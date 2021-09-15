Аполитичность – это и есть политика

Взгляд
15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
Разделы

Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
Перейти в раздел…

Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Немцы больше не верят своей пропаганде

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Большим сюрпризом для коллег было, когда выяснилось, что большинство людей в Германии – не идиоты. Вешаете нам лапшу на все части тела? Ну, ок, сказали немцы. И переключились на русский канал RT. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Перейти в раздел…

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы»
    ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске Лондон запретил послу Китая входить в здание парламента Британии США вывезли из Сирии в Ирак 70 цистерн с нефтью Прекращена разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
    Выбрано место для строительства нового города в Приморье Пушков оценил украинскую критику в адрес Запада Японцы призвали надавить на Россию для «возвращения» Курил В ПФР объяснили, как получить пенсию умершего супруга
    Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана Евродепутат пожаловался на обман Польши со стороны Меркель Московский актер получил условный срок за угрозы ножом инспектору ВАИ

    Главная тема


    Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

    «жесткая игра»


    Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон

    «катера с корреспондентом CNN»


    Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию

    экс-глава МВД


    Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем

    Видео

    избавиться от кириллицы


    Украина нашла способ превратиться в Польшу

    кровавые ошибки


    Афганистан принес Байдену новые неприятности

    база в судане


    Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

    исторический рекорд


    Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

    ядерная сделка


    Иран возвращается в большую политику

    пространственная революция


    Игорь Караулов: «Северный поток – 2» изменил географию Европы

    арабо-турецкое сближение


    Камран Гасанов: Байден подружил арабов с турками

    не самый плохой канцлер


    Василий Федорцев: Чем России запомнится Меркель

    на ваш взгляд


    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
    Евгений Фатеев

    Аполитичность – это и есть политика

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		15 сентября 2021, 09:14

    Абсолютное большинство донаторов сайтов Навального и прочих подобных скажет вам, и вы очень этому удивитесь, о том, что он вне политики и вообще политикой не интересуется. Очень сложно искать последовательность в цепочке рассуждений сегодняшних горожан. Не ищите в наши времена чистоты и рафинированности мышления, рациональности, выверенности и обдуманности. Ничего этого нет.

    А есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой. Вот эти самые люди убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. И это такая странная, избирательная аполитичность. Как, впрочем, и не менее избирательные совестливость, человечность и сострадательность. Ни для кого это не новость. И это уже не исправимо. Мне хотелось бы заострить внимание читателя на другом.

    Мне иногда кажется, что все прелести и весь уют сегодняшнего городского существования даны нам не просто так. За уютные кофеенки, велосипедную инфраструктуру, за все эти артистические кластерки, инфраструктуру благотворительности, которая сегодняшнему горожанину выдает эдакий симулякр, спектакль небессмысленности его существования, за все эти самокатики, крафтовое пиво, бесконечные экскурсии по самым разным местам и поводам, все диджитальные сервисы, возможность купить в интернете всякую ненужную чертовщину – словом, за все это очень трогательное и милое нам будет выставлен огромный и беспощадный счет. За все это придется расплатиться самым главным, самым человечным в нас. Сегодняшнее благоденствие – это промежуточный этап, это транзит в не очень уютную антиутопию. Пик общества избыточного потребления будет сноситься беспощадно и последовательно. Уже сносится. Уже в школьных столовых европейских стран из меню изгоняется мясо. Уже разгоняется всемирная кампания против потребления рыбы. Уже видно, к чему приводит тотальная политкорректность. Если соединить прямой две видимые точки недавнего прошлого и наличного настоящего, а потом чуть-чуть продлить их, то станет ясно, к чему все идет. А значит то, что с нами делают – это политики. А политики – это практики, увенчанные уже сформулированной, а значит отчасти сбывшейся, целью.

    Во все кажущееся крайне далеким от вульгарно понимаемой публичной политики, во все далекое от политического спектакля, на самом деле, вшиты самые настоящие политики, глубинные политики. Мы соучаствуем, чаще всего невольно и неосознанно, в реализации очень серьезных, очень крутых и очень эффективных политик.

