За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Взгляд
23 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
Разделы

Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание. Подробности...

В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 5 комментариев

Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции
    Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт Британия увидела угрозу нацбезопасности в разговоре министра обороны с пранкерами
    В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией Цена нефти Brent достигла 121,87 доллара за баррель Израиль заблокировал продажу шпионской программы Украине Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев
    Выпущенный с Украины снаряд разорвался в селе в Белгородской области, есть пострадавшие Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта Страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации Кадыров передал Зеленскому предложение чеченского бойца выступать в КВН

    Главная тема


    Российский ответ на санкции замораживает Финляндию

    расчеты с Западом


    Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях

    запрещенная символика


    В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам

    торговля золотом


    Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов РФ

    Видео

    история донбасса


    Владимир Корнилов: Донецкая республика создавалась как часть России

    экспорт пшеницы


    Продукты питания становятся оружием Запада

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    мирный договор


    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Блогер Кирилл Федоров


    Определилось главное русофобское государство Прибалтики

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Никита Данюк

    За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		23 марта 2022, 21:05

    Марку Цукербергу есть о чем поговорить с пользователями, инвесторами и регуляторами: его социальные сети оказались в центре информационной войны против России, ограничили множество российских СМИ, разрешили призывы к насилию по отношению к россиянам, вследствие чего были заблокированы на территории нашей страны и признаны экстремистскими.

    Однако ничего из этого он в своих публичных выступлениях не касается. По поводу спецоперации он кратко высказался как о вторжении России на Украину: «Очень сложно подобрать правильные слова, которые действительно что-то значат в такой ситуации». Но на этом его интерес к происходящему, кажется, закончился: теперь он говорит лишь о метавселенной и о своем видении будущего интернета.

    Как видно, Цукерберг не планирует тратить много времени на обсуждение политических вопросов, равно как и действий своей корпорации в текущей ситуации. Эти неприятные обязанности он передал другому топ-менеджеру – бывшему вице-премьеру Великобритании Нику Клеггу, который месяц назад получил большое повышение в цифровой компании. Видимо, это было сделано специально для того, чтобы господину Цукербергу больше не пришлось заниматься проблемами настоящего, а сосредоточиться на утопических планах по созданию дивного нового метамира будущего.

    Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook* на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание.

    Передача эстафеты

    Делая Клегга публичным лицом политики компании, Meta* фактически признает, что другие ее высшие руководители больше не хотят выполнять эту роль, и что в последнее время они не так хороши в этом. Негативное отношение общественности к лидерам Meta уже сказалось на репутации и доходе компании (особенно после скандала с разоблачением документов компании бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген). Цукерберг сжег мосты с некоторыми критически важными структурами, включая законодателей в США и Европе, поэтому им пришлось выдвинуть нового человека. Теперь у компании есть тот, которому очень нравится заниматься политикой, – ведь это то, что он делал всю свою жизнь. А Цукерберг продолжит полировать свой имидж новатора и визионера, не впутываясь в неприятные разговоры и претензии, связанные со спорной деятельностью его корпорации.

    Получается, что по факту корпорацией управляет человек, который замешан в большой политике, имеет на этом поприще опыт, вполне сложившуюся точку зрения и устоявшиеся отношения с британским и американским истеблишментом.

    Фото: Lino Mirgeler/DPA/Globa Look Press

    Кто вы, господин Клегг?

    Сэр Николас Уильям Питер Клегг успешно построил карьеру в британском правительстве. С 1999 по 2004 год он представлял Европейскую партию либеральных демократов и реформаторов по вопросам торговли и промышленности в Европарламенте, позже был лидером партии Либеральных демократов и занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании с 2010 по 2015 год. Теплые отношения его связывают и с бывшими коллегами по партии, и с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, и с ЕС (например, его жена является членом Европейского совета по международным делам). Согласно информации СМИ, Клегг имеет тесные взаимоотношения с президентом США Джо Байденом. В декабре 2020 года Ник Клегг предложил будущему президенту объединить силы американских регуляторов с индийскими и европейскими, чтобы противостоять Китаю, а также «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет». Meta достался не просто опытный политик, но и превосходный лоббист, способный добиться преференций для компании и снизить негатив регуляторов как в ЕС, так и в США.

    Выгодная сделка

    ИТ-гигант нанял Клегга в 2018 году для выстраивания общения с высокопоставленными государственными лицами и лоббирования интересов компании. Это первый раз, когда американская технологическая компания взяла на работу такого высокопоставленного европейского политика. В этом шаге была очевидная логика, ведь давление со стороны европейских регуляторов неумолимо нарастало, а эра невмешательства властей в дела интернет-гигантов стремительно подходила к концу. Компания также переживала серию кризисов у себя на родине, в частности, из-за скандала с Cambridge Analytica и последствий президентских выборов в США в 2016 году. С приходом Клегга Meta получила руководителя, имя которого вызывало доверие и который мог привнести авторитет и неамериканское мировоззрение в руководство компании.

    Другой вопрос, зачем Клеггу нужна была эта работа. Ему пришлось переехать из Европы, чтобы работать в штаб-квартире Meta в Менло-Парке, и он вынужден отчитываться перед генеральным директором, который всегда имеет решающее слово при принятии любых важных решений. Кажется, что политика привлекла именно возможность навести порядок в гигантской корпорации, справиться с окружающим ее хаосом. Согласитесь, после работы в правительстве довольно трудно найти такой же «челлендж», чтобы применить свои профессиональные качества. С этой точки зрения работа в Meta кажется идеальным вариантом для удовлетворения амбиций политика.

    Серый Meta-кардинал

    За четыре года Клегг зарекомендовал себя как один из самых влиятельных руководителей корпорации, играя центральную роль как в ее политических решениях, так и в том, как она преподносит их общественности. Клегг провел большую часть своего времени в Meta, изучая ее политику в отношении высказываний пользователей на платформах компании. Он руководил созданием наблюдательного совета Facebook, «независимой группы экспертов», призванной пересматривать некоторые спорные решения компании по модерации контента. Он был одним из тех, кто стоял за решением Facebook отказаться от фактчекинга политического контента: Клегг публично объяснил этот подход, заявив, что компания не будет проверять сообщения политиков, поскольку их заявления считаются заслуживающими широкого освещения.

    Клегг также сыграл решающую роль в том, что, возможно, было самым значительным политическим решением, которое когда-либо принимала Meta, – удаление Дональда Трампа со своих платформ. Идея Клегга также заключалась в том, чтобы попросить наблюдательный совет рассмотреть этот вопрос. После нескольких месяцев обсуждения правление, которое действует независимо, но – как ни парадоксально – финансируется Meta, согласилось с решением корпорации, хотя и заявило, что отстранение Трампа «на неопределенный срок» выходит за рамки существующей политики компании. В результате срок «изгнания» был сокращен до двух лет.

    Сейчас Клегг стоит у руля корпорации, принимая решения о ее политике во время российской специальной операции. Когда Владимир Зеленский направил письма Цукербергу и главному операционному директору Шерил Сандберг с просьбой заблокировать поддерживаемые государством российские СМИ, а также ограничить работу Facebook и Instagram* в России, именно Клегг отправил официальный ответ Меtа. Он же делал уточнения о новой политике, которая разрешила призывы в ряде стран к насилию в отношении россиян и глав России и Белоруссии (позже «скорректированной» до только российских военных и только на Украине).

    Политические предпочтения господина Клегга очевидны и сформированы его прошлым и исключительно западной парадигмой мышления. Если Цукерберга можно было упрекнуть в том, что он уделяет политике недостаточно внимания, строя свою империю над государствами и законами, то Клегг, наоборот, действует в интересах американских и европейских властей. По сути именно он дал мощное оружие соцсетей Meta с миллиардной аудиторией в руки тех, кто ведет информационную войну против России, отказавшись от принципов нейтральности и приоритета безопасности пользователей. Могли ли мы рассчитывать на иное поведение корпорации, во главе которой по факту сейчас стоит абсолютно политически замотивированный человек?

    Другие материалы автора

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •