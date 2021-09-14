Нарушения на выборах скрыть невозможно

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14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

Российские корабли нуждаются в базе в Африке Ибрагим Ишак/РИА Новости
Если верить некоторым сообщениям, одна из беднейших африканских стран – Судан – решила шантажировать Россию. Речь идет о неких новых условиях, которые выдвигает Судан для заключения соглашения о размещении российской военно-морской базы. Что стоит за появлением такой информации и почему Судану эта база куда нужней, чем России? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Нарушения на выборах скрыть невозможно

Сергей Федорченко
Сергей Федорченко, Замдекана факультета истории, политологии и права МГОУ, кандидат политических наук
Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации Центризбиркома. Подробности...

Люди созданы для жизни вечной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Атеизм ничего не может поделать с человеческой жаждой бессмертия. Отказавшись от Бога, люди создают суррогатные религии, жрецы которых переправят вас в светлое будущее, только нужно хорошо заплатить. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Федорченко
    Замдекана факультета истории, политологии и права МГОУ, кандидат политических наук
    		14 сентября 2021, 12:02

    «Новая газета» сообщает, что в рамках подготовки к выборам в подмосковной Лобне якобы прошло совещание, на котором человек с голосом похожим на голос председателя территориального избиркома призывал тех, кто пойдет на надомное голосование, смело собирать «урожай» бюллетеней побогаче. Мол, сколько народу есть в квартире, столько и записывайте в надомники!

    Тот же таинственный голос якобы советовал не придавать слишком большого значения рекомендациям ЦИК и, например, не брать с собой на надомное голосование наблюдателей – и без них справятся! Эти «якобы» здесь не случайны: с уверенностью говорить, было ли это на самом деле, пока нельзя – слишком уж много непроясненного. Впрочем, даже если такое совещание и имело место, его результат смело можно внести в книгу вредных советов: теперь все, а не только члены комиссий из Лобни, знают, что так вести себя нельзя.

    Вообще-то запись этой электоральной вечери не таит в себе каких-то особенно зубодробительных разоблачений. На записи некто, мнящий себя авторитетом и знатоком права, делится опытом надомного голосования, другие участники ему резонно возражают. О фальсификациях и переписывании протоколов речи нет, на состав уголовного преступления советы явно не тянут. Но вред от них существенный.

    Разбираемся поэтапно. Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Безграмотный совет для совсем уж неискушенных, которые не знают: список тех, кто собирается проголосовать на дому, вообще-то утверждается заранее. Не может быть такого, чтобы при посещении членами УИК с переносной урной старенькой бабушки проголосовать на дому внезапно решили еще и все дети и внуки. Если член комиссии уходит со списком из пяти «надомников», а возвращается, собрав урожай из 50 бюллетеней, это означает только одно – аннулирован будет весь ящик для голосования. Глупо так делать, правда?

    Кроме того, есть безжалостный наблюдатель – время. Надомное голосование требует порядка 10 минут на каждого избирателя, так что за час группа из УИК успевает обойти всего полдюжины человек. Член УИК, вернувшийся через два часа с ворохом бюллетеней в ящике, точно вызовет подозрения коллег – и наблюдателей.

    Фото: Алексей Андронов/ТАСС

    Здесь – вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации ЦИК и от наблюдателей, которые должны сопровождать группу надомного голосования, отказаться. Но закон един для всех. Именно для этого во время трехдневного голосования предусмотрено участие нескольких наблюдателей – чтобы они могли дежурить и на участке, и сопровождать надомников.

    Здесь существуют четкие рекомендации Центризбиркома России. И есть алгоритм работы наблюдателей, задача которых – следить за исполнением этих рекомендаций и не допускать возможных искажений. Всё это – слагаемые прозрачности избирательного процесса, которые не обсуждаются.

    Впрочем, какой смысл спорить – было в Лобне совещание с юридически безграмотными советами непонятного товарища или не было? Наблюдение будет организовано, в том числе в Лобне, по всем правилам. Вне зависимости от того, поступали какие-то сигналы из конкретных избиркомов или нет. Старое правило: доверяй, но проверяй – здесь актуально, как никогда. И понятно, что привлекший к себе внимание ТИК теперь уж наблюдатели и эксперты точно не оставят своим попечением.


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