Жертва подо Ржевом была принесена не зря

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Почему гигантские долги делают США только богаче

Дешевые деньги стали одной из примет нашего времени ZEUS/Zuma/ТАСС
Пандемия коронавируса обернулась для всего мира экономическим парадоксом. Гигантские расходы, ставшие одной из главных примет в 2020 году для многих стран, угрожают им долговым кризисом и разорением. Однако самые богатые – например, США, Китай и Япония – даже при накоплении огромных долгов только выигрывают и становятся еще богаче. Как такое происходит? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся и даже усугубятся в 2021-м. Как именно это будет происходить и в чем заключается опасность этих кризисов для интересов России? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому Солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...

Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Тимур Шерзад

    Жертва подо Ржевом была принесена не зря

    Тимур Шерзад
    журналист
    		8 января 2021, 10:35

    Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому Солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?

    Не безымянная высотка

    Образовавшийся после контрнаступления Красной армии в конце 1941-го – начале 1942 года Ржевский выступ был не просто «выпуклым» образованием на теле советско-германского фронта. Это был наиболее близкий плацдарм, с которого немцам можно было вторично начать наступление на Москву – то есть нечто вроде злокачественной и опасной опухоли.

    Удалять ее следовало не просто потому, что речь шла о благе жителей столицы. Москва была не только крупным индустриальным городом, но и транспортным узлом, к которому сходились все железные дороги. Ее захват мог резко ограничить способности перебрасывать войска на удаленные друг от друга участки фронта. А значит, и критически ослабить всю Красную армию.

    Пока что Москву удалось отстоять. Но что будут делать немцы в новом, 1942 году, не знал никто. В реальности основной удар был нанесен на юге – Гитлер отправился в поход на кавказской нефтью. Но и подо Ржевом готовились наступательные операции. Немец тогда был «еще тот», и мог преподносить опасные сюрпризы в широких масштабах. Чем бы закончилась попытка оставить его в покое и уйти в глухую оборону, сказать сложно.

    Скорее всего – ничем хорошим, пробивать укрепления и обваливать фронты в вермахте умели отлично. Поэтому что-то делать со Ржевом надо было, даже если бы в Ставке обладали волшебным послезнанием. А без него – тем более.

    Позиционная мясорубка

    Проблема была в том, что «делать» было очень сложно. На выступе –болотистая местность, не предвещавшая многократно выросшей за счет мобилизации, и, следовательно, еще очень неопытной Красной армии, ничего хорошего. Планировать и осуществлять атаки по такой местности было сложно – поэтому наступающие красноармейцы постоянно вязли в трясине. Особенно это относилось к танкам.

    Тем временем немцы хорошо окопались. Поняв, что спокойно им тут жить не дадут, они принялись усиливать оборону – ставить минные поля, возводить новые блиндажи и ДЗОТы, рыть ходы сообщения. Топкая местность позволяла полагаться на систему ощетинившихся во все стороны оборонительных узлов, прикрывающих проходы между болотистыми участками.

    Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

    Но все эти укрепления были нужны лишь для того, чтобы задержать наступающих, прижать их к земле пулеметным огнем. Основную работу должна была делать артиллерия – главный козырь пехотных армий вермахта.

    Орудий у немцев было много. Со стороны РККА подо Ржев отправилась почти половина орудий крупных калибров. И при этом немцы все равно имели преимущество в два-три раза. 1942-й, на который пришлась большая часть битвы, был самым тяжелым. Старые запасы боеприпасов были израсходованы или потеряны, а новые производились медленно. Поэтому добиться огневого превосходства не получалось – советские наступления подо Ржевом тонули в океане артиллерийского огня.

    Выкручиваться из этого пытались по-разному. Например, приспосабливали скорострельную, но маломощную противотанковую «сорокапятку» к стрельбе по амбразурам ДЗОТов. С сотни выстрелов попасть обычно удавалось, но эту сотню еще требовалось прожить – прикрытое лишь небольшим щитком орудие приходилось выкатывать на любую наводку, а, значит, подставлять расчет под огонь противника.

    Происходящее под Ржевом напоминало что-то среднее между «Стальными грозами» и «На Западном фронте без перемен» – то есть, старую и не добрую позиционную бойню Первой мировой.

    Чтобы проиллюстрировать не самый «жаркий» день подо Ржевом, возьмем, например, бой 707-го полка 215-й стрелковой дивизии 25 января 1943-го. Берется стрелковый полк и штрафбат. Проводится десятиминутный огневой налет, после чего стартует атака. Получается захватить 500 метров неприятельской траншеи первой линии. Каждый метр тут же укрепляют и готовятся отражать контратаки. Немцы за следующие четыре часа три раза пытаются выбить наших – но тщетно. Тогда через час они собирают крупный, по местным меркам, резерв, подключают к делу десяток артбатарей и самолеты-корректировщики. И после наваливаются так, что наши уже не удерживаются, и откатываются на первоначальные позиции. Бой кипит два с половиной часа, пока все не затихает. Наши потери 450 человек.

    А в чем же смысл?

    Но с точки зрения «большой войны» бесконечная чреда кровавых атак и контратак имела смысл, пусть и не такой блестящий, как закладывалось в планы операций. Да, срезать выступ и окружить 9-ю армию Моделя не удалось, но были и другие результаты.

    Немцы напали на нас с большой и отлично подготовленной армией. Противник был крайне опасный – и на тактическом, и на оперативном уровнях в первую половину войны он действовал, в целом, куда искуснее. Если такого противника оставить в покое, то он, как правило, успевал натворить куда больших бед, чем если его все время грызть, создавая угрозы. Иными словами, было лучше вынуждать немцев тратить силы на бесконечные контратаки, чем на то, чтобы собрать силы в кулак, подготовиться, и устроить наступление. Полевая оборона в 1942-м от него, скорее всего, все равно не помогла бы.

    Поэтому размен, даже невыгодный с точки зрения потерь – а при неудачных наступления подо Ржевом Красная армия, как правило, теряла в разы больше, чем фашисты – был выгоден. И даже при том, что поставленных целей наступления РККА не добились, они бессмысленными не были.

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    Давление подо Ржевом оказывалось не только на войска непосредственно в выступе – туда обильными потоками текли подкрепления со всей группы армий «Центр». Немцы несли серьезный ущерб – до полной потери боеспособности «худели» целые соединения. Вначале это означало, что нельзя наступать на Москву. Потом – что в критический момент войны не получится отправить моторизованные части под Сталинград, вместо этого они таяли в позиционных боях подо Ржевом.

    Ну и, наконец, когда Модель все-таки отвел свою армию из-под Ржева весной 1943 года, она была настолько обескровлена, что это чувствовалось и под Курском. Полностью восстановиться к тому времени его войска так и не успели.

    А это значит, что, несмотря ни на что, жертва подо Ржевом была принесена не зря.


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