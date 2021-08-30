Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

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30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
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Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
У России есть серьезный повод задуматься о будущем своих отношений с Германией. «Энергопереход» изменит их в любом случае – и в самое ближайшее время. Подробности...

В российской политике наступают кадровые перемены

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Подробности...
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Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Василий Федорцев

    Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		30 августа 2021, 18:15

    Российско-германские отношения столь устойчивы, потому что они предельно рациональны, а в основе их лежит взаимный практический интерес: Россия продает Германии нефть и газ, а Германия их у России покупает. Так продолжается уже почти пятьдесят лет — с момента первых поставок из СССР в ФРГ по знаменитой «сделке века», известной также как «газ в обмен на трубы». Эгон Бар, занимавший в тот период должность министра по особым поручениям при канцлере Вилли Брандте, не раз вспоминал, что во время переговоров в Москве в начале 1970-х никто не пытался обратить его в коммунизм, а у него в свою очередь не было намерений пропагандировать социал-демократию западногерманского образца. Все идеологические и политические разногласия тогда оставались, по словам Бара, «за скобками» — там же, где они часто остаются и сейчас.

    Все это время обе страны строго придерживаясь своих обязательств, получали и продолжают получать весьма значительные выгоды от сотрудничества, но при этом находятся, по сути, в состоянии взаимной зависимости. И эта взаимозависимость всегда очень сильно раздражала американцев. Вашингтон одинаково и даже очень похожими методами пытался помешать как строительству газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в начале 1980-х, так и прокладке «Северного потока-2», начавшейся несмотря на все политические последствия украинского кризиса. Но и в том, и в другом случае эти попытки оказались безуспешными — немцы не отказались от своих энергетических интересов даже под угрозой экономических санкций со стороны США.

    Но времена меняются. Немецкая экономика стремительно «зеленеет», и канцлер Ангела Меркель во время своего недавнего визита в Киев заявила, что уже через 25 лет российский природный газ Германии и Евросоюзу будет не нужен. Насколько точно удастся выдержать эти сроки, будет зависеть, конечно, от темпов развития и внедрения новых энергетических технологий, и в первую очередь в тяжелой промышленности. Для обеспечения одной только немецкой автомобильной отрасли «зеленой» сталью необходимо около 540 тысяч тонн «зеленого» водорода в год, и правительство Германии не берется сейчас прогнозировать, когда такие его объемы будут в наличии.

    Однако немцы твердо намерены отказаться от углеводородов, и позже или раньше это действительно произойдет. Процесс энергетического перехода в Германии уже явно прошел точку невозврата. В той же немецкой автопромышленности уже более 80% предприятий начали перестройку своих производств под выпуск электромобилей и комплектующих к ним. И практически все представители отрасли уверены, что к 2030 году электродвигатели заменят двигатели внутреннего сгорания. При этом государство уже сейчас выделяет миллиардные субсидии на покупку электромобилей и строит национальную сеть электрозаправок, а почти половина немцев, по поросам, намерены купить в качестве своего следующего автомобиля электрокар или гибрид.

    До выборов в немецкий Бундестаг остается меньше месяца, но кто станет преемником Меркель, до сих пор непонятно. Политическая ситуация, а вместе с ней и предпочтения избирателей меняются чуть ли не каждую неделю, и в итоге занять кресло главы немецкого правительства может любой из трех возможных претендентов. Но вполне точно можно сказать, что следующий канцлер Германии будет «зеленым», причем вне зависимости от того, кто победит на выборах.

    Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    В своей «климатической» части предвыборные программы немецких партий практически идентичны. Различия есть только в деталях. Например, социал-демократы, опирающиеся на профсоюзы и промышленность, намерены отказаться от использования угля к 2038 году, а «Зеленые» и «Левые» — к 2030-му. Но при этом все партии, за исключением «Альтернативы для Германии», уверены, что отказываться от угля надо в любом случае. И точно так же они уверены, что надо полностью переходить на возобновляемые источники энергии — возможно, уже к 2035-2040 году, а, кроме того, вкладывать деньги в развитие водородных технологий, повышать сборы за выбросы СО2, развивать железнодорожный транспорт и прекращать продажу автомобилей с ДВС.

    В ближайшие годы энергопереход, вероятно, станет главным вопросом немецкой политики, причем как внутренней, так и внешней. На днях правительство Германии одобрило проект международного «климатического клуба», а по сути — экономической зоны, в которую должны войти крупнейшие экономики мира, установив для себя единые сроки перехода на возобновляемую энергетику, единые сборы на СО2 и единый пограничный углеродный налог для тех, кто в этот клуб не войдет. Теперь Берлин намерен обсудить этот проект со своими партнерами, хотя, на самом деле, предварительные переговоры о создании «климатического клуба» немцы ведут уже несколько месяцев, в том числе и с Вашингтоном.

    Для России все это является серьезным поводом задуматься о том, что может составить новую основу наших отношений с Германией. Наиболее очевидным решением является водород, и российские компании уже реализуют несколько масштабных проектов в этой сфере. Однако водород, как заявил недавно глава немецкого МИД Хайко Маас, можно производить в любой точке мира. И Берлин сейчас активно ищет поставщиков этого перспективного топлива, заключая «водородные» партнерства по всему миру. На прошедшей неделе очередное такое соглашение было подписано с Намибией.

    Такой же стратегической взаимозависимости, какая сейчас существует между Россией и Германией, в водородной сфере, скорее всего, уже не будет. Так же, как и в других сферах возобновляемой энергетики. И это неизбежно отразится на характере российско-германских отношений. Они не обязательно станут хуже, но то, что изменятся — это точно. И эти изменения, вполне вероятно, начнут происходить не через 25 лет, а значительно раньше — по мере того, как немецкая экономика будет все меньше нуждаться в углеродах, а вместе с тем будет и меньше зависеть от поставок российских энергоносителей.

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