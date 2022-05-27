Бигтех давно сросся с Белым домом

Все смешалось в Силиконовой долине – крупные ИТ-гиганты вершат судьбы миллионов пользователей далеко за пределами геополитических границ, отправляют в бан президентов и заключают тайные сговоры по монополизации рынка. Власти США, конечно, некоторые из этих действий не одобряют, вызывают представителей бигтеха на ковер и укорительно сотрясают перед ними пальцем. Но ровно до того момента, когда им самим понадобится эффективно и массово распространить свою трактовку происходящих в стране или в мире событий, заглушив альтернативное мнение. Так кто же в действительности является главным в этом американском тандеме: государство или ИТ-корпорации?

О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Уходить с обжитых рынков, терять подписчиков и заработок или принимать откровенно политически ангажированные решения и при этом надеяться на продолжение работы – более чем странно. Уже даже на родине ИТ-гигантов поведение корпораций отметили и довели до судебных разбирательств. Так, в начале мая генеральные прокуроры штатов Миссури и Луизиана Эрик Шмитт и Джефф Лендри подали иск против представителей администрации президента США Джо Байдена. Главу государства обвинили в сговоре с корпорациями Meta* (Facebook* и Instagram*), Twitter и Google (YouTube) с целью усиления цензуры и нарушения свободы слова.

Похоже, что касательно взаимоотношений с ИТ-гигантами нет согласия даже среди самих американских властей. Пока действующего президента обвиняют в сговоре с бигтехом, его предшественника упорно банят и вставляют палки в колеса при попытках высказаться в Сети. Недавно, к примеру, Дональду Трампу запретили репостить свои посты из Truth Social в других соцсетях в течение шести часов. При том что Truth Social является собственной соцсетью экс-президента, которая была запущена именно с целью противостояния произволу онлайн-платформ.

Такая лояльность ИТ-гигантов к одним и предвзятость к другим становится объяснима, если проследить, что и кто связывает нынешнее руководство США с Силиконовой долиной. С приходом в Белый дом Джо Байдена картина стала более «упорядоченной» – бигтех начал действовать по явному политическому заказу, продвигая через свои платформы «линию партии», надеясь взамен на большие поблажки со стороны действующих властей. Сегодня в топ-менеджмент бигтеха тесно интегрированы сторонники действующего президента, те, кто когда-либо с ним работал или просто пересекался.

За подтверждением не нужно далеко ходить. Взять, к примеру, бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта. Миллиардер всегда был на хорошем счету у американских властей. Еще во времена Барака Обамы у него были тесные связи в администрации экс-президента. А после прихода к власти Джо Байдена дела и вовсе пошли в гору благодаря теплым отношениям с бывшим советником президента по науке Эриком Ландером и другими чиновниками действующего аппарата. Шмидт многократно принимал участие в предвыборных кампаниях на стороне демократов и помогал кандидатам от Барака Обамы до Хиллари Клинтон. Более того, в 2018 году бывший на тот момент глава Google стал председателем Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI), созданной Конгрессом США. И все бы ничего, однако во владении миллиардера сохранялись акции материнской компании Google, Alphabet, на сумму 5,3 млрд долларов.

Интересное дополнение к этой картине внесло расследование издания Protocol, которое в 2020 году составило карту взаимоотношений аппарата действующего президента США с бигтехом. Согласно ей, главный юрисконсультант по вопросам регулирования в Facebook Джессика Герц ранее занимала аналогичную должность в переходной команде Байдена в 2020 году и даже получила место делопроизводителя Белого дома, проработав там до октября 2021 года. «Дружескими» связями технологический и политический секторы не ограничиваются, большую роль играют и родственные узы. Так, племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина, тоже успела поработать в Facebook. И даже встретила там своего будущего мужа, который занимал одну из руководящих позиций в корпорации. Это еще не все хитросплетения судьбы – с Alphabet, материнской компанией Google, Камала связана через Ребекку Прозан – директора Google по связям с правительством и государственной политике в регионе Западного побережья. В далеком 2003 году именно она помогала Харрис баллотироваться на пост окружного прокурора.

Отношения между политиками и представителями ИТ-корпораций иногда складываются и не такими очевидными путями. Так, Байден отлично ладит с бывшим вице-премьером Великобритании Ником Клеггом, который теперь стал президентом Meta по глобальным вопросам. Именно Клегг еще в 2020 году предложил будущему президенту Байдену объединить силы американских регуляторов с индийскими и европейскими, чтобы противостоять Китаю, а также «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет».

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И своей главной цели – получения мощного информационного оружия в лице ИТ-компаний и соцсетей – американские власти добились. Сегодня на фоне масштабной информационной войны против России преданность бигтеха своим друзьям в правительстве США очевидна и доставляет нашей стране множество проблем. Только на YouTube забанены десятки российских СМИ – сомневаюсь, что подобное пренебрежение к закону и свободе слова бьется с политикой беспристрастности платформы. Корпорация Цукерберга в марте этого года пошла еще дальше и фактически разрешила призывы к насилию против россиян на своих платформах Facebook и Instagram, в результате чего была признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Тем не менее даже в текущих условиях мы видим, что тандем американского истеблишмента и бигтеха удобен не для всех. Все большее количество людей понимают и признают, что ИТ-гиганты используются в роли мощного информационного оружия против неугодной администрации Байдена точки зрения. Хочется верить, что таких «прозревших» будет становиться все больше, потому что расплести клубок этой «Санта-Барбары» бигтеха и американских властей практически невозможно – его можно только перерубить. Однако это станет реально, только если поменяется сама «схема» бигтеха, увеличится прозрачность заключаемых сделок и применяемых в работе механизмов. А ИТ-гиганты, наконец, вспомнят, что они – представители международного бизнеса с аудиторией, простирающейся далеко за пределы США, и «западный сценарий» в других странах не особо уместен. Нам же, в свою очередь, стоит оставаться бдительными, снять розовые очки и здраво посмотреть на все хитросплетения иностранного бигтеха. Благо для россиян «правда» того же Facebook или Google не является истиной в последней инстанции. А наличие собственных отечественных сервисов и онлайн-площадок помогает дополнить однобокую картину мира, транслируемую западом.