Патриотизм должен стать технологией

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28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
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Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Китайские ВМС очень пугают Австралию Zuma/ТАСС
Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру. Подробности...

Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...
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Газ в обмен на самолеты

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России. Подробности...
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Раздел Украины между Россией и Польшей

Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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    Патриотизм должен стать технологией

    Дмитрий Михайлин
    генеральный директор АНО «Русские репортеры»
    		28 апреля 2022, 17:40

    Нам не впервой менять мировые устои. Две революции 1917 года принесли нам кучу проблем, но изменили мир до неузнаваемости. Когда сейчас Россию обвиняют в нетолерантности и всяком прочем не-БЛМ – мне становится смешно. А кто, вообще, первым стал считать женщин за равноправных людей, дав им, например, право голосовать? Кто сделал все народы равными, дав каждому, включая самые маленькие, собственную территорию, названную его именем, поддержав – а иногда и просто придумав – десятки национальных культур? Кто создал многие современные государства? Вся Центральная Азия и значительная часть Европы – результат именно русской толерантности и того, что мы всех и всегда считали равными себе.

    Это, не говоря про антиколониализм, который поддерживала единственная большая страна мира – СССР. Если бы не Советский Союз – абсолютно не исключено, что и сейчас у «просвещенной» Европы были бы рабы – в виде колоний. Все это происходило в то время, когда просвещенная, гуманная и вся такая милая Европа в зоопарках – в клетках – показывала туземцев. Одной такой семье, жившей в парижском зоопарке, сейчас стоит памятник в центре Монтевидео, это Уругвай, поинтересуйтесь. А памятник поставили потому, что эта семья была последней в этих краях индейской семьей – всех остальных добрые европейцы убили.

    У кого первым на государственном уровне появилась идея, что все люди – независимо от социального положения – равны? Даже более того – пролетариат, который работает не мозгами, а руками – равнее и важнее других. А капитал – когда деньги создаются с помощью денег, а не труда – презренен и нет ему места на нашей земле, вернее, не было.

    То, что происходит сейчас, сравнимо по масштабам с 1917 годом. Только мы меняем не общественный строй, а миропорядок. Он – этот миропорядок – нам активно не нравится. Об этом Владимир Путин впервые сказал еще в 2007 году в Мюнхене. С тех пор на планете стало только хуже.

    Самое главное, что нам не нравится – это новый колониализм. Когда одно – самое наглое, зажравшееся и вконец потерявшее берега государство – речь, разумеется, о США – пытается не просто контролировать всю планету, но и делать так, чтобы все государства работали на его, а не свои, интересы. Войны, стравливание стран и народов, расползание военных баз, финансовые путы, тоталитарная либеральная идеология – всё это остальной мир должен не просто приветствовать, но и активно внедрять, только тогда он будет считаться «цивилизованным». Так ведут себя воры в законе – подлые люди, роскошно обустраивающие свою жизнь за счет нищей бандитской пехоты.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Нам не нравится, что большое бабло – транснациональный капитал – выжигает всё на своем пути ради получения еще большего бабла. Когда сообщили, что с российского рынка уходят два из трех пивных монстров – «Карлсберг» и «Хайнекен» – я обрадовался. Потому что они не давали ни малейшего шанса на развитие хотя бы средним (а не большим) локальным производителям, убивая рынок большими деньгами, все заполонив этой транснациональной дрянью, которая по чьему-то недосмотру называется пивом. Или пресловутый «Макдоналдс», который не дает нормально развиваться рынку фастфуда. Или «Боинг» и «Эйрбас», которые – с преступного согласия тогдашней нашей власти – убили российское гражданское авиастроение. Ну, и где теперь «боинги» и «эйрбасы»? Нет, не так: где теперь «Ту», «Яки» и выдающиеся самолёты «Ил»? И дело не в пиве или самолетах, дело в том, где находится центр формирования смыслов, в том числе денежных. «Рабочие места» и «налоги в местные бюджеты» – это бусы для туземцев. Приятно, но прямо противоположно задачам развития.

    Нам не нравится, что бигтех – все эти соцсети, поисковики и платформы – контролируют нашу жизнь. Не пытаются, а контролируют. В чем мы наглядно убедились на примере справедливо запрещенных «Фейсбука» и «Инстаграма». Сначала они убили независимые СМИ – просто потому, что ни у одного СМИ нет и не может быть таких больших данных о своей аудитории, а, значит, и рекламных бюджетов. А потом стали контролировать информационную повестку – пресловутыми «алгоритмами», непонятно кем придуманными «правилами», потом – тупо блокировкой всех, кто им не нравится, а в последнее время – прямой агитацией против России, русских и вообще всех, кто им не нравится. Ну, привет, новая свобода слова.

    Нам много, что не нравится. Но главное, что мы хотели бы – самим определять свою жизнь. Россия всю жизнь борется за независимость. Чтобы ни одна сволочь не посмела диктовать нам, как жить. Сейчас мы тоже боремся за независимость. Физически – на территории Украины, которая слила в унитаз свою независимость и стала инструментом борьбы с Россией. Но мы боремся не с Украиной, мы боремся за себя. А заодно, как обычно, и за всю планету.

    «Освобождение» – вот самое подходящее слово для того, что мы сейчас делаем. И мы должны предпринять невероятные усилия, мобилизовать все имеющиеся ресурсы ­– общества, бизнеса, государства – чтобы эту задачу решить. Патриотизм должен стать технологией. Это тот редкий случай, когда «зависит от каждого» – не дежурное сочетание слов, а главная характеристика процесса.

    В центре Казани стоит памятник: поэт-герой Муса Джалиль разрывает колючую проволоку фашистской тюрьмы. Мы все сейчас должны стать героями – ради себя самих, ну и, заодно, ради будущего.

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