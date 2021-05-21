Лондонская Баба-яга против новой разрядки

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

Крейсер проекта 1144 «Петр Великий» – мощнейший надводный корабль ВМФ России Павел Львов/РИА Новости
Самый крупный в мире надводный боевой корабль – атомный крейсер «Петр Великий» – подвергнется модернизации. Возможно, настолько же масштабной, как и его собрат по проекту 1144 крейсер «Адмирал Нахимов». Как именно обновляют сейчас «Нахимова» и почему вряд ли стоит делать нечто подобное на «Петре Великом»? Подробности...
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Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договорённости между Россией и США. Подробности...

Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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Курсовые и дипломы как национальное бедствие

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
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Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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В НАТО покаялись перед сербами

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Лондонская Баба-яга против новой разрядки

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		21 мая 2021, 09:00

    На минувшей неделе был опубликован доклад Королевского института международных отношений Chatham House, озаглавленный «Мифы и заблуждения в дискуссии о России: как они влияют на политику Запада и что можно сделать». Документ состоит из 16 пунктов и посвящён доказательству невозможности любых компромиссов Запада с Россией. Его появление, с моей точки зрения, связано с попытками Лондона сорвать возможные договорённости президентов США и РФ, а также получить больше влияния на созданную за последние десятилетия в Европе враждебную Кремлю «ось» из стран бывшего социалистического лагеря и постсоветских республик. При этом значительное внимание в докладе уделено Украине, которая рассматривается в качестве одного из главных сдерживающих факторов против России.

    Стоит отметить, что усиление британского влияния на берегах Днепра началось ещё до прихода к власти Джо Байдена. После скандала вокруг разговора Зеленского и Трампа, который закончился попыткой импичмента последнего, республиканская администрация Белого Дома снизила активность посольства США в Киеве, чем не преминули воспользоваться в Лондоне. Дело дошло до того, что во время визита в Великобританию 7-8 октября 2020 года Владимир Зеленский был вынужден встретиться с главой британской секретной службы МИ-6 Ричардом Муром. Последний, по сообщениям СМИ, обсудил окружение президента Украины, причём не только официальное, но и неформальное – то есть, фактически, шантажировал Зеленского компроматом на близких к нему людей.

    Теперь же эксперты Chatham House, которые весьма тесно сотрудничают как с британским, так и с американским разведывательным сообществом, фактически шантажируют ту часть окружения президента США, которая настроена на достижение договорённостей с Россией. Доклад неслучайно был опубликован накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые в Рейкьявике пытались «разгрести завалы» в российско-американских отношениях и согласовать дату проведения саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

    «Развенчивание» в документе каждого из 16 «мифов» всякий раз приводит к одному выводу: попытки Запада улучшить отношения с Россией обречены на неудачу, поскольку российские стратегические цели, ценности и понимание межгосударственных отношений кардинально отличаются от западных.

    Резюмируя же, авторы доклада дают рекомендации западным лидерам о том, как выстраивать отношения с Кремлем. В частности, «поддерживать страны Восточной Европы и постсоветского пространства», укреплять и защищать их территориальную целостность (особенно Украины), ни в коем случае не соглашаться с правом России на наличие у неё «исключительных сфер влияния» в соседних странах, а также «развивать успех программ безопасности НАТО в Балтийском море, расширяя их на регион Черного моря». Напомню, что накануне упомянутого выше визита Зеленского в Лондон глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против британской базы неподалёку от Крыма, в Николаевской области.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Я согласен со многими европейскими экспертами, заявляющими, что Британия после Brexit всё ещё находится в процессе формирования своей новой международной идентичности. Борис Джонсон пытался вывести на новый уровень отношения между Лондоном и Вашингтоном в годы правления Дональда Трампа, пользуясь в том числе и тем, что у обоих был имидж enfant terrible – нарушителей всех возможных правил и традиций.

    Однако представителю «глубинного государства» Джо Байдену явно по душе традиции отношений Вашингтона и Москвы тех времён, когда он сформировался как политик. Недаром многие сравнивают предстоящую встречу президентов США и России с советско-американскими саммитами времён «разрядки».

    В сложившейся ситуации даже положения новой концепции внешней и оборонной политики Великобритании, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало в середине марта 2021 года, выглядят слишком уж по-«ястребиному». Кстати, несмотря на то, что в этом документе Россия названа угрозой Британии, а Китай – системным вызовом, многие тогда критиковали Джонсона за «невнятность» в отношении Москвы и отсутствие конкретных инструментов борьбы с ней. И вот теперь Лондон предложил инструмент в стиле «а Баба Яга против»: никакого, даже минимального, сближения Запада с Россией, даже в вопросах, которые могут принести выгоду самому Западу.

    С другой стороны, поскольку «мифоборческий» документ подготовлен не правительством Великобритании, а формально независимым аналитическим центром, это даёт Лондону достаточную свободу действий. Если встреча Владимира Путина и Джо Байдена закончится неконкретной декларацией (или вообще сорвётся), можно будет заявить, что в Вашингтоне прислушались к предупреждениям с Британских островов. А в случае реальных договорённостей – к примеру, в сфере стратегической стабильности, – подчеркнуть, что это как раз часть того «болезненно тонкого» списка «очевидных общих интересов, на которые западные собеседники могут опираться при построении новых отношений со своими российскими коллегами», как сказано в шестом пункте доклада Chatham House.

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