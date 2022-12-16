Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Самую острую проблему Казахстана может решить только Россия

Оборудование в энергосистеме Казахстана устарело на 60% Илья Тимин/РИА Новости
Суровая казахстанская зима выявила проблему дефицита электроэнергии. Нехватка доходит до 500 мегаватт в сутки. Ситуацию может выправить возвращение республики к атомной энергетике, от которой та отказалась в конце 1990-х. Но предложенные Росатомом проекты зависли – Астана опасается антироссийских санкций. А без России Казахстану эту проблему не решить, говорят специалисты. Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

Киев по полной программе использовал визит чиновника ООН в своих целях Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Совершенно хамский для международной дипломатической практики поступок совершил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. По приглашению киевского режима и без согласования с Москвой он посетил оккупированный Украиной российский Херсон. Сам факт этой поездки показывает ряд системных проблем текущего руководства ООН. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...
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Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Тимур Шерзад

    Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    Тимур Шерзад
    журналист
    		16 декабря 2022, 08:58

    Покорение Средней Азии русскими во второй половине XIX века было неизбежно. Расположившиеся у границ Российской империи ханства не собирались отказываться от набеговой экономики. Они богатели, атакуя русские поселения и обращая мирных жителей в рабов. Прикрыть все направления сразу не представлялось возможным, поэтому единственной альтернативой было завоевание.

    Как и в Сибири, наши предки действовали не числом, а умением. Местных было больше, они были хорошо вооружены, спаяны клановыми связями и агрессивны. Европейский подход к тренировке войск, выучка и слаженность позволяли малым числом громить врага. Но это была лишь ступенька к главному – репутации непобедимых. Которая заставляла противника тушеваться и не давала объединиться, накинувшись на русских всем скопом.

    В Кокандском ханстве были достаточно мудрые и решительные военачальники, чтобы понять это. Полководец Алимкул собирался ударить по репутации русских – унизить их, захватив занятый ранее город Туркестан (сейчас это областной центр на юге Казахстана). Для этого он собрал десятитысячную армию. В основном конную, но имелась у кокандцев и пехота. Для этих краев такой подход был новинкой. Конница лихо атаковала, но столь же быстро и пускалась прочь при первых неудачах. Недавно сформированные пехотные подразделения придавали войскам Алимкула стойкость, ранее не свойственную для войск Средней Азии.

    Десять тысяч – это много. За крупной армией тянулся большой обоз, растягивая ее на десятки километров. И тем не менее авангард вовремя перехватывал всех, кто мог бы дать русским весточку о появлении Алимкула. Противник был хитер и опасен, он умел управлять войсками и смог подойти к Туркестану незамеченным. Кокандцы имели современные ружья, а их всадники могли похвастаться карабинами, удобными для стрельбы с коня. На Туркестан двигалась внушительная сила.

    Неожиданная встреча

    До русских, конечно же, доходили слухи о приближении к городу каких-то бандитов, но никто и подумать не мог, что речь идет о крупной организованной армии. Однако на всякий случай из города на разведку была выслана казачья сотня под командованием есаула Василия Серова. У казаков было около 120 патронов на человека, небольшая горная пушка «Единорог» и боеприпасы к ней на 42 выстрела. Они шли и натыкались на раненых и ограбленных киргизов, которым удалось уйти от кокандцев. Однако сбивчивые рассказы не давали понять, что именно за силы ждут впереди. Отойдя километров на 25 от Туркестана и не дойдя километров пять до кишлака Икан, казаки остановились. И тут же попали в окружение – их блокировал авангард Алимкула, восемь сотен всадников.

    К счастью для русских, рядом оказался небольшой овраг – хоть какое-то, но укрытие. Они залегли, оборудовав по краям оврага брустверы из мешков с продовольствием. Кокандские конники попытались взять эту позицию с ходу, но бойцы Серова хладнокровно подпустили их поближе и дали залп. Окатил всадников картечью и единственный «Единорог». Атака расстроилась, но еще три раза кокандцы бросались вперед. И только тогда, когда все три раза получили жесткий отпор, конные воины оставили попытки смести русских, ограничившись поддержанием окружения. Тогда заговорили кокандские пушки. Стрельба велась в ночи, навесом, попадали артиллеристы плохо. Но у казаков появились раненые.

    Фото: общественное достояние

    Местность у Икана равнинная, и из Туркестана не только слышали, но и видели пальбу. На следующий день в помощь Серову отправили отряд в полторы сотни человек и два «Единорога». Но Алимкул провел ложный маневр, выслав всадников к Туркестану. Толком не разобравшись и переживая за город, командир отряда, пробиваясь через конницу врага, вернулся обратно за стены.

    Момент истины

    На третий день казаков ждал самый тяжелый бой – их стала штурмовать кокандская пехота. Вначале Серов тянул время переговорами, но к семи утра кокандцы поняли, что их обманывают, и бросились в атаку. Бой гремел до часу дня, и стоил казачьей сотне 37 погибших. Серов понял – еще один-два таких боя, и от его казаков ничего не останется. Вариант был один – любой ценой идти на прорыв. Бросив пушку, казаки пошли в атаку, двигаясь в сторону Туркестана. Семь десятков человек против орды. Казаки знали, что попавшего в плен в лучшем случае ждет судьба раба. Хотя, скорее, поднявшего руки просто изрубят на куски. И поэтому упрямо шли вперед.

    Противник был ошеломлен. В сложившихся условиях от Серова ждали чего угодно, только не прорыва. Казаков атаковали всадники, их обстреливала артиллерия, но они продолжали идти вперед единым боевым организмом. Они перестраивались и концентрировали огонь на нужных участках – есаул до последней секунды не терял управления отрядом. Иначе бы остатки сотни были просто уничтожены конницей в степи. Но Серов уже в сумерках довел своих людей до Туркестана – и встретил подмогу, которая была выслана из города второй раз.

    Кокандцы, увидел подкрепление, сочли за лучшее ретироваться. Отступала вся армия Алимкула – боевой дух в его войсках, неспособных справиться с казачьей сотней, упал, и военачальник решил, что лучше не испытывать судьбу. К тому же у него было много раненых, которые отягощали обозы и лишали армию маневренности. А в дикой, заснеженной степи медлительность может убивать не хуже самого яростного боя. Туркестан был спасен – а вместе с ним и русский авторитет, который позволял немногим завоевывать многих.

    В живых осталось 43 казака. Погибло 67 человек. Четверо из пяти урядников и единственный сотник. Но есаул остался жив. Это был его первый бой, но Василий Серов сдал этот экзамен, как опытный, несгибаемый воин. Русская военная история пополнилась еще одним славным примером.

     

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