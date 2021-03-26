Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

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НОВОСТЬ ЧАСА

Газпром оценил готовность «Северного потока – 2»

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Российские регионы борются за деньги туристов

Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным Егор Комаров/РИА «Новости»
Возможность путешествовать для россиян по своей важности находится сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы. Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав перспективы заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. Куда и за чем туристы едут в России, и какой прием им готовят в на месте? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...

Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день – 26 марта 1944 года – Красная армия дошла до границ СССР. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Подробности...

Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...
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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

    Максим Соколов
    публицист
    		26 марта 2021, 12:04

    Беседа львицы К.А. Собчак с маньяком (скопинским) В.В. Моховым произвела сильный и вряд ли ожиданный самой львицей эффект. Вместо того, чтобы восхититься ее журналистским талантом, против нее ополчились все. От самых утонченных прекрасноликих до самых грубых и невежественных ватников.

    Конечно, как те, так и другие, не ограничиваясь поношением К.А. Собчак, попутно отмечали, что и другие хороши. К.Л. Эрнст, А.Н. Малахов и, конечно же, В.В. Путин – все они также причастны к развращению телезрителя или, по крайности, не препятствуют ему. Но это производит впечатление дежурных ругательств, не отражающих подлинной страсти.

    Примерно, как в эльзасской народной сказке, описывающей, как сборщик налогов и черт гуляют по деревне. В одном дворе мать заругалась на озорное дитя, желая, чтобы черт его побрал с его проказами. Но в ответ на указание спутника «Hic Rhodus, hic salta» нечистый отметил: «Это не от души сказано». Через несколько домов другая хозяйка заругалась уже на налогового инспектора. Черт сказал: «А вот это от души!» – и провалился вместе с мытарем, куда было сказано. К Ксенией Анатольевной примерно та же картина.

    Для точности следует указать, что не обошлось и без диссидентов, заступавшихся за Собчак, затравленную ханжами – они так и Набокова травили за «Лолиту». Не говоря о том, что данный казус – лучший повод исполнить завет Вольтера и умереть, защищая право К.А. Собчак говорить все, что она хочет, независимо от того, приятно это другим или неприятно.

    Но крайне узок был круг этих диссидентов, и страшно далеки были они от народа – хоть лучезарно светлоликого, хоть хтонически черномырдого. Сама отважная журналистка использовала два способа защиты – старый, проверенный и новый, еще недостаточно испытанный.

    Фото: Ксения Собчак/Youtube

    Старый – «Завистникам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что», т. е. «Вы просто завидуете успешным и состоявшимся людям». Применяется К.А. Собчак с момента первого появления ее на общественном поприще, чему уже немало лет. Прием хорош, но с годами приедается.

    Новый прием, использованный как самой Собчак, так и супругом ее К.Ю. Богомоловым, защищавшим супругу, заключается в том, что таким образом журналистка исправляет общественные нравы, ибо наглядно показывает всю банальность зла – «Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре».

    Вообще говоря, не Собчак это открыла и даже не Ханна Арендт, рассуждавшая о банальности оберштурмбанфюрера СС Адольфа Эйхмана, отвечавшего за в рейхе за окончательное решение еврейского вопроса. Военная переводчица Е.М. Каган (Ржевская), наблюдавшая по долгу службы капитуляцию рейха, отмечала то же самое. Взятые в плен нибелунги выглядели довольно пошлыми и жалкими людьми. А самым эффектным образом банальность зла была показана 20 июля 1944 г., когда пленных вермахта провели по Садовому кольцу. Если немец (вообще-то стоявший на войне – в отличие от В.В. Мохова – перед жесткой дилеммой «Жизнь одна и смерть одна») выглядел столь жалко, то уж скопинский маньяк выглядел сугубо и трегубо ничтожно. Что так развенчивать и от чего предостерегать?

    Или граждане ожидали, что в передаче В.В. Мохов явится с опаленными крылами, гремя и сверкая – а тут-то К.А. Собчак его мастерски разоблачит? Так явление с опаленными крылами далеко не столь гипнотизирует. Уж на что А.Г. Невзоров усердно изображает из себя демонического человека, но даже его усилия тщетны. А куда же Мохову до Невзорова?

    В принципе К.А. Собчак могла бы – кабы не чума проклятая, но, впрочем, передвижениям знатных людей чума не очень мешает – добраться до Бельгии и побеседовать с отбывающим пожизненное наказание электриком из Шарлеруа Марком Дютру, который не только держал девочек в подземной тюрьме, но и лишал их жизни. Там банальности зла еще больше. Правда, в отношении электрика Дютру в Бельгии действует правило damnatio memoriae, т. е. принудительное забвение, но ведь на то и талант журналиста, чтобы объезжать запреты. «По мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера».

    А также «Журналист – обязан препарировать и исследовать зло, хотя бы ненадолго спускаться в подземелье, в самый ад». Вообще-то если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос.

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