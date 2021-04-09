Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
Перейти в раздел…

Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
Перейти в раздел…

США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
Перейти в раздел…

США готовятся испортить Пекину спортивный праздник

Олимпиада все больше становится не только спортивным, но и политическим событием Ng Han Guan/AP/ТАСС
Еще одно средство давления на Китай рассматривают Соединенные Штаты. Речь идет о мощном политическом оружии – угрозе бойкота предстоящей в 2022 году зимней Олимпиады в Пекине. Эта технология была отработана Штатами во время подготовки Сочи-2014, и уже заметно, что Вашингтон готовит инфраструктуру бойкота китайской Олимпиады. Зачем и как он делает это? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе. Подробности...

Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
    Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V» ДНР обвинила Украину в создании помех беспилотникам миссии ОБСЕ Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин
    Врио главы Ульяновской области назначен слушатель «школы губернаторов» В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»
    Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики Власти Ирака заявили об отсутствии боевых подразделений США в стране Приписываемую Караваджо картину чуть не продали за 1,5 тыс. евро В России научились диагностировать рак с помощью спящих под наркозом крыс

    Главная тема


    Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

    нарушение контракта


    РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

    перепутал буквы


    Байден дважды ошибся в названии американского ведомства

    патрональный святой


    На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

    Видео

    Договор об открытом небе


    США сделали невольный подарок российской разведке

    цифровая зависимость


    Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

    претензии за оккупацию


    Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

    политический скандал


    Украина спровоцировала кризис у западного соседа

    трагедия в Донбассе


    Анна Долгарева: За Владика кто-то обязательно должен ответить

    спорное интервью


    Алексей Алешковский: Собчак попала под власть маньяка

    турецкий вопрос


    Тимофей Бордачёв: Эрдоган стал обоюдоострым оружием

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
    Игорь Мальцев

    Вакцинация в Европе перетекла в скандал

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		9 апреля 2021, 09:00

    Вряд ли вам интересно, что происходит в маленькой нейтральной стране Австрия. Просто она используется в качестве лаборатории для отработки многих вещей в интересах больших соседних стран. Поэтому – показательно.

    Короче, австрийцам, а точнее – всему востоку страны и столице (где живет большая часть городского населения Австрии) влупили продление строгача до 18 апреля. При этом никаких особенных послаблений по сравнению с предыдущим годом и не было. Разве что пускали в музеи по очереди не более 1 человека на 20 кв. метров. Сначала версия была «посидите только на Пасху», потом – «продлим Пасху до 6 апреля», потом – до 18. И конца этому нет.

    Как это выглядит в жизни? С комендантского часа с 19-ти вечера 06-ти утра перешли на 24-часовой. То есть по закону (которого, кстати, не существует в юридическом понимании) тебе запрещено выходить из дома. Исключение – уход за немощными родственниками, покупка еды, прогулка возле дома в одиночку или вдвоем с сожителем. Встречи в формате 1+1 – не более. Все магазины, кроме еды, закрыты, рестораны только на доставку, о том, что Вена когда-то была столицей прекрасных кафе, за год и так забыли, можно и не напоминать.

    Собственно, то же самое происходит, только в еще больших масштабах, в Германии. Правда, из-за противостояния федеральных земель и Берлина существуют варианты – например «Тюбингенский эксперимент» - в этом городе открыли почти всё. Но мэра Тюбингена уже начали обвинять в подтасовке данных о заболеваемости и прочих смертных грехах.

    Вообще-то обвинения в подтасовке цифр выглядят нелепо со стороны федерального правительства. Потому что вот эта череда локдаунов - что в Австрии, что в Германии, что во Франции – базируется ровно на этих двух китах – на бесстыдной манипуляции цифрами и на оголтелой пропаганде. За которыми скрывается беспомощность руководства в деле борьбы с вирусом. Ну, или некий план по уничтожению прав и свобод вместе с элиминацией среднего класса, как такового. А это уже тянет на масштабную теорию заговора, с которой даже связываться не хочется. 

    Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

    Хотя вы же знаете – иногда и заговора нет никакого, а все идет как по писаному. Вот, скажем, нынешний жесткий локдаун - он был подготовлен криками о количестве инфицированных. Тут у нас тысячи, там у нас тысячи инфицированных. И обязательная мантра «система здравоохранения вот-вот рухнет». И это длится уже год.

    Но тут есть ненавязчивая хитрость – по классификации ВОЗ количество инфицированных не тождественно количеству заболевших, так как для признания человека заболевшим необходима клиническая картина заболевания и т.д. Но тогда цифры будет не такими паническими, а это никому не нужно.

    И тогда наступает самое неприятное – все решения об отмене базовых гражданских прав населения выносятся на основании зыбких предположений и «прогнозов». Причем, прогнозы делают все, кому не лень выступать перед прессой. Особенно жестят разные вирусологи. У них на все один ответ – «всех закрыть навсегда и надеть двойные маски». Но, как мы с вами знаем – медики, а уж тем более – медики-теоретики – люди весьма специфические, со своим профессионально искаженным видением мира («У вас рак, потому что вы курите. Не курите? Ну, тогда мы не знаем почему у вас рак»). Им наплевать на обрушение общества, на отмену демократии, на гибель экономики. Это не сфера их профессиональных интересов. Ну, и как говорят в этих краях, «Nur Krank bringt Geld» - «только больной приносит деньги».

    Ни один «прогноз» так и не сбылся. За целый год не было такого, чем пугают каждый день население – а именно «сотнями умирающих в коридорах». И, тем не менее, опять заголовки «Наша система здравоохранения на грани коллапса». Главное – сеять атмосферу страха. Запуганный избиратель не задает вопросов. Например – неужели за год пандемии ничего нельзя было сделать с системой здравоохранения, чтобы она не была вечно на грани краха? Или, как вспоминают читатели газеты Welt в каментах - «Фрау Меркель должна также объяснить, почему в прошлом году во время пандемии было урезано 20% коек интенсивной терапии и как Карл Лаутербах участвовал в этом». Некто Лаутербах – претендент на министерское место – это местный Савонарола от Ковида – он бегает по всем телешоу, газетам и журналам, и рассказывает уже год, что всех надо закрыть наглухо. А кто будет недоволен – пустить газ. Желательно Циклон Б. И его слушает Меркель – он же Эксперт!

    И тут усилиями таких экспертов в обращение вбрасывается новый концепт: «блокировка моста». Она звучит так – «все, что было раньше – это не локдауны, а анархия и вседозволенность оборзевшего населения, теперь мы должны ввести кратковременный запрет на всё – на всей территории - недели на две. Если нужно – продлить». И никто уже не говорит, что нас избавит вакцинация. Потому что вся вакцинация перетекла в скандал.

    Сначала скандал с закупками и распределением через ЕС и Брюссель (самый подходящий русский термин для этого – «через ж..»). Потом пиар-катастрофа с «Астра-Зенекой» - между прочим, тот европейский регулятор, который все еще через микроскоп рассматривает частицы тоталитаризма и нарушения прав человека в русском «Спутнике», только что опять заявил - нет никакой связи между смертью пациентов от тромбоза вен и «Астрой». Но люди уже боятся. И тогда конфигурация складывается из тех, кто хотел бы сделать вакцину, но им не дают, так как ее не хватает, и тех, кто стоит в очереди по записи и соответствует нормам квоты – по возрасту или по профессии - но не хочет «Астру», а выбрать ты не имеешь права.

    Немудрено, что местные просто не верят в то, что в России колют вакцину всем желающим во всех возможных точках – вплоть до ГУМа на Красной площади. Они реально считают это пропагандой. Потому что такого не может быть, так как не может быть никогда. Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими чипами зеленоградской постройки. Западные очень верят местной прессе. Поэтому не задают вопросов – отчего ни маски, ни локдауны не приносят ничего, кроме «новой волны». На все есть ответ – а потому что вирус-мутант. Он, возможно, быстрей распространяется, и – опять-таки, возможно, более смертельный. 

    Этими «возможно» объясняют запреты на демонстрации и отмену свободы слова, и неспособность правительства справиться с ковидом. Кстати, про «супер-смертельность» мутантов пришлось слегка завалить язычок, так как при росте инфицированных количество умерших по графику идет в другую сторону – вниз. И это слишком заметно.

    И тут я смотрю, что происходит в РФ. Запугивания населения в СМИ – не вижу. Вижу постоянный призыв вакцинироваться – да. Более того, призывы подтверждены возможностями – иди и колись. И пофигизм тех, кто не идет, меня, конечно, шокирует. Я понимаю, что со времен Лермонтова мы нация фаталистов, ну не до такой же степени, господа. Умение справляться с проблемой по мере ее поступления – вижу. Нужны новые госпитали и койки – будут вам новые госпитали.

    Московские рестораторы до сих пор ноют, вспоминая, как их закрывали в начале эпидемии. Что ж, вилькоммен ин Виеннна – тут уже год нет просвета – хотите так же? Ну, не гневите Бога.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •