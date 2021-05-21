Лондонская Баба-яга против новой разрядки

На минувшей неделе был опубликован доклад Королевского института международных отношений Chatham House, озаглавленный «Мифы и заблуждения в дискуссии о России: как они влияют на политику Запада и что можно сделать». Документ состоит из 16 пунктов и посвящён доказательству невозможности любых компромиссов Запада с Россией. Его появление, с моей точки зрения, связано с попытками Лондона сорвать возможные договорённости президентов США и РФ, а также получить больше влияния на созданную за последние десятилетия в Европе враждебную Кремлю «ось» из стран бывшего социалистического лагеря и постсоветских республик. При этом значительное внимание в докладе уделено Украине, которая рассматривается в качестве одного из главных сдерживающих факторов против России.

Стоит отметить, что усиление британского влияния на берегах Днепра началось ещё до прихода к власти Джо Байдена. После скандала вокруг разговора Зеленского и Трампа, который закончился попыткой импичмента последнего, республиканская администрация Белого Дома снизила активность посольства США в Киеве, чем не преминули воспользоваться в Лондоне. Дело дошло до того, что во время визита в Великобританию 7-8 октября 2020 года Владимир Зеленский был вынужден встретиться с главой британской секретной службы МИ-6 Ричардом Муром. Последний, по сообщениям СМИ, обсудил окружение президента Украины, причём не только официальное, но и неформальное – то есть, фактически, шантажировал Зеленского компроматом на близких к нему людей.

Теперь же эксперты Chatham House, которые весьма тесно сотрудничают как с британским, так и с американским разведывательным сообществом, фактически шантажируют ту часть окружения президента США, которая настроена на достижение договорённостей с Россией. Доклад неслучайно был опубликован накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые в Рейкьявике пытались «разгрести завалы» в российско-американских отношениях и согласовать дату проведения саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

«Развенчивание» в документе каждого из 16 «мифов» всякий раз приводит к одному выводу: попытки Запада улучшить отношения с Россией обречены на неудачу, поскольку российские стратегические цели, ценности и понимание межгосударственных отношений кардинально отличаются от западных.

Резюмируя же, авторы доклада дают рекомендации западным лидерам о том, как выстраивать отношения с Кремлем. В частности, «поддерживать страны Восточной Европы и постсоветского пространства», укреплять и защищать их территориальную целостность (особенно Украины), ни в коем случае не соглашаться с правом России на наличие у неё «исключительных сфер влияния» в соседних странах, а также «развивать успех программ безопасности НАТО в Балтийском море, расширяя их на регион Черного моря». Напомню, что накануне упомянутого выше визита Зеленского в Лондон глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против британской базы неподалёку от Крыма, в Николаевской области.

Я согласен со многими европейскими экспертами, заявляющими, что Британия после Brexit всё ещё находится в процессе формирования своей новой международной идентичности. Борис Джонсон пытался вывести на новый уровень отношения между Лондоном и Вашингтоном в годы правления Дональда Трампа, пользуясь в том числе и тем, что у обоих был имидж enfant terrible – нарушителей всех возможных правил и традиций.

Однако представителю «глубинного государства» Джо Байдену явно по душе традиции отношений Вашингтона и Москвы тех времён, когда он сформировался как политик. Недаром многие сравнивают предстоящую встречу президентов США и России с советско-американскими саммитами времён «разрядки».

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В сложившейся ситуации даже положения новой концепции внешней и оборонной политики Великобритании, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало в середине марта 2021 года, выглядят слишком уж по-«ястребиному». Кстати, несмотря на то, что в этом документе Россия названа угрозой Британии, а Китай – системным вызовом, многие тогда критиковали Джонсона за «невнятность» в отношении Москвы и отсутствие конкретных инструментов борьбы с ней. И вот теперь Лондон предложил инструмент в стиле «а Баба Яга против»: никакого, даже минимального, сближения Запада с Россией, даже в вопросах, которые могут принести выгоду самому Западу.

С другой стороны, поскольку «мифоборческий» документ подготовлен не правительством Великобритании, а формально независимым аналитическим центром, это даёт Лондону достаточную свободу действий. Если встреча Владимира Путина и Джо Байдена закончится неконкретной декларацией (или вообще сорвётся), можно будет заявить, что в Вашингтоне прислушались к предупреждениям с Британских островов. А в случае реальных договорённостей – к примеру, в сфере стратегической стабильности, – подчеркнуть, что это как раз часть того «болезненно тонкого» списка «очевидных общих интересов, на которые западные собеседники могут опираться при построении новых отношений со своими российскими коллегами», как сказано в шестом пункте доклада Chatham House.