Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Как Петр Первый одержал первую большую победу над турками

Так выглядела крепость Азов на старинных гравюрах Общественное достояние
325 лет назад, 29 июля 1696 года, русское войско взяло, наконец, турецкую твердыню Азов. До того, как обратить усилия государства на Балтику, царь Петр I пытался прорубить «морское окно» на юге. Какое значение это событие имело для противостояния России с Турцией, военных реформ Петра и для всей русской истории? Подробности...
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Байден печеньками благословил Тихановскую

Президент США встречается не с каждым представителем иностранных оппозиционных сил twitter.com/POTUS
Легендарную историю с печеньками на Майдане, как оказалось, помнят не только в России и на Украине. Полностью в курсе этой символики оказались и в Белом доме, что стало ясно в ходе встречи президента США Джозефа Байдена с «лидером Белоруссии» Светланой Тихановской. Как прошла эта встреча и в чем была ее задача как для Тихановской, так и для США? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. Подробности...

Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире». Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

Антон Лукаш
Антон Лукаш, социолог
Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Подробности...
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Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

Аутисты на детской площадке

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		30 июля 2021, 09:00

    В украинский парламент был внесен законопроект, согласно которому граждане Украины, получающие российские паспорта, будут автоматически лишаться гражданства. Бредовый проект, внесенный правыми радикалами, по уму не имеет шансов стать законом. Только вот разум на Украине уже давно не правит. А значит, этот законопроект могут поддержать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

    На Украине эта схема уже хорошо обкатана в правление Владимира Зеленского. Сначала националисты выдвигают какую-то радикальную идею, «слуги народа» ее критикуют, националисты обвиняют Зеленского и его фракцию в предательстве, угрожают майданом – и «зеленая» команда поддерживает инициативу националистов.  

    Тем более, что ЗЕ-команда ориентируется сейчас на воинственно- националистически настроенного избирателя, а не на людей с юго-востока страны. А тем, кто хочет войны в Донбассе до победного конца, идея лишения гражданства людей с российскими паспортами понравится. Возможно, западные кураторы Киева не позволят принять данный проект? На это не стоит рассчитывать. Запад имеет «прекрасное» свойство оценивать одни и те же вещи по-разному, в зависимости от собственной выгоды. А западным патронам Украины выгодно еще больше углубить пропасть между ней и Россией.

    Единственное, что не нужно ни американским политикам из Вашингтона, ни европейским бюрократам из Брюсселя – это настоящей войны России против Украины, потому что умирать за майданную Украину ни американцы, ни европейцы не будут. А в остальном коллективный Запад заинтересован в максимальной деградации отношений между Россией и Украиной. Правда, при этом они хотят, чтобы Москва продолжала опосредованно финансировать Украину посредством транспортировки газа через ее территорию. Кроме того, и в Вашингтоне, и в Брюсселе понимают, что нынешний режим очень неустойчив, и любые Майданы могут раскачать ситуацию на Украине. В силу этих причин Запад не будет противодействовать принятию закона о лишении гражданства.

    В качестве обоснования необходимости принять проект в пояснительной записке приводится аргумент: в Донбассе идет российская паспортизация, которая впоследствии может дать основания России вмешаться во внутренние дела Украины. То есть украинские политики опасаются, что если их артиллерия будет систематически убивать не просто жителей ЛДНР, а граждан России, то Москва может вмешаться. И это, думается, самый большой страх у нынешней киевской элиты, потому что можно, как мантру, повторять слова о самой сильной армии в Европе, но реальность выглядит иначе. Украинская армия может противостоять ополченцам Донбасса, но не сможет противостоять Вооруженным силам России. Когда в марте-апреле 2021 года российская армия проводила учения на своей юго-западной границе, в Киеве царила настоящая паника, ждали вторжения со дня на день. Депутат Рады Анна Колесник после того, как услышала доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, написала своему другу СМС о том, что надо уезжать с Украины.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Кроме того, майданным политикам очень не понравилось решение Центризбиркома России, согласно которому граждане России, проживающие в ЛДНР и не имеющие регистрации на территории РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн, нужно лишь зарегистрироваться на портале госуслуг. Ведь по факту это означает, что жители Донбасса смогут проголосовать на российских выборах, не покидая территории своего региона. Да, пусть это будет не традиционное голосование, а онлайн. Да, пусть проголосовать смогут не все жители Донбасса, а только те, у кого есть российские паспорта. Но это – тенденция, радующая жителей Донбасса и пугающая власти Украины.

    К тому же российские политические партии в преддверии выборов активизировали деятельность в Донбассе, так как видят в жителях, у которых есть паспорта РФ, своих избирателей, а в тех, у кого пока паспорта нет, потенциальный электорат. А это означает, что донбасский вопрос из внешнеполитического начинает для России становиться внутриполитическим. Следовательно, надежды майданных политиков заполучить Донбасс при помощи силы или благодаря вмешательству западных покровителей, стремятся к нулю.

    Какой эффект может возыметь угроза лишения украинского гражданства на жителей Донбасса? Есть часть жителей ЛДНР, у которых жизнь прочно связана с Украиной: на той стороне родственники, имущество, определенные финансовые интересы. Но те, кому нужно постоянно ездить на Украину, и так не особо стремятся получить паспорт ДНР и особенно России, опасаясь, что об этом может стать известно на Украине, и не желая неприятностей для себя и своих близких, живущих там. Есть пенсионеры, которые получают пенсии на Украине.

    Но, думается, большинство из них с удовольствием станут гражданами РФ, если появится перспектива получать российскую пенсию вместо украинской. Это сможет стать возможным, если регистрация в ЛДНР будет приравнена к российской. Существует, конечно, прослойка тех, кто не хочет получать паспорта ДНР и России по идеологическим причинам, так как любят Украину. Но таких мало. Украинских националистов в Донбассе всегда было немного, «оранжевые» партии в регионе никогда не набирали все вместе больше 5%. А учитывая, что самые активные националисты уехали еще в 2014-м, количество тех, кто отказывается от паспортов по идеологическим причинам, мизерное.

    Большинству же населения ЛДНР – таких, я думаю, минимум процентов 80 – плевать на угрозу лишения украинского гражданства. Люди давно уже не ассоциируют ни себя, ни свой регион с Украиной.

    Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. В массе своей люди из ЛДНР рады стать российскими гражданами. А пугать тех, кто пережил семь лет войны, лишением гражданства – как минимум странно. Но вообще-то говоря – смешно.

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