    Потребление пищи сегодняшним горожанином – это реализация гастрономических политик. Рацион сегодняшнего горожанина – это сложно сотканная вязь политик. Соцсетевое существование сегодняшнего горожанина – это абсолютно политическое существование, которое предполагает его, горожанина, постоянную включенность в соцсетевую массу, соцсетевую толпу. А это всегда крайне управляемое, нестабильное, текучее состояние. С соцсетевым человеком вообще можно делать что угодно.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Включенность сегодняшнего горожанина в некие «смыслообразующие» символические фабрики и эдакие кустарные мастерские смыслов вроде становящихся все более многочисленных «третьих мест» – это тоже политики, тоже включенность в реализацию определенных политик. И все это можно перечислять очень долго. И некая громогласно декларируемая «аполитичность» – это часть игры, необходимое условие вышеописанных политик. Аполитичность – это и есть политика.

    Можно ли данную ситуацию изменить? Можно. И это не так сложно. Что может помочь в достижении истинной аполитичности? Наша, скажем так, глубинная склонность к неуважению копирайта. Предлагаю получать все блага и прелести этого милейшего и продуманного городского существования, но не платить по счетам. Попивайте крафтовое пиво, настоянное в бочках из-под дымного островного виски, трепитесь о многочисленных сортах кофе, но не идите, как стадо баранов, на дурацкие митинги. Ни к чему хорошему эти хождения не приведут.

    Ругайте нашу власть, но не подписывайте идиотских, истеричных писем. Оставайтесь в уютной и милой экосистеме некой фиги в кармане в отношении власти, но не старайтесь победить. Будет только хуже. В одной соседней стране такие вот горожане и хуторяне «победили», и стало очень плохо. И будет еще хуже. Признайтесь себе – ни к какой ответственности вы не готовы. Ничего толком, глубоко и серьезно, вы не знаете, ни в чем по-настоящему не разбираетесь. Вы способны только к кухонному перемыванию костей. Так и мойте их дальше, но всегда останавливайтесь в те моменты, когда вас начнут подбивать на участие в заварушке. Бойтесь. И это нормально.

    Только в нашей стране можно долго длить момент цивилизационного уюта, заимствованного на Западе, не платя по счетам. Они тут за грантовые и государственные деньги понастроили нам всяческих классных штук. Давайте ими безбожно пользоваться, но нам очень нужно уклониться от последовательности, нам нужно правильно прочитать эти политики, нам не нужно доходить до конца, нам не нужно доигрывать эту игру до той грани, после которой игра становится недоброй. Давайте уже будем последовательными в нашей непоследовательности.

    Давайте научимся останавливаться. Пусть останутся стейкхаусы, кофейни третьей волны, заведения с многочисленными морскими гадами, всевозможные пекарни и кондитерские, но не нужно переходить к употреблению тараканов в кляре. Пользуйтесь всевозможными транспортными шерингами, но не позволяйте властям и производителям отказываться от использования собственного транспорта, не позволяйте лишить себя инстинкта обладания. Кому-то иметь свое – очень приятно. Вообще стареть в своем как-то лучше, приятнее. И мы, опять же, можем себе это позволить без ущерба для окружающего мира.

    Пользуйтесь безналичными средствами оплаты, но не позволяйте лишить себя наличных, сокровища, которые являются залогом вашей настоящей, старой доброй свободы. Пусть параллельно у нас будет такой старомодный оффлайновый уклад. В нашей огромной стране мы можем позволить себе цивилизационную многоукладность. И это здорово!

    Можно долго перечислять эти точки остановки. Нам нужно изобразить всего лишь старое доброе цивилизационное айкидо – победить противника его же силой. Мы уже не раз так делали. Может поэтому мы и тянем непрерывность нашей цивилизации уже гораздо более тысячи лет.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •