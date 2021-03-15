Итоги выборов огорчат и Меркель, и друзей России

В Германии подводят итоги выборов в ландтаги двух из 16 федеральных земель – Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга, строя на их основании прогнозы о возможных итогах главных выборов в сентябре. Экзитполы показывают, что у партии Ангелы Меркель есть серьезный повод для беспокойства. Но у тех, кто рассчитывал на потепление отношений Москвы и Берлина после ухода фрау канцлерин, он тоже есть.

В России часто пишут о Германии, но на предвыборные баталии в ее регионах обращают внимание редко, предпочитая брать федеральный уровень – политику «на максималках». Меж тем у немецких земель есть не только своеобразие, но и ограниченная международная правосубъектность. Другими словами, они могут проводить собственную внешнюю политику.

Нам это лучше всего знакомо на примере промышленно-развитой Баварии, правительство которой старается поддерживать особые отношения с Россией в интересах местного бизнеса.

Рейнланд-Пфальц тоже своего рода «светлое пятно» – эта земля считается «опорным пунктом» социал-демократов из СДПГ, которых считают более комплементарной к России партией, чем ХДС Ангелы Меркель (Герхард Шредер – председатель совета директоров «Роснефти» и друг Владимира Путина – ее бывший лидер). Случайно или нет, но там же находится центр обучения специалистов для газовой отрасли, партнером которого выступает Газпром.

Несмотря на то, что сейчас СДПГ (кстати, старейшая партия Германии из ныне действующих) переживает электоральный кризис (ее популярность в целом по стране продолжает падать и достигла критических значений), в Рейнланд-Пфальце она набрала почти столько же, сколько и пять лет назад. Это значит, что премьер-министр Малу Драйер сохранит свое кресло.

В Баден-Вюртемберге первое лицо тоже не изменится. Здесь уже десять лет правит мощный старик и бывший (раскаявшийся) коммунист Винфрид Кречманн, представляющий партию «Зеленые». Его земля – третья по богатству в Германии, благодаря в том числе обилию высокотехнологичных компаний.

Еще одна «фишка» региона – издательское дело и книгопечатание. Неудивительно, что здесь популярны экологи и «классические» либералы из Свободной демократической партии (СвДП), получившие очень приличный по своим меркам результат – более 10% голосов. За обе эти партии охотно голосуют представители «новой экономики» (той, которая в основном в онлайне), молодежь и интеллигенция, разочаровавшаяся в традиционных системных партиях – СДПГ и ХДС.

ХДС в обеих землях показала худший результат в истории, потеряв три-пять процентных пункта, если сравнивать с результатами 2016 года. В Баден-Вюртемберге это может привести к тому, что Кречманн выгонит христианских демократов из правящей коалиции, а в Рейнланд-Пфальце партия Меркель и прежде находилась в оппозиции.

Это значит, что обрушение политической империи фрау канцлерин продолжается. После затяжного падения рейтинги ХДС окрепли на фоне, как считалось, эффективных действий правительства по борьбе с пандемией и ее хозяйственными последствиями. Возможно, перед выборами эта эффективность была поставлена под вопрос из-за усталости немцев от карантина и «масочного скандала» (нескольких видных партийцев заподозрили в коррупции при закупках защитных масок по госконтрактам).

Возможно и другое объяснение – избирателям не понравились итоги недавних выборов нового партийного лидера христианских демократов. Им стал не яркий политик Фридрих Мерц, известный резкой критикой Меркель, а умеренный и компромиссный кандидат от партийных элит Армин Лашет, занимающий сейчас пост премьер-министра в Северном Рейне – Вестфалии, богатейшей из земель.

Считается, что Лашет из всех кандидатов был наиболее комфортным для России. Но у немецких избирателей другие вкусы – Мерц среди них значительно более популярен.

В контексте российских же интересов принято мнение, что нынешний кризис в отношениях между Москвой и Берлином не может разрешиться при власти Меркель, а при власти ее преемника-однопартийца – лишь при изрядной доли везения.

Отсюда – главный интерес, который представляют итоги региональных выборов в ФРГ для политологов. Они своего рода барометр общественно-политических настроений. Если исходить из того, что оттепель на московском направлении наступит не раньше, чем немецкий канцлер сменит партийность, показания этого «барометра» как будто в нашу пользу.

Но очередное поражение ХДС – единственная хорошая в этом смысле новость. Все остальные новости плохие.

Прежде всего самая, как считается, пророссийская из германских партий – правопопулистская «Альтернатива для Германии» («АдГ»), за которую голосуют евроскептики – потеряла в Баден-Вюртемберге пять, а в Рейнланд-Пфальце около четырех процентных пунктов. Это порядка трети избирателей – и это много.

То ли сыграло роль то, что коронная для «АдГ» тема миграционного кризиса за пять лет заметно потеряла в остроте, то ли мейнстримные политики и СМИ добились своего, «закошмарив» «альтернативщиков» как опасных и бессовестных радикалов, но триумф политических врагов Брюсселя и потенциальных союзников Москвы (представители партии на прошлой неделе в который уже раз гостили в РФ) в Германии откладывается на неопределенный срок.

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Еще одна условно пророссийская партия – «Левые» – не прошла в оба ландтага. Она и прежде в них не присутствовала, ее территория успеха – земли бывшей ГДР, но это тоже показатель. Первый в 2021 году политический «замер» в виде региональных выборов роста влияния пророссийских партий в Германии не выявил.

Зато на несколько процентных пунктов в обеих землях прибавили «Зеленые», на вотчине Кречманна и вовсе побив все рекорды. Если смотреть из Москвы, нет в Германии партий хуже, чем эта. У нее два «конька» – экология и правозащита.

Первое означает жесткое оппонирование важным промышленным проектам с российским участием и лоббирование разного рода «зеленых сборов» с нашей продукции. Второе – это регулярная критика Москвы за «недостаточную демократичность» и поддержка идей глобализма в целом, включая ту концепцию, что режимы в некоторых странах нужно свергать через «цветные революции» и «гуманитарные бомбардировки».

Но достаточно и того, что «Зеленые» – единственная из крупных германских партий, последовательно выступающая против строительства «Северного потока – 2». По совокупности причин их можно считать настоящим филиалом американской Демпартии в ФРГ.

Улучшила за пять лет свои показатели и другая глобалистская партия, будто бы олицетворяющая современный западный мир – СвДП. Ее либеральный актив обычно атакует Россию по тем же вопросам, что и «Зеленые».

Таким образом, тренд на вымывание из немецкой политики традиционных партий, с которыми мы за последние годы потеряли общий язык, продолжился. Но то, что замывает в ландтаги вместо них, соответствует нашим внешнеполитическим интересам в еще меньшей степени.

Сколько бы раздражения ни накопилось по эту сторону границы к фрау Меркель,

при гипотетической власти «Зеленых» в будущем нынешний канцлер может показаться рационалистом, русофилом и противником «мирового жандарма» в лице США одновременно.

В то же время «АдГ» и «Левые» (те партии, которые в Москве хотели бы видеть в качестве ведущих в немецкой политике) больше не на взлете, напротив, «растут вниз».

До назначенных на сентябрь федеральных выборов тенденции еще могут поменяться, но пока что радоваться остается только очередному поражению Меркель, а это так себе повод для радости.

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