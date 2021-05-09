Мы – дети детей войны

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»

9 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина - бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Стыд Кожухова перед Грузией вредит России

Отношение Михаила Кожухова к Грузии вызвало неприятное удивление в России Анна Исакова/ТАСС
Журналист и телеведущий Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана». Многочисленные комментаторы напомнили Кожухову о том, что именно Грузия добилась фактически полного разрыва связей между странами. Почему откровения Кожухова вызвали столь бурную реакцию общественности и как в России видят будущие отношения с Грузией? Подробности...
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Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

Особым препятствием для штурмовых групп стали старые здания Берлина Фотохроника ТАСС
Даже сегодня в истории Великой Отечественной остаются неизведанные страницы, в том числе касающиеся одной из величайших операций этой войны – взятия Берлина. Какие особые и всё еще малоизвестные хитрости и технологии использовали советские войска, чтобы выиграть сражение за Берлин в кратчайший срок и с наименьшими потерями? Подробности...
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США проверили Зеленского на покорность

Зеленский получил от Блинкена заверения в солидарности, но не более того Efrem Lukatsky/REUTERS
«Визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома». Такими словами политологи описывают результаты поездки госсекретаря США в Киев. Что же получил президент Украины от Вашингтона в ответ? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Мы – дети детей войны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу. Подробности...

Когда 9 мая победит в «войнах памяти»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

В эти дни нужно меньше карнавала

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 4 комментария

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»
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    Мы – дети детей войны

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		9 мая 2021, 12:00

    Об этом уже говорили и писали не раз до меня. Но всё равно скажу, потому что часто об этом думаю, потому что болит. Жизнь нашего поколения пришлась на зону разлома. По отношению к Великой войне. Для нас война не была чем-то далеким и сказочным. Война была тут, рядом, вчера.

    Когда мы пошли в школу, ветераны Великой Отечественной войны были не стариками, а крепкими мужчинами шестидесяти с чем-то лет. Они еще работали, держали в кулаке свои семьи и всю страну, воспитывали детей и внуков. Ордена и медали надевали три раза в год: 1 мая, 9 мая и 7 ноября. А после парадов запросто могли встать у пивной бочки или за столиком в павильоне с пенистым пивом в больших кружках.

    Это были наши обычные, живые, советские деды, которые воевали. И фраза «деды воевали» не звучала тогда кощунственным издевательством, пародией, «мемчиком», каковой она стала в наше подлое время, в устах мелко-паршивых блогеров, сопливой молодежи, «школоты», чьи деды, конечно, не воевали, потому что они уже другой эпохи, другого поколения. Их дедушки и бабушки жили в мирное время, а память рода у блогеров так коротка, что по-настоящему помнить своих прадедушек и прабабушек они не могут, мозгов и сердец не хватает, для них Великая война – просто история, просто пропаганда.   

    Не только люди, но и сама земля еще помнила. Мы гуляли по траншеям, отрытым в тылу, как запасная линия обороны. Немец сюда не дошел, а траншеи, вырытые по склонам высоток, остались. Не как музей, не как памятник, а просто не закопал никто, земля не пахотная, холмы, траншеи осыпались, заросли травой, но не исчезли, не сравнялись еще с поверхностью почвы. Вполне можно было в них еще воевать.

    Я пошел в школу в 1979 году, от начала войны в 1941-м прошло 38 лет, а от Победы в 1945-м – всего 34. Сейчас 2021 год, 34 года назад был 1987-й, Горбачев два года у власти, перестройка. Тогда нас отделяло от войны ровно столько же, сколько сейчас отделяет от перестройки. Всего миг, мгновение исторического ока.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Война началась ровно 80 лет назад. Тем, кто встретил войну 20-летними, уже должно быть 100 лет. Многие ли дожили? Увы, нет. И те, кто, слава Богу, еще живы, те, которым больше 90 лет, нуждаются в заботе. Они уже не пройдут на параде веселой и шумной толпой и не отправятся после парада в сквер отмечать праздник по-своему, «фронтовыми», с однополчанами. Они не держат в своих крепких руках, знавших тяжесть оружия, страну. Вот страна и расшаталась, разболталась. Давайте честно, без обиняков: то было поколение победителей. А сейчас Россия в руках поколения проигравших. Потерпевших поражение в холодной войне с Западом, сдавших социализм, СССР и чуть было не проигравших в «демократическом» казино Россию. На краю пропасти остановились.

    Между ветеранами и нынешними «предпенсионерами» есть еще очень важное поколение, сохраняющее память и опыт Великой войны и Великой Победы. Это наши отцы и матери. Дети войны. Им сейчас 80 с плюсом. Во время войны они были детьми. Они прошли через все тяготы и опасности военного времени. Но не только! Некоторые сами воевали, даже в таком возрасте. А многие работали в тылу, помогали своим семьям и фронту.

    Мы сейчас должны обратить на детей войны особое внимание, заняться ими всем обществом, всем государством. Потому что еще не поздно. Еще не поздно позаботиться об их здоровье, долголетии, об их материальном благополучии и бытовых условиях. И тогда они передадут нам свое понимание жизни, свою память и чувство Победы. Так восстановится преемственность поколений, которую чуть было не разорвали «демократические реформы» 90-х.

    А еще мы обязаны оберегать честь и славу воевавших и трудившихся в тылу наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Потому что нынешние «тиктокеры», не помнящие родства, становятся легкой добычей вражеской агитации. Пока ветераны были живы, никто бы врагам не позволил. А теперь мало осталось свидетелей тех дней, и пошел мутный вал «сенсаций», сочинительства-очернительства о том, как воевали, что было в тылу. Теперь героями хотят сделать – пусть в основном и не у нас, а у соседей – нацистов и их пособников, а красноармейцев оскорбляют. Легко им пинать мертвых львов.

    И всё-то было у нас не так. Генералы глупые, солдаты трусливые, трупами заваливали, а в тылу НКВД всех расстреливал и Жданов-диабетик сахарные плюшки в голодном Ленинграде ел. Как же мы войну-то выиграли? А войну мы выиграли. И выиграли еще в 1941 году. Весь план Гитлера был в том, чтобы принудить Красную армию капитулировать за два-три месяца наступления. Когда блицкриг не удался, шансов у Германии и ее сателлитов не оставалось ровно никаких. Дальнейшее продолжение войны было со стороны фюрера и прочего немецкого начальства ничем даже с военной точки зрения не оправданным преступлением против народов мира. Ненужным убийством миллионов людей. В том числе и немцев, вину за гибель которых несет их собственная власть.

    Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. Это не так, что мы собираемся оправдывать своих предков только потому, что они наши. Нет. Вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу. Это не так, что теперь нет никакой разницы. Всегда была разница, есть и всегда будет. Немцы теперь пишут книги и снимают фильмы о том, что их предки тоже «герои», потому что они ведь «тоже страдали». Нет. «Тоже страдание» не делает человека героем, страдать может и палач, получающий заслуженное возмездие.

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    Среди немцев были коммунисты, были антифашисты, замученные гитлеровцами в концлагерях. 21 июня один немецкий солдат перешел на сторону Красной армии и сообщил о готовящейся агрессии, а 22 июня другой немецкий солдат после получения приказа о наступлении застрелился, потому что не хотел участвовать в несправедливой войне. Это немцы-герои. Остальные же… извините. Палачи и пособники палачей. Немцы любят своих предков, это естественно, «наши матери, наши отцы». Но гордиться ими они не могут. Нечем гордиться.

    А мы гордимся.         


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