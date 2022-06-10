Почему в соцсетях правит конспирология

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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...

Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
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    Никита Данюк

    Почему в соцсетях правит конспирология

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		10 июня 2022, 16:30

    Во время предвыборной кампании в США в 2016 году по соцсетям активно распространялась байка, известная как #Pizzagate. В ней утверждалось, что кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон была замешана в эксплуатации детей в пиццерии в Вашингтоне. Эта история выглядела смехотворной и, казалось бы, никто не воспринимал ее всерьез. Ровно до того момента, пока сторонник #Pizzagate не открыл огонь по ресторану. К счастью, никто не пострадал, но этот эпизод поднял два вопроса, которые остаются актуальными и несколько лет спустя: почему в соцсетях так активно распространяются фейки? И есть ли способ эффективно им противостоять?

    Конечно, фейки не разлетаются по соцсетям просто так. Этому способствуют рекомендательные алгоритмы площадок. Изначально IT-гиганты настраивали их так, чтобы они работали на концепцию «роста любой ценой»: пользователя надо было задержать на платформе как можно дольше, получить от него как можно больше вовлечения и, следовательно, «продать» его подороже рекламодателям. Бизнес, ничего личного. А дальше в ход идет человеческая психология: больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.

    По тем же принципам пользователям попадаются и конспирологические теории, которые аккумулируют в себе откровенную ложь, заведомо неверные интерпретации, зачастую агрессию и провокации. Уверен, что серьезность проблемы очевидна: распространение фейков способно привести к дискриминации, преследованиям и насилию. Так, после недавней трагедии – стрельбы в начальной школе Техаса 24 мая – в соцсетях начали моментально тиражироваться дикие теории заговора и фейки о бойне. Интернет-пользователи искали виновного, обсуждали его мотивы в Twitter, Reddit и других социальных сетях. Ложные обвинения касались разнообразных меньшинств, что вызвало серьезный страх их представителей перед дальнейшей дискриминацией и насилием.

    Хотя соцсети осведомлены о проблеме и даже пытаются бороться с ней, они чаще всего используют подход, который не дает должных результатов: модераторы стараются выделить наиболее опасные теории и бороться с ними. Согласно данным группы исследователей из Jigsaw, подразделения Google, и консалтинговой компании ReD, этого недостаточно для того, чтобы остановить распространение конспирологии. По мнению экспертов, важно не то, опасны ли теории, а то, в какой степени люди им были или не были подвержены. Исследователи отметили, что те, кто был глубоко одержим конспирологией, верят в безобидные заговоры с такой же вероятностью, как и в опасные.

    Это подтверждает и исследование того, как распространяются конспирологические и опасные теории конкретно на YouTube. Группа ученых обнаружила, что видеохостинг редко предлагает видео, которые могут содержать теории заговора или экстремистские посылы, тем людям, которые не проявляют особого интереса к таким материалам. И эти люди вряд ли будут следовать подобным рекомендациям алгоритмов. Но это не означает, что YouTube не способен радикализовать мнения и поляризовать людей.

    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

    В ходе исследования обнаружилось, что YouTube способствует укреплению убеждений людей, подверженных конспирологии и экстремистским настроениям. Так, если углубиться в детали, то на долю 0,6% участников исследования приходится 80% общего времени просмотра YouTube-каналов, которые были классифицированы как экстремистские.

    Примерно каждое четвертое видео, которое видеохостинг рекомендовал людям, смотрящим экстремистский или опасный контент, содержало деструктив. И надо понимать, что даже небольшая часть аудитории YouTube, которая регулярно это смотрит, – миллионы человек. Какие инструменты могли бы использовать ИТ-гиганты, чтобы избежать будущих #Pizzagates?

    По мнению экспертов, помочь могут действия социальных сетей, направленные на приоритезацию проверенной информации, а также демонетизирование, ограничение охвата или удаление конспирологического и дезинформирующего контента. Но теории заговора и фейки адаптируются и распространяются куда быстрее, чем осуществляется фактчекинг.

    На мой взгляд, в первую очередь платформы должны думать об устранении причины проблемы, а не ее последствий с помощью модерации. Как перенастроить свои алгоритмы, чтобы они не способствовали поляризации людей? Что нужно сделать, чтобы они не укрепляли убеждения пользователей, интересующихся конспирологическим или экстремистским контентом: например, не предлагали автоматический просмотр этих видео или рекомендации похожих? А главное, готовы ли они ради общественной безопасности сделать работу алгоритмов понятной и прозрачной для всех?  

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