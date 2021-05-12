Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

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НОВОСТЬ ЧАСА

Медведчук заявил о готовности к аресту

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Психологи должны постоянно сканировать коллективы, особенно подростков и молодежь. Кому-то можно будет помочь, определив девиацию на ранней стадии и проведя коррекцию. А от кого-то можно будет спасти общество. Подробности...

Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...
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Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		12 мая 2021, 17:45

    Я хочу быть максимально свободным. Но я не хочу, чтобы вместе со мной свободно ходил по улицам опасный маньяк. Мы все хотим, чтобы никто не ограничивал наши права. Но если есть преступники, которые могут причинить нам вред, то мы требуем, чтобы их права и возможности были ограничены. Как же определить тех, кого можно и нужно дискриминировать?

    Общество не может гарантировать своим членам безопасность, если оно не осуществляет постоянный надзор, служащий эффективным способом профилактики преступлений. Имеется в виду не только государственный, полицейский надзор. Но именно общественный, гражданский. Такой надзор всегда был.

    В прежние времена, когда люди жили и работали более или менее компактными коллективами, все всё про всех знали. У человека была репутация. Каждому члену коллектива выставлялся негласный «социальный рейтинг». Например, всё село знало, что такой-то склонен к вспышкам агрессии и насилия, этот не держит слово, та сварлива и так далее. Люди выстраивали свои отношения, поручали дела, образовывали семьи с учетом репутации. В современном большом городе живые социальные сети из соседей, родственников, трудовых коллективов разрушены. Никто никого на самом деле не знает.

    В Советском Союзе были «месткомы», «профкомы», партийные, комсомольские организации: все эти институции при случае выдавали характеристики с места жительства, учебы или работы. И такие документы вовсе не обязательно были простой бюрократической условностью. Они резюмировали социальный контроль и выдавали человеку «справку о репутации». В Китае вводят элементы формализованной системы «социального рейтинга» с начислением баллов. Всё это потому, что надо чем-то заменить утерянный социальный надзор и феномен репутации.

    Государство – по определению негибкий, сложно настраиваемый механизм. Чаще всего государство может только наказывать за совершенные преступления. Профилактический надзор силами одного государства и только полицейскими методами формирует образ общества, которое мы назовем «тоталитарным». Нужны и другие методы профилактики преступлений.

    Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

    Мы забываем о важности служб психологической помощи. Мы недооцениваем психологию. А ведь она дана нам в нашей реальной урбанистической жизни как хотя бы некоторая замена умершим социальным сетям соседей, родственников, трудовых коллективов, общин верующих. Ту коррекцию поведения, которая раньше осуществлялась либо коллективом, либо конфессиями, сейчас не делает никто, кроме профессиональных психологов. Во всяком случае, массово.

    Да, психология несовершенна, но другого метода у нас нет. Медицина тоже несовершенна, тем не менее мы идем в поликлинику, а не лечимся дома бабушкиными рецептами (надеюсь). Практика психологии достаточно хорошо разработана, чтобы оказывать реальную помощь людям – а главное, обществу. Существуют тесты, которые довольно точно определяют характер человека, в том числе склонность к эксцессам, а также многие девиации. Причем так, что сам испытуемый и не догадывается о результатах теста. Ошибки могут быть, но они случаются при любой диагностике. Тревожный диагноз – это всегда повод пройти более тщательное всестороннее обследование, как в случае с болезнями тела, так и с болезнями души.    

    Психологический мониторинг – это и есть тот самый гражданский, неполицейский, научный, общественный надзор, который нам сейчас так нужен. Не надо бояться возвращения «карательной психиатрии», это пройденный этап, в том числе и для самой психологии. Бояться следует лишь множества недиагностированных, неучтенных, неконтролируемых психопатов, которые наводняют наше общество.

    Надо, наконец, не пожалеть денег и выделить новые ставки для психологических работников. Необходимо усилить психологические службы в школах, средних и высших учебных заведениях, в армии. Психологи должны постоянно сканировать коллективы, особенно подростков и молодежь, выявлять конфликты и заниматься медиацией, регулярно тестировать всех, а в необходимых случаях проводить индивидуальную работу. Кому-то можно будет помочь, определив девиацию на ранней стадии и проведя коррекцию. А от кого-то можно будет спасти общество, сигнализировав в установленном порядке о подозрении на психопатические нарушения.

    Должны быть системы учета психологического наблюдения, в которых фиксируются тревожные сигналы с тем, чтобы разрешительные органы могли принять их к сведению, когда выдают лицензию на оружие, права на вождение или допуск к опасным веществам и механизмам. Ведь десятиминутный платный «осмотр» специалиста, который выдает справку о психическом здоровье для получения, например, лицензии на оружие – это чистая профанация. У специалиста должен быть доступ к истории многолетнего тестирования, а не квитанция об оплате. Иначе получается, как со справкой в бассейн: «Жалоб нет? Оплата есть? Вот ваша справка».

    Маньяк, оформивший лицензию на ружье, мог бы пойти в армию контрактником и получить доступ к оружию другого масштаба. А есть еще опасные производства и вещества, много есть того, что создает угрозу для тысяч и миллионов людей. И доступ ко всему этому должен быть невозможен для психически нездоровых индивидов. А психическое нездоровье достоверно выявляется только постоянным мониторингом. Постоянным. Обязательным. Мониторингом.

    В нашей стране тысячи молодых людей каждый год получают дипломы психологов. И многие не могут найти работу по специальности. Люди с психологическим образованием работают кассирами, менеджерами по продажам, разнорабочими на стройке или пытаются организовать частную практику. Такое впечатление, что психологи нашему обществу не нужны. Нонсенс. Они очень, очень нужны. Не только крутые модные психоаналитики для богатых и их собачек, но и простые бакалавры, обученные проводить стандартное тестирование.

    Подумайте о том, что какой-то психолог, работающий сейчас кассиром в гипермаркете, потому что не нашел вакансии по специальности, мог бы спасти казанских школьников, вовремя диагностировав патологию у будущего убийцы.

    «Рука рынка» сократила гуманитарные специальности, «рука рынка» не дает финансировать полноценные психологические службы в учебных заведениях, но «рука рынка» не защитит наших детей от психопатов. Рынку всё равно. Нам не всё равно. Надо изменить и наше отношение к психологической помощи и к тестированию. Это не должно быть каким-то клеймом или признаком несамостоятельности. Надо перестать обесценивать работу психологов и отрицать потребности современного человека в психологической коррекции. Визит к психологу должен быть нормален, как визит к дантисту. Здоров? Прекрасно, заходи еще через годик, побеседуем.

    Конечно, один только психологический мониторинг – не панацея. Но это фундамент современной системы профилактики преступлений и лучший метод общественного надзора. Кроме психологического, нужен и прямой полицейский надзор. В частности, вот эти неживые, виртуальные «социальные сети», интернет, необходимо мониторить. И не на то смотреть, кто там какого политика лайкнул и какой скандальный клип репостнул. А выявлять маньяков. Если человек написал у себя на страничке, что он «бог» и собирается уничтожать «биомусор», то через пятнадцать минут к нему должна приехать бригада, которая выбьет дверь в его логово и проверит: он просто больной, которого надо поставить на учет в ПНД, или у него в шкафу дробовик и сто патронов. Сколько у нас этих «Центров Э», сколько в них сотрудников, но занимаются они поиском каких-то масонских лож и всемирных заговоров.

    А ведь психопату не нужно никакой масонской ложи, он один может устроить чудовищное преступление. Наши спецслужбы под это не заточены. Не умеют находить потенциальных убийц-одиночек. Это надо признать. И исправить. Возможно, опять же с помощью усиления психологических отделов силовых ведомств. Надзор нужен, неизбежен. И он нужен именно в интересах безопасности простых граждан. Потому что высшая ценность и общества, и государства – это жизни людей. Ради их сохранения уместны абсолютно все разумные методы.

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