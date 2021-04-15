Как нам реорганизовать историю

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
Разделы

Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

Известно, что переговоры пройдут в закрытом режиме и на нейтральной территории Алексей Дружинин/ТАСС,
Chris Kleponis/Global Look Press
На то, чтобы стать местом проведения первой рабочей встречи двух президентов – Владимира Путина и Джо Байдена, претендуют сразу несколько стран – от Австрии до Исландии. У каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. Но внимание стоит обратить не только на традиционные для таких саммитов страны, но и на те, где американцев может ждать неприятный сюрприз. Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...

Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев

У Азербайджана претензии к России

Обсуждение: 11 комментариев

Кремль добавил Зеленского в игнор

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона
    Байден ввел новые санкции против России Посол США вызван в МИД в связи с санкциями против России Строительство военной базы НАТО вызвало скандал в Румынии Представителей «Алмаз-Антей» опросили в Нидерландах по делу MH17
    Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции Конституционный суд Молдавии разрешил президенту Санду распустить парламент Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов Рэпера Эллея приговорили за наезд на пешеходов в центре Москвы
    Захарова: Санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты Путин потребовал избавиться от «унижающих» процедур в соцсфере Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС В России откроют три памятника Александру Невскому

    Главная тема


    Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

    торможение экономики


    Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России

    «символ суверенитета»


    В Бундестаге заявили о недоверии аргументам США и Украины по «Северному потоку – 2»

    повышение зарплат


    Космонавт: Обычно мы зарабатывали как летчики на межконтинентальных рейсах

    Видео

    система платежей


    Чем обернется отключение России от SWIFT

    польские провокации


    «Северный поток – 2» требует защиты военными методами

    на нейтральной территории


    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

    конспирологические теории


    Кто лишил россиян отпусков в Турции

    борьба за спокойствие


    Тимофей Бордачёв: Звонок Байдена породил новые риски и возможности

    конкретные планы


    Ирина Алкснис: Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
    Алексей Алешковский

    Как нам реорганизовать историю

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		15 апреля 2021, 17:40

    Вся жизнь человека – это выстраивание отношений с собственным прошлым. С прошлым своей страны и с мировой историей в том числе (по крайней мере, для тех, кого они интересуют).

    Так уж вышло, что, кроме прошлого, у нас только иллюзии. Которые питаются этим самым прошлым. И общее прошлое у всех у нас совершенно разное: сытый не разумеет голодного, жертва – палача, а раб – хозяина.

    Либеральный мыслитель Сергей Кузнецов задается вопросом: «Что мы будем делать с этим прошлым? Естественное желание – это прошлое отменить. Во-первых, разоблачить, во-вторых, произвести ревизию, в третьих убрать все, что о нем напоминает – памятники, названия улиц и прочее. Учебники переписать, опять же». Ну, вы помните Галича:

    Приходят слова и уходят слова,
    За правдою правда вступает в права.
    Сменяются правды, как в оттепель снег,
    И скажем, чтоб кончилась смута:
    Каким-то хазарам, какой-то Олег,
    За что-то отмстил почему-то!

    Желание это и правда естественное: «свободные люди» обычно с этого и начинают. Это очень интересная иллюзия: стоит уничтожить/переписать прошлое, как наступит светлое будущее. С этими же целями и книги жгли, как мы помним. Но чем можно заполнить свято место уничтоженного прошлого? Разве что теми же иллюзиями, из того же прошлого и вынесенными.

    Фото: Fred de Noyelle/Godong/Global Look Press

    Сопутствующие сложности и обсуждает Кузнецов, продолжая развивать свою мысль: «Собственно, с этой проблемой столкнулись условные русские либералы в начале девяностых. В результате они (если угодно – мы) не смогли придумать такой версии российской/советской истории, которая была бы правдивой и вместе с тем позволила бы жителям России чувствовать себя достаточно хорошо».

    Дичайшей саморазоблачительности собственного текста публицист не замечает: дальше, констатирует он, пришли люди, которые всё это придумали, а «из этого и пророс весь ресентимент и крымнаш». Хорошие люди, понимаете ли, не сумели придумать для русского народа хорошей истории, а плохие смогли. Народ живет не собственными умом и памятью, а тем, что ему в головы одни за другими вложили.

    Термин «ресентимент», которому мы обязаны Фридриху Ницше, – замечательный и в современном дискурсе очень важный. Кажется, он был извлечен из старых научных чуланов специально для разоблачения «гомо советикус». Им обозначается, попросту говоря, комплекс неполноценности раба, питающий вместе с чувствами зависти и мести жажду компенсации: «кто был ничем, тот станет всем».

    Проявления ресентимента мы видим по всему миру – в свободной Украине, в США и, конечно же, в России. Странным образом в среде не только «рабов», но и «свободных людей». И это не только общественно-политический феномен: в конце концов, массы состоят из индивидуумов. Главный симптом ресентимента – перекладывание ответственности с самого себя на других: вот кончится советская власть, и мы обретем свободу. И вдруг советская власть кончилась, а свободы нет как нет.

    Просто пришли люди, которые правильно переписали прошлое, и поэтому свобода пропала. Теперь надо бы, чтобы они ушли, и мы за ними переписали бы прошлое набело, и тогда бы свобода вновь возникла. Нынешние времена удивительны тем, что мысли оппонентов даже не надо доводить до абсурда – они сами это делают. Даже не обращая на это внимания.

    Отдельный интересный вопрос в эпоху интернета – на кого может воздействовать переписанное прошлое? Представление о новейшей истории у школьников, как правило, формируется в семье и социальных сетях. Или, может быть, расчет прогрессоров – на людей с полным отсутствием критического мышления, которые не в состоянии даже и помыслить о том, чтобы выйти за рамки школьных учебников?

    Завершает размышления Кузнецова открытый финал: «вопрос "как нам переосмыслить прошлое так, чтобы не врать и отдать должное жертвам с одной стороны, но, вместе с тем, дать людям возможность своим прошлым гордиться и сохранять свою коллективную идентичность?" остается открытым». Как у нас обычно и водится: кто виноват – в общем, понятно, а что делать – хрен его знает.

    Примечательно, что переосмыслить прошлое надо «им» – тем самым, которые должны «дать людям возможность». Духовно окормить, так сказать, народ, который сам ничего не понимает. И потом те же люди теми же пальцами по тем же клавиатурам возмущаются государственной пропагандой. Боюсь, это хуже цинизма – это самый настоящий идеализм.

    Но это еще не всё: автор напоминает о своей старой статье, в которой к этой теме уже подбирался. Вот что он в ней пишет: «я не вижу никакой парадоксальности в том, чтобы одновременно признавать травматичность того или иного периода истории и гордиться тем, что были люди, которые вели себя достойно». Простите, а от «путинского» подхода к истории это чем отличается?

    Сегодня Кузнецов противопоставляет прошлое-ресурс и прошлое-травму, в чем никакой парадоксальности не видит. Я начинающим сценаристам объясняю, что история любого героя – это история превращения травмы в ресурс. Отрицательному герою этим ресурсом становится ресентимент (бесцельное хождение по замкнутому кругу или бесплодная месть), а положительного ведет к победе – над собой и собственным прошлым, в котором он завяз как в болоте.

    Так как же нам реорганизовать историю? Брать или игнорировать ее уроки, осмыслять или переписывать в соответствии с собственными симпатиями и антипатиями? Гордиться или ненавидеть? Оплевывать или превозносить? Видеть черно-белой, серой или радужной? Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Отступать некуда: позади – прошлое.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •