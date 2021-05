НЛО и другие неприятности в эпоху постправды Дмитрий Дробницкий

политолог, американист 13 мая 2021, 12:00 В последнее время всё больше – и на полном серьезе - говорят об НЛО. Особенно в США. Дело дошло до того, что в рамках торга вокруг очередного антикризисного билля Конгресс потребовал от министерства обороны и других силовых ведомств в срок до середины июня 2021 года раскрыть всю доступную им информацию об НЛО. А ведь тема как будто бы была полностью закрыта к концу 1980-х. Не то чтобы на все вопросы были даны исчерпывающие ответы: тут – шаровая молния, тут – мистификация, тут – новейший самолет. Нет, о необъяснимых явлениях вдруг попросту забыли. Феномен всеобщего увлечения неопознанными летающими объектами в 1970-80-х, а затем столь же всеобщего их забвения как будто бы стали фактом социальной психологии. В СССР и США (а следом – и в «подведомственных» и колеблющихся между двумя лагерями странах) простые люди в свое время истово верили в то, что их правительства скрывают от них «большую правду». Многим советским и американским людям было комфортнее уживаться с действительностью, которая определялась не только лишь администрацией Белого Дома и политбюро ЦК КПСС, нацелившими друг против друга ядерные боеголовки. Недаром популярный миф гласил, что чаще всего «тарелочки» видели рядом с АЭС, ракетными базами и прочими объектами, связанными с мирным и не очень атомом. К концу «первой эпохи НЛО» практически все были убеждены, что неопознанные летающие объекты – это именно летательные аппараты, причем технологически многократно превосходящие все известные образчики земной техники. Элиты, разумеется, знали об этих объектах и их пилотах если не всё, то почти всё, но скрывали от народа, который, в свою очередь, «знал», что правду от него скрывают. Причем кое-что из этой «правды» народ проведал безо всяких публикаций в «Правде» или The New York Times. «Все знали», что и контакты с «зелеными человечками» осуществляются (на самом высоком уровне), и обломки изучаются, и технологии копируются. Компетентные органы информировали об осведомленности масс руководство, но оно упорно продолжало всё скрывать. И в целом такое «поведение» властей даже встречало понимание у населения – панику сеять не следовало. Вот такая социально-психологическая шизофрения. Она очень точно отражала состояние общественного сознания того времени по обе стороны от «железного занавеса». Элиты обеих сверхсистем настолько ожесточенно боролись за мир, что, казалось, вот-вот Земля превратится в радиоактивную пустыню. Никто уже ничего не понимал и усиленно делал вид, что «истинные причины» происходящего всем «очень хорошо понятны». Ну а потом холодная война закончилась, уфологи перестали быть уважаемыми людьми, а летающие блюдца все разом куда-то запропастились вместе с филиппинскими хирургами, экстрасенсами и снежным человеком. Миллениалы уже совершенно не понимали, о чём это твердит героиня Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби», рассказывая герою Александра Михайлова о том, о чем «не пишет наша пресса». Ну а в американском кинематографе продюсер Крис Картер подвел черту под темой пришельцев полнометражной лентой вселенной «Секретных Материалов» под названием «Борьба за будущее». Фильм вышел в свет в 1998 году и уже тогда был ностальгическим воспоминанием о прощании с щекочущей нервы темой НЛО. Мировая общественность так и не выяснила, действительно ли в небе летает «нечто эдакое» или нет. И выяснять как будто уже не собиралась. Потому что на эту тему в приличной компании разговаривать стало не принято. Неопознанные летающие объекты прекрасно себя чувствовали в 1970-х, когда космическая экспансия человечества остановилась, а холодная война стремительно становилась рутиной. Но они совершенно не вписывались в 1990-е и 2000-е с присущими им хот-спотами, глобализацией и борьбой за все и всяческие права. Вставание России с колен и чинимые против нее вражеские козни также не требовали никаких инопланетных сюжетов. Злейших врагов, подлинных и выдуманных, хватало и русским консерваторам, и западным либералам. На эту тему Конспирология вообще все последние десятилетия стремительно мельчала. Ищущие «правду» не только позабыли о космических далях, но даже Ротшильдов с Рокфеллерами оставили в покое. Зато медийно-политический мейнстрим стал вешать ярлык «теории заговора» на любые неудобные мнения и сведения. Так, в Соединенных Штатах очевидные свидетельств подтасовок на выборах 2020 года были объявлены выдумками «людей в шапочках из фольги». А красивое и хорошо проработанное конспирологическое учение QAnon предельно снизило планку, обвинив врагов Трампа не в узурпации власти, а в организации педофильского кольца. Получается, 45-го президента лишили второго срока не ради спасения глобального либерального проекта, а всего лишь чтобы не допустить разоблачения высокопоставленных растлителей малолетних. Современные атомизированные общества всё больше захватывают самые мелкие, личные теории заговора. Американская психиатрическая ассоциация давно бьет тревогу: число параноидальных расстройств личности в США растет год от года, при этом всё сложнее провести черту между нормальными реакциями человека и болезненными. Боюсь, у нас в стране положение дел не намного лучше. Кто-то всерьез полагает, что него открыта охота со стороны коллег, соседей, дальних родственников или идейных противников. А кто-то грешит – и иной раз небезосновательно – на «Большого Брата». По данным Массачусетского технологического института, большинство американцев уверено, что каждого из них отслеживают цифровые корпорации, и ничего поделать с этим нельзя. Ну какие могут быть НЛО в эпоху господства Google, Facebook и Amazon? Да еще когда Илон Маск рвется к Марсу, а Билл Гейтс собирается «чипировать людей»! Общественные настроения очень тонко были схвачены всегда существовавшими активными НЛО-скептиками. Они громко заявили о себе с новой силой именно в последние годы, чтобы окончательно записать «летающие блюдца» в разряд массового психоза многолетней давности. И вдруг… За последние полгода Пентагон подтвердил подлинность четырех сенсационных видеозаписей наблюдения неопознанных летающих объектов, три из которых были сделаны с боевых самолетов, а одна — с борта корабля ВМС. Первые три видео примечательны тем, что по ним можно определить скорость полета неизвестных тел, а также оценить стремительность их маневров. Тут надо сделать одно терминологическое уточнение. Дело в том, что теперь на Западе НЛО называют не НЛО, а НАЯ — неопознанное атмосферное явление. Но от этого встречи с объектами/явлениями не становятся менее загадочными и тревожными. Средства массовой информации США как будто бы прорвало. Газеты стали писать о НАЯ статьи, а телеканалы приглашать в прямой эфир разнообразных экспертов. И это не какие-нибудь уфологи или «исследователи» рептилоидов. Эфир заполнили бывшие чины военного ведомства и разведки, специалисты в области безопасности и даже сотрудники спецслужб, которые непосредственно занимались изучением НАЯ. Наибольший фурор произвел Луис Элизондо, бывший руководитель Передовой программы идентификации аэрокосмических угроз. Он рассказал в интервью изданию The New York Post о документе, который планируется выпустить в июне в соответствии с поручением Конгресса, о котором говорилось в начале данной статьи. По словам Элизондо, военному ведомству придется рассказать о хорошо задокументированных в 2004-20 гг. наблюдениях шаров, элипсоидов, «кубов внутри сфер», пирамидах, треугольников и прочих объектах неизвестного происхождения. Эксперт был довольно резок в оценках: «В нашем небе что-то есть. Мы не знаем, что это такое, мы не знаем, как это работает, мы не знаем точно, на что оно способно, мы не знаем, кто сидит за штурвалом, мы не знаем его намерений. Но мы ни черта не можем с этим поделать». И далее эксперт добавил: «Если выяснится, что нас технологически обошел иностранный противник, то мы имеем дело с провалом разведки масштаба 11 сентября». Из интервью было не очень понятно, действительно ли Элизондо считает, что Россия, Китай или кто-либо еще из неприятелей США обладает дронами со столь фантастическими летными характеристиками, или он приплел «иностранного противника» для того, чтобы его не сочли очередным уфологом. А вот другие эксперты были более категоричны. Бывший сотрудник британской «МИ-5» Ник Поуп в эфире телеканала Fox News рассказал, что массив данных об НЛО огромен и включает в себя видеозаписи, данные радаров и спутников, и он делает весьма маловероятным земное происхождение неопознанных объектов. В воздухе отчетливо запахло сверхсенсацией. Но ситуацию быстро «исправил» бывший сенатор-демократ Гарри Рид. Он заявил, что за недавно наблюдавшимися над кораблем ВМС США летающей пирамидой стоит… Владимир Путин! И правда! Раз уж Петров и Боширов везде успевают с подрывами и боевыми отравляющими веществами, то почему бы «злонамеренным русским» не наслать на американских моряков НЛО? Можно было бы посмеяться и двигаться дальше, но Рид, сам того, вероятно, не понимая, поставил очень важный вопрос: а как вообще чему-то можно в наше время верить? В том числе, произнесенное устами официальных лиц? Всё кругом фейк и пропаганда. А что не фейк и не пропаганда, то риторическая повестка. А что ни то, ни другое, ни третье, то фигура умолчания или информированное сокрытие. Взять хотя бы климат. Все знают, что вырабатываемые человеческой цивилизацией парниковые газы – СО2, метан, закись азота и прочие — не в состоянии повлиять на климат, но усиленно делают вид, что борются с его изменением. При этом подразумевается, что преследуется какие-то иные цели, но они публично не озвучиваются. А климат тем временем меняется, но никто не интересуется, как и почему. Эти темы под негласным запретом. Так что климат – это и реальность, и фейк, и повестка. Но ничего доподлинно неизвестно. Во всяком случае, простым людям. То же самое происходит с горячими точками – от Украины до Сирии, с ценами на нефть, реальной стоимостью доллара, расовым вопросом, поколенческими и гендерными проблемами, разрушительной силой ядерного оружия, перспективами освоения космоса и т.д. и т.п. Если в 1970-80 гг. главной проблемой общественного сознание было «сокрытие правды», то в наши дни – политическая повестка. Как меняется климат, кто подрывает стратегическую стабильность, сколько существует гендеров и многое другое зависит от того, кто отвечает на поставленный вопрос. Так что напрасно интересующиеся НЛО люди навострили уши. Узнать сегодня что-то о неопознанных объектах у нас шансов еще меньше, чем четыре десятилетия назад. И Бог бы с ними, с «летающими блюдцами» (или пирамидами). Со сложившимся театром абсурда надо что-то делать. Ибо до добра он не доведет.