Люди созданы для жизни вечной

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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

Российские корабли нуждаются в базе в Африке Ибрагим Ишак/РИА Новости
Если верить некоторым сообщениям, одна из беднейших африканских стран – Судан – решила шантажировать Россию. Речь идет о неких новых условиях, которые выдвигает Судан для заключения соглашения о размещении российской военно-морской базы. Что стоит за появлением такой информации и почему Судану эта база куда нужней, чем России? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Люди созданы для жизни вечной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Атеизм ничего не может поделать с человеческой жаждой бессмертия. Отказавшись от Бога, люди создают суррогатные религии, жрецы которых переправят вас в светлое будущее, только нужно хорошо заплатить. Подробности...
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Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...
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Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Люди созданы для жизни вечной

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		14 сентября 2021, 09:00

    Конфликт в фирме «Криорус» вновь привлек внимание к практике крионики – замораживания тел умерших в надежде, что их удастся воскресить когда-нибудь в будущем. Заморозить тело полностью в «Криорусе» стоило 36 тысяч долларов, но был и более бюджетный вариант – заморозить только мозг, что должно было обойтись в 12 (по другим данным – 15) тысяч долларов.

    Сама практика замораживания умерших появилась в США еще в 1970-е годы, где приобрела несколько дурную славу из-за громкого судебного процесса против Роберта Нельсона, главы «Крионического общества Калифорнии», которого в 1981 году обвинили в том, что девять замороженных тел разложились из-за его недосмотра.

    Не избежала, как видим, скандалов и российская фирма: оказалось, что ее учредители – бывшие супруги – рассорились, развелись и принялись делить как оборудование, так и замороженные тела, которые в ходе разборок подверглись опасности повреждения.

    Это история поучительна во многих отношениях – в частности, тем, что здесь мы имеем дело с религией, которая наотрез отказывается признать себя таковой. Люди верят, что в светлом будущем хорошо замороженный труп можно будет превратить обратно в живого человека, угасшее сознание вернуть в мозг, восстановить человеку его воспоминания, чувства и личную идентичность.

    Создатели «Криоруса» являются трансгуманистами – то есть адептами доктрины, которая проповедует приобретение человеком радикально новых качеств в результате технического прогресса, включая бессмертие. Предполагается, что в будущем наука обретет способность преодолеть смерть – либо неограниченно продлевать жизнь тела, заменяя износившиеся органы на выращенные в пробирках, либо вовсе переселяя сознание в суперкомпьютер, когда вернуться к жизни будет также легко, как восстановить файлы из «облака». Наука, таким образом, есть воскресение и жизнь. Верующий в науку, если и умрет, оживет.

    Фото: Fred Prouser/REUTERS

    Конечно, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе – но можно попытаться обмануть время, подвергнув свое тело (или хотя бы только мозг) глубокой заморозке, сохранив его до того времени, когда наука победит смерть. Отдельно мозг даже лучше – особенно, если тело повреждено старостью или болезнями. Наука будущего наверняка сможет создать человеку новое тело, лучше прежнего.

    Однако собственно научное сообщество смотрит на эти блестящие перспективы крайне сдержанно. Как американские, так и отечественные ученые не находят обещаниям крионики никаких научных оснований.

    Заморозить мозг, совершенно не повредив его ткани, невозможно. Неизвестно, будет ли это возможно в принципе. Неизвестно, настолько состоятельны те представления о работе человеческого сознания и памяти, из которых исходят энтузиасты заморозки (скорее всего, несостоятельны). Неизвестно, захотят ли потомки воскрешать замороженных, даже если у них будет такая возможность. Неизвестно, насколько «размороженная» личность будет продолжением «замороженной» и насколько к ней вернутся ее воспоминания и черты характера. И конечно, особенно учитывая недавние события, насколько фирмы, обещающие человеку сохранить его замороженное тело до светлого будущего, смогут или захотят выполнить свои обязательства.

    Вкладывать весьма существенные деньги в такие неясные перспективы – это именно акт веры в грядущее всемогущество науки, которая сможет повернуть энтропию вспять. «Криорус» – пример того, как технология приобретает религиозное значение: люди обращаются к ней с теми запросами, на которые традиционно отзывалась религия, прежде всего за преодолением смерти. 

    Люди «чают воскресения мертвых и жизни будущего века», но ожидают этого не от Бога, а от предполагаемой науки будущего – и науки настоящего, которая сохранит их тела до тех пор, когда их можно будет вернуть к жизни. Конечно, было бы бессердечно порицать людей, которые перед лицом смерти – своей или близких – ухватываются за соломинку. Люди всегда, сколько себя помнят, искали победы над смертью. Первый сохранившийся памятник мировой литературы – «Песнь о Гильгамеше» – посвящен неудачным поискам бессмертия.

    Египтяне строили свои знаменитые пирамиды и тщательно мумифицировали тела умерших. Китайские императоры снаряжали экспедиции на поиски бессмертия, а мудрецы Поднебесной составляли снадобья, призванные гарантировать продление жизни. Грустная ирония ситуации была в том, что они (снадобья), как мы сейчас знаем, были крайне токсичны – и только приближали смерть тех, кто их принимал. Теперь мумификацию сменила заморозка, а саркофаги, покрытые магическими знаками – «дьюары», специальные сосуды для хранения тел в глубоком холоде. 

    Атеизм ничего не может поделать с человеческой жаждой бессмертия. Отказавшись от Бога, люди создают суррогатные религии, жрецы которых  переправят вас из скорбного настоящего (с его неизбежным увяданием и смертью) в светлое будущее, только нужно хорошо заплатить. Впрочем, тут и сами жрецы не дают гарантий, но уверяют, что попробовать стоит. Правда, в отличие от традиционных религий, блаженная вечность не имеет нравственного измерения – это просто услуга, за которую вы платите. В технологический рай можно войти и без покаяния или исправления жизни.

    Но все это говорит нечто важное о нас, людях. Мы – по природе своей – ищем бессмертия. Мы воспринимаем эту жизнь как приготовление к чему-то большему и лучшему. И нам трудно смириться с мыслью, что смерть – это полное прекращение существования, когда все наши воспоминания, надежды и мечты навсегда исчезнут, как будто их никогда и не было.

    Наше стремление к бессмертию – одно из свидетельств того, что для бессмертия мы и созданы. Что представление о человеке как просто об одном из животных, которое возникло случайно, в ходе разворачивания слепых и бессмысленных природных сил, просто неверно. Что высокомерие, с которым адепты технокультов объявили о смерти веры в Бога, было поспешным. Что мы действительно созданы для жизни вечной и блаженной – и она дается даром всякому, кто отзывается на благую весть покаянием и смиренной верой.

    Возможно, вам не стоит вкладываться в то, что в итоге оказывается просто бессмысленно дорогими похоронами. Если вы чувствуете, что созданы для вечной жизни – вам лучше обратиться к Тому, кто вас таким создал.

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