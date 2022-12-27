Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты Евгений Биятов/РИА Новости
Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года. У Запада не получилось сломать Россию извне, а внутри страна стала лишь сплоченнее. Какие изменения происходят в России на наших глазах и чего ждать в следующем году? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических. Подробности...

США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    Игорь Караулов

    Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		27 декабря 2022, 09:12

    В 2022 году мы оказались в совершенно новой реальности. Сегодня, когда этот год подходит к концу, мы уже можем с некоторой исторической дистанции оценить то событие, которое эту реальность определило – начало Специальной военной операции на Украине 24 февраля.

    История, как нас уверяют, не имеет сослагательного наклонения, но всё же всем нам хочется понять: было ли это решение неизбежным и безальтернативным? Можно ли было ничего не делать и жить по-прежнему? Если бы только это было возможно! Были бы сохранены тысячи жизней, десятки тысяч людей остались бы в стране, не рухнули бы международные связи и связи между людьми…

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перенестись немного назад – на те самые «восемь лет», которые на наших глазах уже превратились в девять. В тогдашних событиях можно выделить целый ряд поворотных точек, но нас интересует прежде всего один день – 21 февраля 2014 года.

    В этот день между лидерами Евромайдана и президентом Виктором Януковичем было подписано «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине», которое, помимо прочего, предусматривало проведение досрочных президентских выборов не позднее конца года. Соглашение позволяло мирно развязать узел гражданского конфликта, планомерно передать власть (скорее всего, тому же Петру Порошенко), спокойно выработать механизмы защиты прав людей и сохранить непрерывную легитимность государства. При этом Крым и Донбасс, без всяких сомнений, остались бы за Украиной.

    Соглашение действовало считанные часы. Уже вечером того же дня оппозиция произвела государственный переворот, Янукович бежал, а «революционная» Верховная Рада первым делом отменила закон о языках, дававший русскому языку определенные права.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Гарантами соглашения от 21 февраля были послы Германии и Польши и высокопоставленный представитель Франции. После переворота страны-гаранты даже не попытались добиться исполнения соглашения. Им это было не нужно. По какой-то причине они оказались заинтересованными в наиболее травматическом выходе из конфликта, в разрыве легитимности. Более того, они были кровно заинтересованы в возникновении территориального спора между Россией и Украиной. Им во что бы то ни стало хотелось вбить клин между братскими народами.

    Украина одновременно 1) утратила легитимность и 2) заявила о себе как об антирусской этнократии. В этих условиях украинские регионы, тяготевшие к России, не могли не возмутиться, а Россия не могла не отреагировать. Отказ от защиты русских на Украине неминуемо привёл бы к падению авторитета российской власти и, возможно, к дезинтеграции государства. Россия показала бы себя не державой, а «территорией», которая не имеет внутренних оснований для существования, а стало быть, сохраняется лишь до тех пор, пока те или иные её земли не понадобятся сообществу Запада во главе с США. От России требовались действия, и надо сказать, что в 2014 году Россия действовала в объеме, минимально необходимом для самосохранения.

    Чего стоят гарантии западных государств, мы увидели ещё тогда, 21 февраля 2014 года. Впереди были крымский референдум, исправивший ошибку Хрущёва, и война за независимость ДНР и ЛНР, в ходе которой национальное самосознание донбасских жителей поменялось радикально за считанные месяцы: прежде бывший украинским регионом, пусть и со своими особенностями, Донбасс не только связал с Россией свою судьбу, но и ощутил себя духовным сердцем России. Впереди были и Минские соглашения, хроническое невыполнение которых стало одной из причин начала СВО.

    Теперь, после откровения Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения никто не собирался выполнять и что они были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину оружием, укрепить её армию, становится понятным и поведение европейских держав в момент госпереворота в Киеве. Задача была поставлена чётко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того, чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев – ну не класть же на новом восточном фронте драгоценные европейские жизни. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересовал в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом.

