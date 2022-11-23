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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...

Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» Украины сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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    Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

    Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно
    		   23 ноября 2022, 15:00
    Фото: Игорь Егоров/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать?

    Киргизии после обретения независимости в 1991 году достались приграничные проблемы со всеми соседями. С Китаем и Казахстаном удалось договориться экс-президенту Аскару Акаеву, а вот демаркировать границу с Узбекистаном и Таджикистаном не удается и по сей день.

    Самая протяженная граница – киргизско-узбекская – составляет 1314 километров. Киргизское и узбекское население живет по обе стороны границы, кроме того, образовались национальные анклавы. И вот теперь две страны подписали специальное соглашение. Оно уже одобрено парламентом Киргизии, а в ближайшее время ожидается подписание документа президентами Киргизии и Узбекистана. Согласно договору, единственный киргизский эксклав в Узбекистане – село Барак площадью 208 гектаров – будет ликвидирован.

    «Мы Барак обменяли на участок вблизи Кара-Суйского района. Получили 208 гектаров орошаемой земли. Теперь начнется демаркационная работа, люди из Барака переедут в Кыргызстан. Жителям выплатим компенсацию и построим дома», – сообщил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. Безусловно, это очень положительный момент, который позволит убрать один из очагов напряженности, поскольку жителям небольшого села приходилось каждый день пересекать узбекскую границу, сталкиваясь с не очень дружелюбными пограничниками.

    Однако наиболее острая проблема возникла вокруг принадлежности Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, большая часть которого находится в Киргизии, с запада примыкая к Узбекистану. По соглашению, территория водохранилища отходит узбекской стороне. Взамен Киргизия получит более 19 тыс. гектаров земли, в том числе – все ранее спорные территории. По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, теперь территория страны увеличится с 199 тыс. кв. километров до более 210 тысяч.

    Казалось бы, соглашение выгодно Киргизии. Однако в стране есть множество недовольных. С прошлого года, когда первый раз предоставили проект соглашения о демаркации узбекско-киргизской границы, в Киргизии проходили многочисленные митинги. К протестам активно подключились прозападные медиаресурсы, которые обеспечивали активистам информационную поддержку.

    Приграничные вопросы быстро стали частью внутренней политики, пошли призывы к митингам и замене действующей власти. Киргизский филиал радио «Свобода*» (радио «Азаттык») так усердствовал в нагнетании обстановки, что его сайт заблокировали. Были арестованы десятки активистов, представителей НПО и некоторые политики, выступавшие против каких-либо уступок.

    С другой стороны, в Узбекистане никто не говорит о предательстве национальных интересов, хотя по факту именно Ташкенту пришлось уступить все спорные участки, тем самым пойдя на ощутимые уступки. Почему в Киргизии и Узбекистане по-разному относятся к этому вопросу?

    «В киргизском обществе существует высокий уровень этнотерриториального национализма. И лозунг: не отдадим ни пяди родной земли – там очень актуален, – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Александр Князев. – Одним из поводов первой цветной революции в Киргизии в 2005 году, когда свергли президента Акаева, стал как раз территориальный вопрос. Тогда проходило урегулирование приграничных споров с Китаем. Киргизия уступила участок Узенги-Куш взамен на другие территории, это вызвало сильное недовольство населения, и оппозиция использовала это в своих интересах».

    То же происходит и сейчас. Например, известный оппозиционный киргизский политик Адахан Мадумаров заявил, что ратификация соглашения по границе прошла незаконно, сославшись на нарушения регламента. Значит, в случае смены действующей власти новые руководители могут (если захотят) признать это соглашение юридически ничтожным.

    По мнению Князева, Узбекистан в приграничных вопросах избрал стратегию терпения. Ташкент пошел на определенные уступки по киргизско-узбекской границе, подобное можно наблюдать и по урегулированию на узбекско-таджикской границе. Узбекистан тем самым устраняет проблемы для своего дальнейшего развития, не отвлекаясь на ссоры с соседями.

    Но если с Узбекистаном киргизские власти все-таки пытаются договориться мирным путем, то с Таджикистаном, похоже, на это шансов почти нет. Обе стороны вооружаются и отказываются идти на какие-либо уступки.

    Последнее крупное вооруженное столкновение Киргизии и Таджикистана произошло 14 сентября.  Этот конфликт был самым масштабным за все время противостояния на киргизско-таджикской границе (всего число вооруженных инцидентов исчисляется сотнями). Обе стороны применили весь имеющийся у них спектр тяжелого вооружения, включая танки, реактивные системы залпового огня и авиацию. Десятки человек погибли, были разрушены сотни домов.

    Такая ожесточенность является ответом на многочисленные проблемы, которые копились еще с советских времен. Постоянно растущему населению требовалось все больше орошаемой земли и пастбищ. Однако орошаемая земля и источники воды – крайне дефицитны в этой местности (приграничных районах Баткенской (Киргизия) и Согдийской областей). Население зачастую живет в шахматном порядке, киргизское, узбекское и таджикские общины есть во всех приграничных странах. Кроме того, есть анклавы – основные источники нестабильности в регионе Ферганской долины.

    Главная проблема – таджикский анклав Ворух с 45 тыс. жителей, который окружен киргизской территорией. Сами таджики не считают Ворух анклавом, считая, что он соединен коридором с основной территорией Таджикистана. Тот факт, что в этом коридоре находятся киргизские поселения, их не смущает – они полагают, что это пришлые поселенцы, которые появились там во времена СССР.

    Казалось бы, такой спор можно было бы легко разрешить, просто посмотрев на карту советского периода. Но за какой год смотреть советские карты? Киргизская сторона предлагает брать последнюю карту от 1989 года, либо на период с 1958 года. На них однозначно указано, что Ворух – анклав, вокруг него киргизская территория. В том числе важный водораспределительный пункт «Головной», от которого распределяется поливная вода по ирригационным каналам на три страны.

    В свою очередь таджикская сторона утверждает, что смотреть нужно на карты за период 1924 и 1927 годов, на которых Ворух никакой не анклав, а в виде полуострова вклинивается на территорию Киргизии. Проблема этой позиции заключается в том, что обеих союзных республик в то время еще не существовало. Таджикская ССР появилась только в конце 1927 году, до этого она была в составе Узбекской ССР. Киргизская ССР появилась только в 1936 году, до этого находясь в составе РСФСР.

    Пока же Киргизия закупает турецкие ударные беспилотники, не скрывая, что они направлены против Таджикистана. Который в свою очередь стал производить иранские БПЛА. Обе стороны стали рыть окопы на спорных территориях. Очередной вооруженный конфликт неизбежен, если не будет найдено политическое решение.

    Киргизия не может пойти здесь на территориальные уступки в обмен на другие территории (как это было с Узбекистаном), поскольку в этом случае анклавом окажется киргизский Лейлекский район, в котором живет 150 тыс. жителей. Единственная дорогая, соединяющая Лейлек с Баткенским районом, проходит как раз через местность между Ворухом и остальной территорией Таджикистана.

    «Для решения этих проблем необходимо полностью демилитаризировать территорию, на которой не будет вооруженных сил с обеих сторон и, которая будет контролироваться миротворческими силами извне. Какими именно? Наверное, ОДКБ, других вариантов, кто бы мог взять на себя эту функцию, я не вижу», – предложил свой вариант решения проблемы эксперт Александр Князев.

    По его словам, в таком случае постепенно можно будет успокаивать местное население, снимать напряжение в межэтнических отношениях, на бытовом уровне и т.д. Параллельно заниматься делимитацией и демаркацией границы путем взаимных уступок. А иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми – в том числе они могут быть инспирированы внешними игроками.

    «На протяжении длительного времени в Киргизии через создание многочисленных НПО и других способов мягкой силы сформировался механизм самовоспроизводства нестабильности. Что из этого может произойти? Да все что угодно. – полагает Александр Князев. – События могут развиваться в любом направлении, в том числе это может привести к очередной революции».

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