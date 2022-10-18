Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

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18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Китай снова помог России в противостоянии с Западом

Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население – и каким образом поможет России? Подробности...
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Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
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Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
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Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО NURPHOTO/REUTERS
Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...

Почему бессмысленно угрожать Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран вступил на путь борьбы с либеральным мировым порядком в то время, когда перспектива крушения этой международной системы даже еще не просматривалась. Подробности...

Что будет с рублем и с нами

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Это токсичная валюта. Подробности...
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Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
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    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

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    Глеб Простаков

    Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		18 октября 2022, 17:10

    12 октября Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели озвучил предложение создать международный газовый хаб в Турции, тем самым компенсировав выпавшие мощности по доставке газа в Европу после терактов на «Северных потоках». Предложение стало неожиданностью сразу по нескольким причинам.

    Во-первых, судя по первой реакции министра энергетики Турции, оно стало неожиданным и для турецких властей. Впрочем, само предложение было воспринято с большим энтузиазмом: уже через два дня Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать возможность создания хаба в кратчайшие сроки и даже обозначил некоторые детали проекта. Например, то, что хаб может быть создан в турецкой Фракии – провинции, находящейся в европейской части Турции, примыкающей к границам Греции и Болгарии.

    Во-вторых, слова Путина о газовом хабе вызывают, на первый взгляд, вполне определенные вопросы. Только что были взорваны «Северные потоки», проходящие по дну Балтийского моря. Тем самым было доказано, что морские газопроводы в новых реалиях – отнюдь не самый безопасный маршрут доставки топлива. Создание же газового хаба в Турции предполагает строительство новых морских трубопроводов, которые столкнутся с теми же вызовами, что и «Северные потоки».

    В таком случае почему преимущества анонсированного проекта все же перевешивают его недостатки? И в чем его стратегическое значение с учетом того, что ЕС в принципе взял курс на отказ от энергоносителей из России?

    Первое преимущество состоит в относительной простоте реализации проекта. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, Россия научилась строить газопроводы самостоятельно и сможет реализовывать такие проекты даже без западных оборудования и технологий. Кроме того, значительная часть необходимой инфраструктуры уже создана. До 2014 года, когда Болгария под давлением Евросоюза запретила прокладывать трубы на своей территории в рамках проекта «Южный поток», Газпром успел построить наземную часть инфраструктуры в Краснодарском крае.

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Часть этих мощностей, вероятно, была задействована для газификации самого Краснодарского края и Северного Кавказа, но остальное вполне может использоваться по первоначальному назначению. Канувший в Лету «Южный поток» был спроектирован мощностью 63 млрд кубометров, что даже больше, чем суммарная мощность «Северных потоков» (55 млрд кубов). Достроить же необходимую морскую инфраструктуру потенциально можно за один-два года. Именно столько времени России понадобилось на строительство «Голубого» и «Турецкого» потоков. Да и морские перемычки там значительно более короткие в сравнении с балтийской частью трубы.

    Теперь к вопросу о безопасности. В данном контексте Черное море выгодно отличается от Балтийского. Россия и Турция тотально доминируют в этом регионе в военном плане и в плане разведки. Кроме того, Анкара непосредственно контролирует проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы, а потому легко может отслеживать их действия и передвижения, а при необходимости – запретить проход вовсе.

    Насколько надежным партнером может быть Турция? Это вопрос для длинной дискуссии, но сколь бы противоречивыми ни были российско-турецкие отношения, Москва и Анкара, кажется, научились разделять экономические и геополитические интересы, не давая последним навредить первым. Более того, очевидно, что превращение Турции в газовый хаб, коим до сих пор были Германия и Австрия, и на роль которого сейчас (посредством импорта американского СПГ) претендует Польша, усиливает политические позиции Эрдогана. Ему летом следующего года предстоят непростые президентские выборы, а текущий экономический кризис в Турции, сопровождающийся мощнейшим ослаблением лиры, отнюдь не способствует легкому переизбранию. В этом смысле Москва протягивает Эрдогану руку помощи, а значит, нельзя исключать и политического сближения стран (вероятно, в рамках более крупных объединений вроде БРИКС или ШОС) в 2023-2024 годах.

    Ну а теперь о главном. Зачем России и Турции вообще понадобился этот проект? В мае текущего года Еврокомиссия представила стратегию REPowerEU, предусматривающую полный отказ от российских энергоносителей, включая газ, к 2027 году. А ведь только на реализацию проекта создания международного газового хаба в Турции понадобится по меньшей мере пара лет. Не станут же серьезные люди огород городить ради поставок топлива в течение трех-четырех лет.

    Единственным ответом на этот вопрос является следующий. Москва и Анкара делают ставку на развал Евросоюза, по меньшей мере – на значительную суверенизацию стран Южной и Восточной Европы в вопросах экономики. Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. А значит, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия и другие страны, зависящие от поставок российских нефти и газа, с высокой степенью вероятности начнут принимать решения в угоду национальным, а не транснациональным интересам. На фоне грядущей экономической бури надежные поставки российского газа при посредничестве Турции могут стать для них настоящим спасением.

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