    Спрашивается: а что, в России не осознавали, что Минские соглашения – фикция, которую противоположная сторона не собирается выполнять? Осознавали, но раз за разом твердили: Минским соглашениям нет альтернативы. Долгих восемь лет и оттягивали наступление той новой реальности, в которой мы сейчас обживаемся, и готовились к ней. И даже перед началом СВО Украине был предложен мирный и безболезненный выход из ситуации. Во-первых, вы даёте обязательство не вступать в НАТО, а НАТО обязуется не принимать вас в свой состав (хотя мы отлично знаем, чего стоят ваши обязательства). Во-вторых, вы приступаете – хотя бы приступаете – к выполнению Минских соглашений.

    Но мы видим, что эти два скромнейших требования как раз и были направлены против двух упомянутых выше аспектов «плана Запада для Украины». Если бы это было не так, то конфликт в феврале 2022 года можно было бы урегулировать столь же легко, как и в феврале 2014-го.

    Запад готовил Украину к военному прыжку, и мы прекрасно понимали, что статус-кво не будет сохраняться вечно. Это очень хорошо показала вторая карабахская война, которая воодушевила киевские власти до такой степени, что они стали усиленно закупать турецкие «байрактары». Немало прочего военного снаряжения поступило на Украину ещё до начала СВО. Рано или поздно Украина должна была прыгнуть на Донбасс, а затем и на Крым. Это могло произойти через месяц после 24 февраля, через год или через пять лет. Это должно было произойти тогда, когда и Запад, и киевский режим были бы к этому готовы наилучшим образом.

    Это ключевой момент: сохраняя статус-кво, Россия предоставила бы противнику возможность самому выбрать время наступления. Это было непозволительной роскошью для страны. Оттягивая назревшие меры, президент России поставил бы будущее руководство страны в значительно более трудное положение. Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических.         

    Да, СВО выявила и ряд пробелов как в обеспечении армии, так и во внутреннем управлении. Но опять-таки хорошо, что эти пробелы были выявлены сейчас, когда ещё возможно их исправление. В следующем году мы обязательно сможем собраться, сосредоточиться и победить. Другого выхода у страны нет.  

    В 2022 году мы оказались в совершенно новой реальности. Сегодня, когда этот год подходит к концу, мы уже можем с некоторой исторической дистанции оценить то событие, которое эту реальность определило – начало Специальной военной операции на Украине 24 февраля.

    История, как нас уверяют, не имеет сослагательного наклонения, но всё же всем нам хочется понять: было ли это решение неизбежным и безальтернативным? Можно ли было ничего не делать и жить по-прежнему? Если бы только это было возможно! Были бы сохранены тысячи жизней, десятки тысяч людей остались бы в стране, не рухнули бы международные связи и связи между людьми…

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перенестись немного назад – на те самые «восемь лет», которые на наших глазах уже превратились в девять. В тогдашних событиях можно выделить целый ряд поворотных точек, но нас интересует прежде всего один день – 21 февраля 2014 года.

    В этот день между лидерами Евромайдана и президентом Виктором Януковичем было подписано «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине», которое, помимо прочего, предусматривало проведение досрочных президентских выборов не позднее конца года. Соглашение позволяло мирно развязать узел гражданского конфликта, планомерно передать власть (скорее всего, тому же Петру Порошенко), спокойно выработать механизмы защиты прав людей и сохранить непрерывную легитимность государства. При этом Крым и Донбасс, без всяких сомнений, остались бы за Украиной.

    Соглашение действовало считанные часы. Уже вечером того же дня оппозиция произвела государственный переворот, Янукович бежал, а «революционная» Верховная Рада первым делом отменила закон о языках, дававший русскому языку определенные права.

    Гарантами соглашения от 21 февраля были послы Германии и Польши и высокопоставленный представитель Франции. После переворота страны-гаранты даже не попытались добиться исполнения соглашения. Им это было не нужно. По какой-то причине они оказались заинтересованными в наиболее травматическом выходе из конфликта, в разрыве легитимности. Более того, они были кровно заинтересованы в возникновении территориального спора между Россией и Украиной. Им во что бы то ни стало хотелось вбить клин между братскими народами.

