Нарушения на выборах скрыть невозможно

«Новая газета» сообщает, что в рамках подготовки к выборам в подмосковной Лобне якобы прошло совещание, на котором человек с голосом похожим на голос председателя территориального избиркома призывал тех, кто пойдет на надомное голосование, смело собирать «урожай» бюллетеней побогаче. Мол, сколько народу есть в квартире, столько и записывайте в надомники!

Тот же таинственный голос якобы советовал не придавать слишком большого значения рекомендациям ЦИК и, например, не брать с собой на надомное голосование наблюдателей – и без них справятся! Эти «якобы» здесь не случайны: с уверенностью говорить, было ли это на самом деле, пока нельзя – слишком уж много непроясненного. Впрочем, даже если такое совещание и имело место, его результат смело можно внести в книгу вредных советов: теперь все, а не только члены комиссий из Лобни, знают, что так вести себя нельзя.

Вообще-то запись этой электоральной вечери не таит в себе каких-то особенно зубодробительных разоблачений. На записи некто, мнящий себя авторитетом и знатоком права, делится опытом надомного голосования, другие участники ему резонно возражают. О фальсификациях и переписывании протоколов речи нет, на состав уголовного преступления советы явно не тянут. Но вред от них существенный.

Разбираемся поэтапно. Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Безграмотный совет для совсем уж неискушенных, которые не знают: список тех, кто собирается проголосовать на дому, вообще-то утверждается заранее. Не может быть такого, чтобы при посещении членами УИК с переносной урной старенькой бабушки проголосовать на дому внезапно решили еще и все дети и внуки. Если член комиссии уходит со списком из пяти «надомников», а возвращается, собрав урожай из 50 бюллетеней, это означает только одно – аннулирован будет весь ящик для голосования. Глупо так делать, правда?

Кроме того, есть безжалостный наблюдатель – время. Надомное голосование требует порядка 10 минут на каждого избирателя, так что за час группа из УИК успевает обойти всего полдюжины человек. Член УИК, вернувшийся через два часа с ворохом бюллетеней в ящике, точно вызовет подозрения коллег – и наблюдателей.

Здесь – вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации ЦИК и от наблюдателей, которые должны сопровождать группу надомного голосования, отказаться. Но закон един для всех. Именно для этого во время трехдневного голосования предусмотрено участие нескольких наблюдателей – чтобы они могли дежурить и на участке, и сопровождать надомников.

Здесь существуют четкие рекомендации Центризбиркома России. И есть алгоритм работы наблюдателей, задача которых – следить за исполнением этих рекомендаций и не допускать возможных искажений. Всё это – слагаемые прозрачности избирательного процесса, которые не обсуждаются.

Впрочем, какой смысл спорить – было в Лобне совещание с юридически безграмотными советами непонятного товарища или не было? Наблюдение будет организовано, в том числе в Лобне, по всем правилам. Вне зависимости от того, поступали какие-то сигналы из конкретных избиркомов или нет. Старое правило: доверяй, но проверяй – здесь актуально, как никогда. И понятно, что привлекший к себе внимание ТИК теперь уж наблюдатели и эксперты точно не оставят своим попечением.