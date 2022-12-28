Почему России не нужна мобилизационная экономика

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

Ринат Ахметов – один из самых обедневших олигархов Украины Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters
Богатейшие люди Украины, как выяснилось, стремительно теряют свои капиталы. Можно было бы списать происходящее на военный конфликт, однако в реальности причины разорения украинских олигархов лежат куда глубже. Начались эти процессы тогда, когда Киев решил начать цивилизационный разрыв с Москвой, а поддержаны они были, как ни странно, Соединенными Штатами. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Подробности...

Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...

Cегодня русский язык как никогда демократичен

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Немцы испугались своего будущего

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Почему венгры дерзят США

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Почему России не нужна мобилизационная экономика

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		28 декабря 2022, 11:58

    В дискуссии про переход российской экономики в мобилизационную фазу поставлена точка. Выступая на заседании коллегии Минобороны, президент Путин заявил, что устойчивость экономики России позволяет наращивать возможности армии без экстраординарных мер.

    «Мы не будем заниматься милитаризацией экономики прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики не требуют этого», – заявил он. В преддверии наступления нового 2023 года, который, мягко говоря, не обещает быть простым, Владимир Путин выписал своего рода «успокоительное», тем самым снизив негативные ожидания бизнеса и населения, которые сами по себе могут повести экономическую активность страны по нисходящей спирали.

    Заявление президента – сигнал, который в обозримом будущем должен быть трансформирован в изменение подходов в госуправлении на всех уровнях. Задача – не допустить новых витков хаотизации экономической системы. О таких всплесках хаоса, кстати, недавно упомянул первый вице-премьер Андрей Белоусов, который прямо сказал, что экономическая система могла «пойти вразнос» в марте и апреле-июне текущего года. Тогда под угрозой оказалась банковская система, столкнувшаяся с мощным всплеском спроса на валюту, и экономика в целом, попавшая в вихрь логистического коллапса и рисков, связанных с функционированием финансовой инфраструктуры.

    Предсказанного многими западными аналитиками обрушения российской экономики не случилось, курс доллара, прыгнув к 120 рублям на панике, все же не пошел к предсказанным Джо Байденом 200 рублям, а наоборот, откатился вниз, нащупав дно в районе 52 рублей. ВВП, который должен был провалиться на 12,5% в годовом выражении, к концу года балансирует на грани 2,5%, пусть и с приставкой минус. Такой оказалась цена беспрецедентных санкций Запада и издержек военной кампании на Украине. Российская экономика продемонстрировала впечатляющую устойчивость, что признали даже недоброжелатели.

    И все же обольщаться не стоит. Вызовы, с которыми столкнется экономика России в следующем году, могут быть еще более серьезными, чем те, что описал Белоусов. Это и отложенное действие санкций, с которыми российская экономика неплохо справилась в нынешнем году, но которые тем не менее остаются серьезной проблемой для российских технологического и финансово-банковского сегментов, а также внешнеторговых операций. И непредсказуемые в условиях сегментации рынка и искусственных ценовых ограничений нефтяные котировки, от которых прямо зависит доходная часть бюджета РФ. Бюджет на ближайшие три года сформирован с дефицитом, покрывать который планируется в первую очередь за счет внутренних заимствований. А мобилизационная экономика – точно не лучший сигнал потенциальным покупателям гособлигаций, которые еще помнят крах ГКО.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    Не допустить надрыва экономики – вероятно, главный посыл, который хотел донести президент, когда говорил о том, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо было на самом деле, мы разрушали свою экономику». Этот надрыв, пусть и не был спусковым крючком, приведшим к развалу СССР, но все же одним из важных клиньев, вбитых в основу его существования. Темповая игра, в которую вступили России, ее азиатские партнеры и коллективный Запад, предполагает огромные издержки, которые в ходе этой игры понесут противоборствующие стороны. Выдержит и победит в итоге тот, кто сумеет правильно распределить ресурсы, вырвав победу в «чемпионских раундах».

    Милитаризация экономики содержит огромные риски для частного бизнеса. Воплощенный в рыночных условиях призыв «все для фронта, все для победы», возможный в России образца до 1991 года, невозможен в современном государстве. Хотя бы по той причине, что он полностью затормозит частные инвестиции в развитие бизнеса. А значит, дополнительное изъятие прибыли в виде налогов (в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых), которое правительство предприняло в отношении Газпрома, «Новатэка» и ряда других сырьевых экспортно-ориентированных компаний – это все же частный случай, а не системная практика.

    Это тем более актуально с учетом того, что сырьевым компаниям предстоят немалые капитальные траты, связанные с переориентацией на новые рынки сбыта, в том числе – масштабная инфраструктурная стройка: «расшивка» Восточного полигона, новые газопроводы в азиатском и ближневосточном направлениях, автомагистрали, пронизывающие Россию по всей ее протяженности и т. п. Без них завершение «поворота на Восток» просто не состоится. Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Этот рывок может быть особенно выраженным на фоне надвигающейся на западный мир рецессии.

    В условиях мобилизационной экономики абсолютно немыслим и российский фондовый рынок. Выплата дивидендов – альфа и омега мотивации инвесторов по вложению в российские «голубые фишки», а заодно и способ привлечения дешевого инвестиционного капитала последними. Но в условиях экономической мобилизации дивиденды как таковые будут рассматриваться как непозволительное излишество. У вас есть деньги на дивиденды – тогда мы идем к вам. А без нормально функционирующего фондового рынка в России будут ограничены возможности по взаимодействию с набирающими силу азиатскими фондовыми площадками (Гонконг, Шанхай, Сингапур и др.), которые становятся альтернативными Лондону и Нью-Йорку финансовыми центрами. А значит, существует задача по восстановлению доверия к фондовому рынку РФ.

    А вот где точно должна произойти мобилизация – так это в системе бюджетных расходов на военно-технические нужды. И тут нужно сопоставить два заявления – президента Путина и премьер-министра Мишустина. Первый заявил, что «армия получит все, что попросит». Второй – анонсировал проверки расходования средств на военные нужды. Иными словами, даже поставив армию во главу угла, необходимо сделать так, чтобы военные расходы не стали черной коррупционной дырой, засасывающей под мобилизационную сурдинку все ресурсы страны.

    В целом же заявление президента Путина о невозможности «мобилизационной экономики» – про гибкий подход в мире, исполненном «черных лебедей». И про то, что политика, в том числе политика внешняя – все еще остается следствием экономических возможностей государства, а не наоборот.

     

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