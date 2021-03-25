Немцы устали от некомпетентной власти

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НОВОСТЬ ЧАСА

Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала

25 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Россиянам дали новый способ сэкономить на электричестве

Оснащение дачи солнечными панелями теперь сможет приносить владельцу большую выгоду Александр Рюмин/ТАСС
У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию? Подробности...
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Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

Российские подлодки перевооружатся сразу несколькими типами ракет Юрий Смитюк/ТАСС
Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...

Европа начинает платить за надменность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...
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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Немцы устали от некомпетентной власти

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		25 марта 2021, 17:20

    «За усталостью наступает тупость. Или еще хуже – безответственность», - такими словами комментирует немецкая Welt результаты ночного бдения канцлера Меркель с главами федеральных земель, по результатам которого было решено «не продлевать пасхальные праздники». На самом деле, «продление праздников» – это было объявление жесточайшего локдауна, по которому на пять дней закрываются даже продовольственные магазины, людям не разрешают собираться на улицах, и даже дома – больше, чем одной семьей.

    То есть Германия должна была на неделю вымереть, как синайская пустыня, окруженная колючей проволокой, в изготовлении которой немцы всегда были чемпионами мира. Несмотря на ежедневное запугивание средствами массовой информации, решение вызвало бурю негодования и возмущения. Причем, даже среди функционеров самой партии власти – союза ХДС/ХСС.  

    Усталость, раздражение и ненависть вылилось даже на страницы подконтрольных СМИ. Так, в Welt под информацией об этом буквально каждый комментарий читателей сводился к одному – Меркель и ее правительство должны уйти прямо сейчас, с депутатов Бундестага нужно снять неприкосновенность и отдать под суд и т.д.

    В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Люди устали от некомпетентного министра здравоохранения Шпана, покупающего в разгар пандемии виллу за 4 миллиона евро, от депутатов правящей партии, заработавших по полтора миллиона евро на сделках по поставкам масок, от бесконечной полицейщины, от запретов на демонстрации и вето на свободу слова. От задержек и блокировок обещанной экономической помощи. От провала в графике вакцинации.  

    Возможно, российскому человеку это будет странно читать, но только через год перетекающих друг в друга локдаунов выяснилось, что «домашние врачи», которыми так гордится местная система здравоохранения, полностью выключены из процесса вакцинации населения. То есть, врачей, которые каждый год легко и просто вакцинируют 70 миллионов человек от гриппа, и никто этого даже не замечает - вдруг их полностью исключили из процесса вакцинации от Ковида. Как это?

    Фото: Kay Nietfeld/REUTERS

    Это только одна картинка из ада профнепригодности сегодняшнего правительства Бундесреспублики. А списочек-то длинный, как Транссиб.

    Не говоря уже о том, что гордящиеся тем, что принимали участие в разработке вакцины (посмотрите – вот тут у нас турок в Германии придумал вакцину БионТек/Pfizer) немцы никак не могут получить достаточное количество доз для вакцинирования собственного населения. Потому что Меркель доверила распределение… девушке фон дер Ляйен из Евросоюза, которая провалила все окончательно. И на этом фоне немецкое правительство играет в политические игры «любит - не любит» с русской вакциной. Такое впечатление, что немцы настолько ненавидят все русское, что им легче сдохнуть, чем принять помощь от России.

    Собственно, все вышесказанное – это легкое описание того фона, который привел к 4-минутной «истерической речи Меркель» (выражение Bild). Канцлер Германии заявила, что это ее ошибка и она отменяет решение по жесткому локдауну. «Если биться головой об стену, то побеждает стена», - отметила она, дав понять, что делает это только под давлением общественности.

    Но предыдущее решение об очередных лагерных мерах – это не просто слова.  Их можно отозвать, но машина еще движется по инерции. Ведь заряжены кампании в СМИ в поддержку локдауна. Немецкоговорящие страны, куда приходят с некоторым опозданием все тренды из Германии, уже тоже начали дебаты и подготовку к закрытию всех и всего на Пасху. Неудивительно, что красный социалист, мэр Вены, побежал впереди паровоза и уже вчера реял черным вороном и хлопал крыльями – Закрываем! Закрываем! 

    Посмотрим теперь, как все начнут отрабатывать назад. Наиболее сообразительные, типа газеты Welt уже пишут «Извинений канцлера недостаточно», и ей вторят читатели: «Я несу ответственность- говорит Меркель» – это неправда. Это не она, а граждане несут «ответственность» и платят за халатность правительства». Действительно, смешно слышать про ответственность – ведь ни один политический хомячок в этом шоу не пострадал.

    И только пропагандисты из DW – той самой «Немецкой волны», которая вещает и на русском, продолжают рассказывать сказки про Китай, который достиг показателя заболеваемости практически ноль благодаря жесточайшему локдауну. Да, тупо верить китайцам, а верить DW - еще тупей. Dumb and dumber. А ведь осенью – выборы в Бундестаг, которые приводят к выбору канцлера. То ли еще будет.

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