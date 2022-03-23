За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Марку Цукербергу есть о чем поговорить с пользователями, инвесторами и регуляторами: его социальные сети оказались в центре информационной войны против России, ограничили множество российских СМИ, разрешили призывы к насилию по отношению к россиянам, вследствие чего были заблокированы на территории нашей страны и признаны экстремистскими.

Однако ничего из этого он в своих публичных выступлениях не касается. По поводу спецоперации он кратко высказался как о вторжении России на Украину: «Очень сложно подобрать правильные слова, которые действительно что-то значат в такой ситуации». Но на этом его интерес к происходящему, кажется, закончился: теперь он говорит лишь о метавселенной и о своем видении будущего интернета.

Как видно, Цукерберг не планирует тратить много времени на обсуждение политических вопросов, равно как и действий своей корпорации в текущей ситуации. Эти неприятные обязанности он передал другому топ-менеджеру – бывшему вице-премьеру Великобритании Нику Клеггу, который месяц назад получил большое повышение в цифровой компании. Видимо, это было сделано специально для того, чтобы господину Цукербергу больше не пришлось заниматься проблемами настоящего, а сосредоточиться на утопических планах по созданию дивного нового метамира будущего.

Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook* на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание.

Передача эстафеты

Делая Клегга публичным лицом политики компании, Meta* фактически признает, что другие ее высшие руководители больше не хотят выполнять эту роль, и что в последнее время они не так хороши в этом. Негативное отношение общественности к лидерам Meta уже сказалось на репутации и доходе компании (особенно после скандала с разоблачением документов компании бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген). Цукерберг сжег мосты с некоторыми критически важными структурами, включая законодателей в США и Европе, поэтому им пришлось выдвинуть нового человека. Теперь у компании есть тот, которому очень нравится заниматься политикой, – ведь это то, что он делал всю свою жизнь. А Цукерберг продолжит полировать свой имидж новатора и визионера, не впутываясь в неприятные разговоры и претензии, связанные со спорной деятельностью его корпорации.

Получается, что по факту корпорацией управляет человек, который замешан в большой политике, имеет на этом поприще опыт, вполне сложившуюся точку зрения и устоявшиеся отношения с британским и американским истеблишментом.

Кто вы, господин Клегг?

Сэр Николас Уильям Питер Клегг успешно построил карьеру в британском правительстве. С 1999 по 2004 год он представлял Европейскую партию либеральных демократов и реформаторов по вопросам торговли и промышленности в Европарламенте, позже был лидером партии Либеральных демократов и занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании с 2010 по 2015 год. Теплые отношения его связывают и с бывшими коллегами по партии, и с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, и с ЕС (например, его жена является членом Европейского совета по международным делам). Согласно информации СМИ, Клегг имеет тесные взаимоотношения с президентом США Джо Байденом. В декабре 2020 года Ник Клегг предложил будущему президенту объединить силы американских регуляторов с индийскими и европейскими, чтобы противостоять Китаю, а также «подчеркнуть американское лидерство, укрепить и поддержать открытый интернет». Meta достался не просто опытный политик, но и превосходный лоббист, способный добиться преференций для компании и снизить негатив регуляторов как в ЕС, так и в США.

Выгодная сделка

ИТ-гигант нанял Клегга в 2018 году для выстраивания общения с высокопоставленными государственными лицами и лоббирования интересов компании. Это первый раз, когда американская технологическая компания взяла на работу такого высокопоставленного европейского политика. В этом шаге была очевидная логика, ведь давление со стороны европейских регуляторов неумолимо нарастало, а эра невмешательства властей в дела интернет-гигантов стремительно подходила к концу. Компания также переживала серию кризисов у себя на родине, в частности, из-за скандала с Cambridge Analytica и последствий президентских выборов в США в 2016 году. С приходом Клегга Meta получила руководителя, имя которого вызывало доверие и который мог привнести авторитет и неамериканское мировоззрение в руководство компании.

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Другой вопрос, зачем Клеггу нужна была эта работа. Ему пришлось переехать из Европы, чтобы работать в штаб-квартире Meta в Менло-Парке, и он вынужден отчитываться перед генеральным директором, который всегда имеет решающее слово при принятии любых важных решений. Кажется, что политика привлекла именно возможность навести порядок в гигантской корпорации, справиться с окружающим ее хаосом. Согласитесь, после работы в правительстве довольно трудно найти такой же «челлендж», чтобы применить свои профессиональные качества. С этой точки зрения работа в Meta кажется идеальным вариантом для удовлетворения амбиций политика.

Серый Meta-кардинал

За четыре года Клегг зарекомендовал себя как один из самых влиятельных руководителей корпорации, играя центральную роль как в ее политических решениях, так и в том, как она преподносит их общественности. Клегг провел большую часть своего времени в Meta, изучая ее политику в отношении высказываний пользователей на платформах компании. Он руководил созданием наблюдательного совета Facebook, «независимой группы экспертов», призванной пересматривать некоторые спорные решения компании по модерации контента. Он был одним из тех, кто стоял за решением Facebook отказаться от фактчекинга политического контента: Клегг публично объяснил этот подход, заявив, что компания не будет проверять сообщения политиков, поскольку их заявления считаются заслуживающими широкого освещения.

Клегг также сыграл решающую роль в том, что, возможно, было самым значительным политическим решением, которое когда-либо принимала Meta, – удаление Дональда Трампа со своих платформ. Идея Клегга также заключалась в том, чтобы попросить наблюдательный совет рассмотреть этот вопрос. После нескольких месяцев обсуждения правление, которое действует независимо, но – как ни парадоксально – финансируется Meta, согласилось с решением корпорации, хотя и заявило, что отстранение Трампа «на неопределенный срок» выходит за рамки существующей политики компании. В результате срок «изгнания» был сокращен до двух лет.

Сейчас Клегг стоит у руля корпорации, принимая решения о ее политике во время российской специальной операции. Когда Владимир Зеленский направил письма Цукербергу и главному операционному директору Шерил Сандберг с просьбой заблокировать поддерживаемые государством российские СМИ, а также ограничить работу Facebook и Instagram* в России, именно Клегг отправил официальный ответ Меtа. Он же делал уточнения о новой политике, которая разрешила призывы в ряде стран к насилию в отношении россиян и глав России и Белоруссии (позже «скорректированной» до только российских военных и только на Украине).

Политические предпочтения господина Клегга очевидны и сформированы его прошлым и исключительно западной парадигмой мышления. Если Цукерберга можно было упрекнуть в том, что он уделяет политике недостаточно внимания, строя свою империю над государствами и законами, то Клегг, наоборот, действует в интересах американских и европейских властей. По сути именно он дал мощное оружие соцсетей Meta с миллиардной аудиторией в руки тех, кто ведет информационную войну против России, отказавшись от принципов нейтральности и приоритета безопасности пользователей. Могли ли мы рассчитывать на иное поведение корпорации, во главе которой по факту сейчас стоит абсолютно политически замотивированный человек?