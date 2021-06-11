Почему «раскололся» Протасевич

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НОВОСТЬ ЧАСА

Подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийского депутата арестовали

11 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй племя, младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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Глобальный либерализм создает мнимые сущности

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из 12-13% населения создали особый класс в полном соответствии с рецептами культурного марксизма, и вся мировая общественность поверила в подлинность этого класса. Но эти чернокожие имеют друг с другом общего не больше, чем любая группа белых людей. Подробности...
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Украине запретили «героев» и «славу»

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Максим Соколов

    Почему «раскололся» Протасевич

    Максим Соколов
    публицист
    		11 июня 2021, 17:00

    Так ли было нужно вообще устраивать поимку Р.Д. Протасевича, устраивая для этого посадку самолета – вопрос отдельный. В России этот жанр не практикуется, скорее наблюдается выпихивание за границу отважных борцов или, по крайней мере, попустительство беглецам (хотя, впрочем, ходорчонка Пивоварова сняли с польского самолета, когда он уже совершал рулежку). Но у Лукашенко, видимо, другой взгляд на вещи: если физически возможно достать борца, значит, нужно достать.

    Другой отдельный вопрос – нужно ли было выводить на телевидение Протасевича с его живописным покаянием. Ибо прецеденты как сталинского времени (московские процессы 30-х гг.), так и брежневско-андроповского не всех воодушевляют. Здесь, правда, есть одна неотмеченная тонкость. Просто письменные показания героя (адреса, пароли, явки), обладая несомненной оперативной ценностью, в то же время будучи предъявленными публике, вызовут недоверие. «Не стерпел тяжких мук».

    Живописное покаяние по ТВ здесь удобнее, поскольку Протасевич никак не выглядел тяжко умученным, и для живописного покаяния приходилось искать другое объяснение. Сперва, конечно, был некоторый ступор, когда былинный герой начал строчить сплеча и без оглядки, что не вполне соответствует каноническому образу борца, вместо

    «Машинистка-подпольщица Клава
    Горько плачет во мраке ночей,
    Вспоминая, как парень кудрявый
    Пролетарских громил палачей»

    получилось то, что было предъявлено публике.

    Но затем гипотетические средства воздействия были мысленно приложены к себе и породили тот вывод, что я-де и сам, попав в лапы чека, тут же сломался бы и стал рассказывать быль и небылицы, ибо средства увещевания у органов ужасные. Как разъясняет нам Д. Л. Быков: «Зная возможности современного пыточного аппарата, всяких «сывороток правды» и прочего, мы не должны недооценивать наших противников».

    В самом общем виде это так. Если органам очень надо, то устоять, как минимум, нелегко. Однако есть вопрос: что именно надо органам. Адреса, пароли, явки – для этого есть методы, нет проблем. Вынудить публичное покаяние – тоже. Но только какое?

    Фото: Телеканал ОНТ/YouTube

    Скучно-унизительное – случалось. «Вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, выходили унылыми покорными козлами и блеяли все, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить».

    Риторическое – тоже случалось. «Они дедуктивно излагают все необходимое для обвинения безо всяких вопросов. Даю для ясности краткие резюме, как для сероватых студентов.  Больше всего подсудимые боятся, чтоб что-нибудь осталось неразъясненным, кто-нибудь – не разоблачен, чья-нибудь фамилия не названа, чье-нибудь вредительское намерение – на растолковано. И как честят сами себя! – «я – классовый враг», «я – подкуплен», «наша буржуазная идеология». Вроде бы уже больше похоже на минские интервью, но – не совсем. Оценка покаяний «Промпартии» – «Деловито текли слова обвиняемых, холодно и профессионально-спокойно». Т.е. без огонька и живости.

    Правда, и тут было исключение. Проф. Л.К. Рамзин, объявленный главой «Промпартии», а в 1943 г., удостоенный Сталинской премии за выдающиеся (в самом деле выдающиеся) работы в области теплотехники, столь живописно каялся, что «Вполне выслужил стать нарицательным типом цинического и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства!». На процессе он явил себя блестящим ритором, по всем законам ораторского искусства клеймя врагов народа.

    Но все же не то. Талантливый и цинический профессор – «Однова живем, чего стесняться?» – это человек, умеющий гнуться, куда гнут, знающий, с какой стороны бутерброд намазан, но в неадекватности его не обвинял никто. Тогда как Р. Д. Протасевич потряс публику не отточенной риторикой, а неподдельной жовиальностью. Улыбался, хихикал, увлеченно сводил счеты с товарищами по борьбе. И чувствовал себя, как рыба в воде. Такого чекистские практики (вообще весьма богатые) еще не знали.

    Ни пытками в собственном смысле слова, ни тибетским зельем, ни сывороткой правды, ни просто травкой такого эффекта не добиться (а травка еще плоха непредсказуемым действием). Все эти спецсредства ломают волю и являют публике оболочку человека, а то, что внутри – сломано. Тогда как к Протасевичу такое описание никак не применимо. Просто компьютерная игра пошла по другой ветке – но ничего страшного. Ломать же, что было внутри, не было надобности, потому что там изначально ничего не было. Повторимся: в Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй племя, младое, незнакомое – ломать нечего.

    Это типаж Валеева-Моргенштерна, Дани Милохина, трэш-блогеров. Которые, сложись судьба таким неблагоприятным для них образом, радости попервой, конечно, не испытают – крепка тюрьма, да черт ей рад – но в голове у них быстро щелкнет, и они станут так же гаерствовать, только в соответствии с новой установкой, данной органами. Новые люди.

    Просто зрители, смотревшие на живописного Протасевича, не все это еще поняли.

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