Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Вот уже больше месяца против России ведется беспрецедентная по масштабу и агрессивности информационная война. В интернете распространяются миллионы фейков и призывов к насилию против наших граждан. Очевидны и двойные стандарты модерации зарубежных онлайн-платформ: кому-то они разрешают публиковать все, даже откровенно националистические высказывания, а кому-то, мягко говоря, затыкают рот.

Один из самых вопиющих примеров – то, что Meta* позволила размещать призывы к насилию в Facebook* и Instagram* в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине. В чем же дело? Почему технологические корпорации позволяют себе вершить судьбы людей, сталкивать между собой народы и провоцировать жестокость?

ИТ-гиганты не принимают таких решений в одиночку: это согласовывается с правительством США или делается по его «вежливой просьбе». Однако причина такого послушания Силиконовой долины кроется не столько в том, что американский истеблишмент имеет мощные рычаги воздействия на корпорации. Cкладывается ощущение, что ИТ-гиганты и Белый дом работают по старой русской пословице: «Четыре двора, а в каждом дворе кум да кума». Помимо профессиональных отношений их руководство и администрацию нынешнего американского президента связывают многочисленные теплые родственные и дружеские связи.

Еще до прихода Джо Байдена Силиконовая долина имела много общего с Белым домом. Так, бывший вице-президент США Альберт Гор и по сей день является членом совета директоров Apple, бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс входила в состав членов совета директоров Dropbox, а бывшая заместитель советника по национальной безопасности США Кэролайн Аткинсон руководила отделом глобальной политики Google.

Однако с избранием на пост президента США господина Байдена Силиконовая долина и американские власти по-настоящему породнились. Если взглянуть на составленную изданием Protocol еще в выборном 2020 году карту взаимоотношений аппарата Джо Байдена с бигтехом, то причины происходящего сейчас скоординированного информационного давления на Россию уже не вызывают вопросов.

Если разбираться в переплетениях и связях, то вскрываются очень интересные факты. К примеру, действующий президент США прекрасно ладит с бывшим вице-премьером Великобритании и вице-президентом Meta Ником Клеггом. Британец ранее уже предлагал Байдену «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет».

А бывшая главный юрисконсультант по вопросам регулирования в Facebook Джессика Герц ранее работала на аналогичной должности в переходной команде Байдена в 2020 году и в итоге получила место делопроизводителя Белого дома, проработав там до октября 2021 года. Это только то, что, как говорится, на поверхности. Сеть взаимоотношений бигтеха с американским истеблишментом напоминает настоящий бразильский сериал. Так, племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина, также ранее работала в Facebook. Там она познакомилась со своим мужем, который занимал одну из руководящих позиций компании, связанную с построением глобальных партнерских отношений и рекламных технологий.

И здесь сюрпризы госпожи Харрис не заканчиваются: с технологическим гигантом Alphabet, в состав которого входит Google, Камала связана через Ребекку Прозан – директора по связям с правительством и государственной политики западного побережья ИТ-корпорации. В 2003 году Прозан помогала организовывать кампании по выдвижению Харрис на пост окружного прокурора и после работала в ее офисе в качестве поверенного. Наконец, зять Харрис, Тони Уэст, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора США, сегодня является вице-президентом и главным юристом Uber.

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Тренд на «родственные ИТ-связи» не прошел и мимо Apple с Amazon. К примеру, Синтия Хоган, бывший вице-президент Apple по GR, в 2020 году входила в переходную команду Байдена. А когда он был сенатором и вице-президентом, она занимала должность его главного юрисконсульта. С 2008 по 2011 год руководителем пресс-службы Джо Байдена работал Джей Карни – нынешний глава международного подразделения Amazon по лоббированию и государственной политике. Это лишь некоторые примеры.

Можно еще долго перечислять имена, но, мне кажется, выводы вполне очевидны. Некоторые западные эксперты считают: настоящими победителями в президентских выборах 2020 года стал совсем не Байден, а руководство техногигантов: Meta, Amazon, Twitter, Google и Apple. Корпорации сильно устали от развязанной Трампом войны с Китаем и масштабной правительственной антимонопольной кампании. Представители ИТ-отрасли рассчитывали, что администрация Байдена займет более мягкую позицию в отношении китайских технологий и Китая. Также они ждали изменений в подходе к регулированию сферы в целом и ослабления ограничений на иммиграцию высококвалифицированных специалистов, чтобы получить больше ресурсов для технологической конкуренции.

Однако при всей дружбе, «обещать – не значит жениться». Мы не раз видели попытки Байдена обуздать ИТ-гигантов путем назначения на ключевые должности их ярых противников. Так, летом 2021 года председателем Федеральной торговой комиссии США стала главный критик бигтеха Лина Хан. Со схожими взглядами и новый помощник по технологиям и конкурентной политике в Национальном экономическом совете США Тим Ву. Не говоря уже о новом главе антимонопольного подразделения Министерства юстиции США – юристе Джонатане Кантере, который за свою карьеру неоднократно инициировал процессы против крупнейших технологических компаний. Кажется, в голове не укладывается – как так? Ведь нынешний глава США так близок с бигтехом, но все равно пытается жестко регулировать их деятельность на цифровом рынке.

Подобные назначения вовсе не говорят о том, что между правительством и бигтехом началась конфронтация. На мой взгляд, это, скорее, стремление Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Кому как не нам знать, что бигтех подзабыл о том, что верховенство закона должно оставаться незыблемым. Такое, как мы видим, происходит не только у нас, но и на родине цифровых монстров. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним: с удовольствием продолжим наблюдать за попытками США обуздать мощь цифровых монополистов, которым они сами когда-то и дали в руки пугающую их сейчас гигантскую власть.