    Украина одновременно 1) утратила легитимность и 2) заявила о себе как об антирусской этнократии. В этих условиях украинские регионы, тяготевшие к России, не могли не возмутиться, а Россия не могла не отреагировать. Отказ от защиты русских на Украине неминуемо привёл бы к падению авторитета российской власти и, возможно, к дезинтеграции государства. Россия показала бы себя не державой, а «территорией», которая не имеет внутренних оснований для существования, а стало быть, сохраняется лишь до тех пор, пока те или иные её земли не понадобятся сообществу Запада во главе с США. От России требовались действия, и надо сказать, что в 2014 году Россия действовала в объеме, минимально необходимом для самосохранения.

    Чего стоят гарантии западных государств, мы увидели ещё тогда, 21 февраля 2014 года. Впереди были крымский референдум, исправивший ошибку Хрущёва, и война за независимость ДНР и ЛНР, в ходе которой национальное самосознание донбасских жителей поменялось радикально за считанные месяцы: прежде бывший украинским регионом, пусть и со своими особенностями, Донбасс не только связал с Россией свою судьбу, но и ощутил себя духовным сердцем России. Впереди были и Минские соглашения, хроническое невыполнение которых стало одной из причин начала СВО.

    Теперь, после откровения Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения никто не собирался выполнять и что они были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину оружием, укрепить её армию, становится понятным и поведение европейских держав в момент госпереворота в Киеве. Задача была поставлена чётко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того, чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев – ну не класть же на новом восточном фронте драгоценные европейские жизни. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересовал в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом.

    Спрашивается: а что, в России не осознавали, что Минские соглашения – фикция, которую противоположная сторона не собирается выполнять? Осознавали, но раз за разом твердили: Минским соглашениям нет альтернативы. Долгих восемь лет и оттягивали наступление той новой реальности, в которой мы сейчас обживаемся, и готовились к ней. И даже перед началом СВО Украине был предложен мирный и безболезненный выход из ситуации. Во-первых, вы даёте обязательство не вступать в НАТО, а НАТО обязуется не принимать вас в свой состав (хотя мы отлично знаем, чего стоят ваши обязательства). Во-вторых, вы приступаете – хотя бы приступаете – к выполнению Минских соглашений.

    Но мы видим, что эти два скромнейших требования как раз и были направлены против двух упомянутых выше аспектов «плана Запада для Украины». Если бы это было не так, то конфликт в феврале 2022 года можно было бы урегулировать столь же легко, как и в феврале 2014-го.

    Запад готовил Украину к военному прыжку, и мы прекрасно понимали, что статус-кво не будет сохраняться вечно. Это очень хорошо показала вторая карабахская война, которая воодушевила киевские власти до такой степени, что они стали усиленно закупать турецкие «байрактары». Немало прочего военного снаряжения поступило на Украину ещё до начала СВО. Рано или поздно Украина должна была прыгнуть на Донбасс, а затем и на Крым. Это могло произойти через месяц после 24 февраля, через год или через пять лет. Это должно было произойти тогда, когда и Запад, и киевский режим были бы к этому готовы наилучшим образом.

    Это ключевой момент: сохраняя статус-кво, Россия предоставила бы противнику возможность самому выбрать время наступления. Это было непозволительной роскошью для страны. Оттягивая назревшие меры, президент России поставил бы будущее руководство страны в значительно более трудное положение. Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических.         

    Да, СВО выявила и ряд пробелов как в обеспечении армии, так и во внутреннем управлении. Но опять-таки хорошо, что эти пробелы были выявлены сейчас, когда ещё возможно их исправление. В следующем году мы обязательно сможем собраться, сосредоточиться и победить. Другого выхода у страны нет.  

     

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