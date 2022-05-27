Бигтех давно сросся с Белым домом

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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Бигтех давно сросся с Белым домом

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Подробности...

Герои Украины воюют с мертвецами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Венгрия готовится к развалу Украины

Донбасс. Битва за воду

Самый пророссийский народ Евросоюза

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Никита Данюк

    Бигтех давно сросся с Белым домом

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		27 мая 2022, 16:25

    Все смешалось в Силиконовой долине – крупные ИТ-гиганты вершат судьбы миллионов пользователей далеко за пределами геополитических границ, отправляют в бан президентов и заключают тайные сговоры по монополизации рынка. Власти США, конечно, некоторые из этих действий не одобряют, вызывают представителей бигтеха на ковер и укорительно сотрясают перед ними пальцем. Но ровно до того момента, когда им самим понадобится эффективно и массово распространить свою трактовку происходящих в стране или в мире событий, заглушив альтернативное мнение. Так кто же в действительности является главным в этом американском тандеме: государство или ИТ-корпорации?

    О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Уходить с обжитых рынков, терять подписчиков и заработок или принимать откровенно политически ангажированные решения и при этом надеяться на продолжение работы – более чем странно. Уже даже на родине ИТ-гигантов поведение корпораций отметили и довели до судебных разбирательств. Так, в начале мая генеральные прокуроры штатов Миссури и Луизиана Эрик Шмитт и Джефф Лендри подали иск против представителей администрации президента США Джо Байдена. Главу государства обвинили в сговоре с корпорациями Meta* (Facebook* и Instagram*), Twitter и Google (YouTube) с целью усиления цензуры и нарушения свободы слова.

    Похоже, что касательно взаимоотношений с ИТ-гигантами нет согласия даже среди самих американских властей. Пока действующего президента обвиняют в сговоре с бигтехом, его предшественника упорно банят и вставляют палки в колеса при попытках высказаться в Сети. Недавно, к примеру, Дональду Трампу запретили репостить свои посты из Truth Social в других соцсетях в течение шести часов. При том что Truth Social является собственной соцсетью экс-президента, которая была запущена именно с целью противостояния произволу онлайн-платформ.

    Такая лояльность ИТ-гигантов к одним и предвзятость к другим становится объяснима, если проследить, что и кто связывает нынешнее руководство США с Силиконовой долиной. С приходом в Белый дом Джо Байдена картина стала более «упорядоченной» – бигтех начал действовать по явному политическому заказу, продвигая через свои платформы «линию партии», надеясь взамен на большие поблажки со стороны действующих властей. Сегодня в топ-менеджмент бигтеха тесно интегрированы сторонники действующего президента, те, кто когда-либо с ним работал или просто пересекался.

    За подтверждением не нужно далеко ходить. Взять, к примеру, бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта. Миллиардер всегда был на хорошем счету у американских властей. Еще во времена Барака Обамы у него были тесные связи в администрации экс-президента. А после прихода к власти Джо Байдена дела и вовсе пошли в гору благодаря теплым отношениям с бывшим советником президента по науке Эриком Ландером и другими чиновниками действующего аппарата. Шмидт многократно принимал участие в предвыборных кампаниях на стороне демократов и помогал кандидатам от Барака Обамы до Хиллари Клинтон. Более того, в 2018 году бывший на тот момент глава Google стал председателем Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI), созданной Конгрессом США. И все бы ничего, однако во владении миллиардера сохранялись акции материнской компании Google, Alphabet, на сумму 5,3 млрд долларов.

    Интересное дополнение к этой картине внесло расследование издания Protocol, которое в 2020 году составило карту взаимоотношений аппарата действующего президента США с бигтехом. Согласно ей, главный юрисконсультант по вопросам регулирования в Facebook Джессика Герц ранее занимала аналогичную должность в переходной команде Байдена в 2020 году и даже получила место делопроизводителя Белого дома, проработав там до октября 2021 года. «Дружескими» связями технологический и политический секторы не ограничиваются, большую роль играют и родственные узы. Так, племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина, тоже успела поработать в Facebook. И даже встретила там своего будущего мужа, который занимал одну из руководящих позиций в корпорации. Это еще не все хитросплетения судьбы – с Alphabet, материнской компанией Google, Камала связана через Ребекку Прозан – директора Google по связям с правительством и государственной политике в регионе Западного побережья. В далеком 2003 году именно она помогала Харрис баллотироваться на пост окружного прокурора.

    Отношения между политиками и представителями ИТ-корпораций иногда складываются и не такими очевидными путями. Так, Байден отлично ладит с бывшим вице-премьером Великобритании Ником Клеггом, который теперь стал президентом Meta по глобальным вопросам. Именно Клегг еще в 2020 году предложил будущему президенту Байдену объединить силы американских регуляторов с индийскими и европейскими, чтобы противостоять Китаю, а также «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет».

    И своей главной цели – получения мощного информационного оружия в лице ИТ-компаний и соцсетей – американские власти добились. Сегодня на фоне масштабной информационной войны против России преданность бигтеха своим друзьям в правительстве США очевидна и доставляет нашей стране множество проблем. Только на YouTube забанены десятки российских СМИ – сомневаюсь, что подобное пренебрежение к закону и свободе слова бьется с политикой беспристрастности платформы. Корпорация Цукерберга в марте этого года пошла еще дальше и фактически разрешила призывы к насилию против россиян на своих платформах Facebook и Instagram, в результате чего была признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.  

    Тем не менее даже в текущих условиях мы видим, что тандем американского истеблишмента и бигтеха удобен не для всех. Все большее количество людей понимают и признают, что ИТ-гиганты используются в роли мощного информационного оружия против неугодной администрации Байдена точки зрения. Хочется верить, что таких «прозревших» будет становиться все больше, потому что расплести клубок этой «Санта-Барбары» бигтеха и американских властей практически невозможно – его можно только перерубить. Однако это станет реально, только если поменяется сама «схема» бигтеха, увеличится прозрачность заключаемых сделок и применяемых в работе механизмов. А ИТ-гиганты, наконец, вспомнят, что они – представители международного бизнеса с аудиторией, простирающейся далеко за пределы США, и «западный сценарий» в других странах не особо уместен. Нам же, в свою очередь, стоит оставаться бдительными, снять розовые очки и здраво посмотреть на все хитросплетения иностранного бигтеха. Благо для россиян «правда» того же Facebook или Google не является истиной в последней инстанции. А наличие собственных отечественных сервисов и онлайн-площадок помогает дополнить однобокую картину мира, транслируемую западом.

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