людьми


    Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС

    подготовка войны


    СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией

    возобновление сообщения


    В Запорожской области запустили железнодорожную ветку, соединяющую Донбасс и Крым

    Видео

    ежедневные обстрелы


    Киев напрашивается на уничтожение командных центров

    энергетический кризис


    Кто главный враг Европы на газовом рынке

    финны и шведы в НАТО


    Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

    «неподобающие связей с Россией»


    Зеленский унижает Германию из-за страха услышать правду

    многовекторная политика


    Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

    инструмент влияния


    Евгений Фатеев: Вики-война только начинается

    борьба за будущее


    Владимир Можегов: Спецоперация России положила конец концу истории

    опасные связи


    Владимир Прохватилов: Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?
    Никита Данюк

    Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		15 апреля 2022, 21:21

    Вот уже больше месяца против России ведется беспрецедентная по масштабу и агрессивности информационная война. В интернете распространяются миллионы фейков и призывов к насилию против наших граждан. Очевидны и двойные стандарты модерации зарубежных онлайн-платформ: кому-то они разрешают публиковать все, даже откровенно националистические высказывания, а кому-то, мягко говоря, затыкают рот.

    Один из самых вопиющих примеров – то, что Meta* позволила размещать призывы к насилию в Facebook* и Instagram* в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине. В чем же дело? Почему технологические корпорации позволяют себе вершить судьбы людей, сталкивать между собой народы и провоцировать жестокость?

    ИТ-гиганты не принимают таких решений в одиночку: это согласовывается с правительством США или делается по его «вежливой просьбе». Однако причина такого послушания Силиконовой долины кроется не столько в том, что американский истеблишмент имеет мощные рычаги воздействия на корпорации. Cкладывается ощущение, что ИТ-гиганты и Белый дом работают по старой русской пословице: «Четыре двора, а в каждом дворе кум да кума». Помимо профессиональных отношений их руководство и администрацию нынешнего американского президента связывают многочисленные теплые родственные и дружеские связи.

    Еще до прихода Джо Байдена Силиконовая долина имела много общего с Белым домом. Так, бывший вице-президент США Альберт Гор и по сей день является членом совета директоров Apple, бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс входила в состав членов совета директоров Dropbox, а бывшая заместитель советника по национальной безопасности США Кэролайн Аткинсон руководила отделом глобальной политики Google.

    Однако с избранием на пост президента США господина Байдена Силиконовая долина и американские власти по-настоящему породнились. Если взглянуть на составленную изданием Protocol еще в выборном 2020 году карту взаимоотношений аппарата Джо Байдена с бигтехом, то причины происходящего сейчас скоординированного информационного давления на Россию уже не вызывают вопросов.

    Фото: Sipa USA/Reuters

    Если разбираться в переплетениях и связях, то вскрываются очень интересные факты. К примеру, действующий президент США прекрасно ладит с бывшим вице-премьером Великобритании и вице-президентом Meta Ником Клеггом. Британец ранее уже предлагал Байдену «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет».

    А бывшая главный юрисконсультант по вопросам регулирования в Facebook Джессика Герц ранее работала на аналогичной должности в переходной команде Байдена в 2020 году и в итоге получила место делопроизводителя Белого дома, проработав там до октября 2021 года. Это только то, что, как говорится, на поверхности. Сеть взаимоотношений бигтеха с американским истеблишментом напоминает настоящий бразильский сериал. Так, племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина, также ранее работала в Facebook. Там она познакомилась со своим мужем, который занимал одну из руководящих позиций компании, связанную с построением глобальных партнерских отношений и рекламных технологий.

    И здесь сюрпризы госпожи Харрис не заканчиваются: с технологическим гигантом Alphabet, в состав которого входит Google, Камала связана через Ребекку Прозан – директора по связям с правительством и государственной политики западного побережья ИТ-корпорации. В 2003 году Прозан помогала организовывать кампании по выдвижению Харрис на пост окружного прокурора и после работала в ее офисе в качестве поверенного. Наконец, зять Харрис, Тони Уэст, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора США, сегодня является вице-президентом и главным юристом Uber.

    Тренд на «родственные ИТ-связи» не прошел и мимо Apple с Amazon. К примеру, Синтия Хоган, бывший вице-президент Apple по GR, в 2020 году входила в переходную команду Байдена. А когда он был сенатором и вице-президентом, она занимала должность его главного юрисконсульта. С 2008 по 2011 год руководителем пресс-службы Джо Байдена работал Джей Карни – нынешний глава международного подразделения Amazon по лоббированию и государственной политике. Это лишь некоторые примеры.

    Можно еще долго перечислять имена, но, мне кажется, выводы вполне очевидны. Некоторые западные эксперты считают: настоящими победителями в президентских выборах 2020 года стал совсем не Байден, а руководство техногигантов: Meta, Amazon, Twitter, Google и Apple. Корпорации сильно устали от развязанной Трампом войны с Китаем и масштабной правительственной антимонопольной кампании. Представители ИТ-отрасли рассчитывали, что администрация Байдена займет более мягкую позицию в отношении китайских технологий и Китая. Также они ждали изменений в подходе к регулированию сферы в целом и ослабления ограничений на иммиграцию высококвалифицированных специалистов, чтобы получить больше ресурсов для технологической конкуренции.

    Однако при всей дружбе, «обещать – не значит жениться». Мы не раз видели попытки Байдена обуздать ИТ-гигантов путем назначения на ключевые должности их ярых противников. Так, летом 2021 года председателем Федеральной торговой комиссии США стала главный критик бигтеха Лина Хан. Со схожими взглядами и новый помощник по технологиям и конкурентной политике в Национальном экономическом совете США Тим Ву. Не говоря уже о новом главе антимонопольного подразделения Министерства юстиции США – юристе Джонатане Кантере, который за свою карьеру неоднократно инициировал процессы против крупнейших технологических компаний. Кажется, в голове не укладывается – как так? Ведь нынешний глава США так близок с бигтехом, но все равно пытается жестко регулировать их деятельность на цифровом рынке.

    Подобные назначения вовсе не говорят о том, что между правительством и бигтехом началась конфронтация. На мой взгляд, это, скорее, стремление Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Кому как не нам знать, что бигтех подзабыл о том, что верховенство закона должно оставаться незыблемым. Такое, как мы видим, происходит не только у нас, но и на родине цифровых монстров. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним: с удовольствием продолжим наблюдать за попытками США обуздать мощь цифровых монополистов, которым они сами когда-то и дали в руки пугающую их сейчас гигантскую власть.

    Другие материалы автора

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •