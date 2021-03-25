Немцы устали от некомпетентной власти

«За усталостью наступает тупость. Или еще хуже – безответственность», - такими словами комментирует немецкая Welt результаты ночного бдения канцлера Меркель с главами федеральных земель, по результатам которого было решено «не продлевать пасхальные праздники». На самом деле, «продление праздников» – это было объявление жесточайшего локдауна, по которому на пять дней закрываются даже продовольственные магазины, людям не разрешают собираться на улицах, и даже дома – больше, чем одной семьей.

То есть Германия должна была на неделю вымереть, как синайская пустыня, окруженная колючей проволокой, в изготовлении которой немцы всегда были чемпионами мира. Несмотря на ежедневное запугивание средствами массовой информации, решение вызвало бурю негодования и возмущения. Причем, даже среди функционеров самой партии власти – союза ХДС/ХСС.

Усталость, раздражение и ненависть вылилось даже на страницы подконтрольных СМИ. Так, в Welt под информацией об этом буквально каждый комментарий читателей сводился к одному – Меркель и ее правительство должны уйти прямо сейчас, с депутатов Бундестага нужно снять неприкосновенность и отдать под суд и т.д.

В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Люди устали от некомпетентного министра здравоохранения Шпана, покупающего в разгар пандемии виллу за 4 миллиона евро, от депутатов правящей партии, заработавших по полтора миллиона евро на сделках по поставкам масок, от бесконечной полицейщины, от запретов на демонстрации и вето на свободу слова. От задержек и блокировок обещанной экономической помощи. От провала в графике вакцинации.

Возможно, российскому человеку это будет странно читать, но только через год перетекающих друг в друга локдаунов выяснилось, что «домашние врачи», которыми так гордится местная система здравоохранения, полностью выключены из процесса вакцинации населения. То есть, врачей, которые каждый год легко и просто вакцинируют 70 миллионов человек от гриппа, и никто этого даже не замечает - вдруг их полностью исключили из процесса вакцинации от Ковида. Как это?

Это только одна картинка из ада профнепригодности сегодняшнего правительства Бундесреспублики. А списочек-то длинный, как Транссиб.

Не говоря уже о том, что гордящиеся тем, что принимали участие в разработке вакцины (посмотрите – вот тут у нас турок в Германии придумал вакцину БионТек/Pfizer) немцы никак не могут получить достаточное количество доз для вакцинирования собственного населения. Потому что Меркель доверила распределение… девушке фон дер Ляйен из Евросоюза, которая провалила все окончательно. И на этом фоне немецкое правительство играет в политические игры «любит - не любит» с русской вакциной. Такое впечатление, что немцы настолько ненавидят все русское, что им легче сдохнуть, чем принять помощь от России.

Собственно, все вышесказанное – это легкое описание того фона, который привел к 4-минутной «истерической речи Меркель» (выражение Bild). Канцлер Германии заявила, что это ее ошибка и она отменяет решение по жесткому локдауну. «Если биться головой об стену, то побеждает стена», - отметила она, дав понять, что делает это только под давлением общественности.

На эту тему

Но предыдущее решение об очередных лагерных мерах – это не просто слова. Их можно отозвать, но машина еще движется по инерции. Ведь заряжены кампании в СМИ в поддержку локдауна. Немецкоговорящие страны, куда приходят с некоторым опозданием все тренды из Германии, уже тоже начали дебаты и подготовку к закрытию всех и всего на Пасху. Неудивительно, что красный социалист, мэр Вены, побежал впереди паровоза и уже вчера реял черным вороном и хлопал крыльями – Закрываем! Закрываем!

Посмотрим теперь, как все начнут отрабатывать назад. Наиболее сообразительные, типа газеты Welt уже пишут «Извинений канцлера недостаточно», и ей вторят читатели: «Я несу ответственность- говорит Меркель» – это неправда. Это не она, а граждане несут «ответственность» и платят за халатность правительства». Действительно, смешно слышать про ответственность – ведь ни один политический хомячок в этом шоу не пострадал.

И только пропагандисты из DW – той самой «Немецкой волны», которая вещает и на русском, продолжают рассказывать сказки про Китай, который достиг показателя заболеваемости практически ноль благодаря жесточайшему локдауну. Да, тупо верить китайцам, а верить DW - еще тупей. Dumb and dumber. А ведь осенью – выборы в Бундестаг, которые приводят к выбору канцлера. То ли еще будет.