Аполитичность – это и есть политика

Абсолютное большинство донаторов сайтов Навального и прочих подобных скажет вам, и вы очень этому удивитесь, о том, что он вне политики и вообще политикой не интересуется. Очень сложно искать последовательность в цепочке рассуждений сегодняшних горожан. Не ищите в наши времена чистоты и рафинированности мышления, рациональности, выверенности и обдуманности. Ничего этого нет.

А есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой. Вот эти самые люди убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. И это такая странная, избирательная аполитичность. Как, впрочем, и не менее избирательные совестливость, человечность и сострадательность. Ни для кого это не новость. И это уже не исправимо. Мне хотелось бы заострить внимание читателя на другом.

Мне иногда кажется, что все прелести и весь уют сегодняшнего городского существования даны нам не просто так. За уютные кофеенки, велосипедную инфраструктуру, за все эти артистические кластерки, инфраструктуру благотворительности, которая сегодняшнему горожанину выдает эдакий симулякр, спектакль небессмысленности его существования, за все эти самокатики, крафтовое пиво, бесконечные экскурсии по самым разным местам и поводам, все диджитальные сервисы, возможность купить в интернете всякую ненужную чертовщину – словом, за все это очень трогательное и милое нам будет выставлен огромный и беспощадный счет. За все это придется расплатиться самым главным, самым человечным в нас. Сегодняшнее благоденствие – это промежуточный этап, это транзит в не очень уютную антиутопию. Пик общества избыточного потребления будет сноситься беспощадно и последовательно. Уже сносится. Уже в школьных столовых европейских стран из меню изгоняется мясо. Уже разгоняется всемирная кампания против потребления рыбы. Уже видно, к чему приводит тотальная политкорректность. Если соединить прямой две видимые точки недавнего прошлого и наличного настоящего, а потом чуть-чуть продлить их, то станет ясно, к чему все идет. А значит то, что с нами делают – это политики. А политики – это практики, увенчанные уже сформулированной, а значит отчасти сбывшейся, целью.

Во все кажущееся крайне далеким от вульгарно понимаемой публичной политики, во все далекое от политического спектакля, на самом деле, вшиты самые настоящие политики, глубинные политики. Мы соучаствуем, чаще всего невольно и неосознанно, в реализации очень серьезных, очень крутых и очень эффективных политик.

Потребление пищи сегодняшним горожанином – это реализация гастрономических политик. Рацион сегодняшнего горожанина – это сложно сотканная вязь политик. Соцсетевое существование сегодняшнего горожанина – это абсолютно политическое существование, которое предполагает его, горожанина, постоянную включенность в соцсетевую массу, соцсетевую толпу. А это всегда крайне управляемое, нестабильное, текучее состояние. С соцсетевым человеком вообще можно делать что угодно.

Включенность сегодняшнего горожанина в некие «смыслообразующие» символические фабрики и эдакие кустарные мастерские смыслов вроде становящихся все более многочисленных «третьих мест» – это тоже политики, тоже включенность в реализацию определенных политик. И все это можно перечислять очень долго. И некая громогласно декларируемая «аполитичность» – это часть игры, необходимое условие вышеописанных политик. Аполитичность – это и есть политика.

Можно ли данную ситуацию изменить? Можно. И это не так сложно. Что может помочь в достижении истинной аполитичности? Наша, скажем так, глубинная склонность к неуважению копирайта. Предлагаю получать все блага и прелести этого милейшего и продуманного городского существования, но не платить по счетам. Попивайте крафтовое пиво, настоянное в бочках из-под дымного островного виски, трепитесь о многочисленных сортах кофе, но не идите, как стадо баранов, на дурацкие митинги. Ни к чему хорошему эти хождения не приведут.

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Ругайте нашу власть, но не подписывайте идиотских, истеричных писем. Оставайтесь в уютной и милой экосистеме некой фиги в кармане в отношении власти, но не старайтесь победить. Будет только хуже. В одной соседней стране такие вот горожане и хуторяне «победили», и стало очень плохо. И будет еще хуже. Признайтесь себе – ни к какой ответственности вы не готовы. Ничего толком, глубоко и серьезно, вы не знаете, ни в чем по-настоящему не разбираетесь. Вы способны только к кухонному перемыванию костей. Так и мойте их дальше, но всегда останавливайтесь в те моменты, когда вас начнут подбивать на участие в заварушке. Бойтесь. И это нормально.

Только в нашей стране можно долго длить момент цивилизационного уюта, заимствованного на Западе, не платя по счетам. Они тут за грантовые и государственные деньги понастроили нам всяческих классных штук. Давайте ими безбожно пользоваться, но нам очень нужно уклониться от последовательности, нам нужно правильно прочитать эти политики, нам не нужно доходить до конца, нам не нужно доигрывать эту игру до той грани, после которой игра становится недоброй. Давайте уже будем последовательными в нашей непоследовательности.

Давайте научимся останавливаться. Пусть останутся стейкхаусы, кофейни третьей волны, заведения с многочисленными морскими гадами, всевозможные пекарни и кондитерские, но не нужно переходить к употреблению тараканов в кляре. Пользуйтесь всевозможными транспортными шерингами, но не позволяйте властям и производителям отказываться от использования собственного транспорта, не позволяйте лишить себя инстинкта обладания. Кому-то иметь свое – очень приятно. Вообще стареть в своем как-то лучше, приятнее. И мы, опять же, можем себе это позволить без ущерба для окружающего мира.

Пользуйтесь безналичными средствами оплаты, но не позволяйте лишить себя наличных, сокровища, которые являются залогом вашей настоящей, старой доброй свободы. Пусть параллельно у нас будет такой старомодный оффлайновый уклад. В нашей огромной стране мы можем позволить себе цивилизационную многоукладность. И это здорово!

Можно долго перечислять эти точки остановки. Нам нужно изобразить всего лишь старое доброе цивилизационное айкидо – победить противника его же силой. Мы уже не раз так делали. Может поэтому мы и тянем непрерывность нашей цивилизации уже гораздо более тысячи лет.