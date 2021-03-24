Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

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YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

24 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
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Почему бензин в России оказался без защиты

Россиянам обещают растущие цены на бензин Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Россию снова пугают грядущим топливным кризисом. Сначала об этом заявила Счетная палата, теперь в колокола бьют сами автозаправочные компании. Подорожание бензина может в три раза превысить инфляцию, предупреждают владельцы АЗС и предлагают правительству радикальные шаги. В частности, отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Почему «защита» перестала работать? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Либералы обиделись на книжную ярмарку

Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов. Подробности...
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Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм

И пятница, и понедельник оказались посвящены публичной сваре с обменом предельно резкими мнениями в духе «сам дурак» Frederic J. Brown/REUTERS
Американские СМИ предложили оригинальное объяснение того, почему переговоры между делегациями США и Китая на Аляске закончились полным провалом несмотря на то, что обе стороны возлагали на них большие надежды. В качестве причины называют расизм. Но не отмечается главное – то, что американцы, китайцы и русские воспринимают эту проблему по-разному.  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube. Подробности...

Плоды заговора против Павла I мы пожинаем по сей день

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вся политика Павла по укреплению страны, порядка и дисциплины, реабилитации древних понятий чести и рыцарства была направлена на внутреннюю мобилизацию страны, ее аристократии, всего традиционного мира перед лицом страшной опасности, которую представляла собой революция. Подробности...
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Время идеологий прошло, наступило время постправды

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Универсальный выход из любой дискуссии – обвинение оппонента в чем-то, находящемся за пределами предмета обсуждения. Закон Годвина объясняет: по мере разрастания дискуссии вероятность упоминания Гитлера в качестве аргумента становится практически неизбежной. Подробности...
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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17:47
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»
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    Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

    Елена Кондратьева
    журналист
    		24 марта 2021, 18:00

    Тема денег в контексте беседы с маньяком встала неожиданно ярко. Правозащитники и журналисты тоном гнусной училки читают Собчак нотации, что за интервью деньги платить не комильфо. И оттопыривают пальчик для пущего «фи». Собчак оправдывается – не платила ни копейки. Это же подтверждает ее супруг, режиссер Константин Богомолов. А-а, ну тогда ладно, выдыхает прогрессивная общественность. Основы профессии попраны не так сильно, как нам показалось.

    Что за фиксация на деньгах? К чему она и от чего? Неужели не очевидно, что заплати Собчак Мохову какие-то деньги (сам Мохов утверждает, что получил через посредника 50 тысяч рублей наличными и еще 25 тысяч на покупку мебели), это сняло бы часть моральных проблем фильма? И Собчак в контексте подкупа выглядела бы много человечнее, чем сейчас.

    Когда только зашла речь об освобождении Мохова, в информационное пространство вбросили бомбу – маньяк не только снова окажется среди нас, но и будет выступать на одном из федеральных каналов, ему даже денег выплатят. Один миллион, два миллиона, три миллиона рублей – цифры предполагаемого гонорара росли вместе с народным гневом. Наверное, очень обидно, получая где-то в Калуге 30 тысяч рублей в месяц и ведя добропорядочный образ жизни, узнать, что животному-насильнику выплатят сумасшедшую сумму. Народный гнев свое дело сделал, федеральные каналы отказались от маньяка. В следующий раз народ, надеюсь, найдет лучшее применение своему гневу. Потому что вместо федеральной студии, где Мохова заплевали бы и загнобили специально приглашенные эксперты и зрители, он попал в личное распоряжение Ксении Собчак. И вместо публичной казни произошел бенефис.

    Традиционный телевизор неминуемо дал бы зрителю крови – разухабистое и пошлое, вероятно, со «случайно» допущенными драками, проклятьями и прочей вакханалией, но то шоу дало бы выплеснуться общественному возмущению. У зрителя случился бы катарсис, у маньяка – прибыль. Теперь же прибыль образовалась лишь у Собчак, которая соберет свои сотни тысяч на рекламе в YouТube.  

    Давайте поверим, что она ему не платила. Безусловно, Мохов не стал бы отдавать свою историю бесплатно. Но оплатить ее можно было и другими, гораздо более бесчеловечными способами. «Я умею уговаривать», – хвастается Собчак в Facebook, упрекая коллег в зависти к ней. Первый же вопрос в интервью: «А вам вообще нравится повышенное внимание к вашей персоне?». «По кайфу», – говорит маньяк. И вам все еще больше нравится верить в то, что Собчак расплатилась с Моховым вот этим самым доставленным ему кайфом, а не банальными деньгами?

    Фото: Ксения Собчак/Youtube

    За деньги интервьюер имел бы гораздо больше прав и свобод. Можно было не хихикать с маньяком и не улыбаться ему. За деньги Мохов работал бы на зрителя. Но нет, ханжество требует, чтобы журналист не платил за интервью. И теперь зритель работает на Мохова, доставляя ему удовольствие. Ведь не будет же маньяк распинаться перед Собчак просто так.

    Чета Собчак – Богомолов сравнивает ее фильм с работами Ларса фон Триера по исследованию зла, но получается, конечно, тот же самый «Дом-2» с обсуждением кто, с кем и в каких позах совершал половые акты. И это абсолютно удивительное явление, заслуживающее отдельного внимания. Человек тратит десятилетия, чтобы изменить имидж. Берет интервью, создает фильмы, баллотируется в президенты, а на поверхности так и остается «блондинкой в шоколаде». Как в анекдоте – место здесь заколдованное, что ни сделай, получится не «Молчание ягнят», а хабалистая завалинка. Полное отсутствие эмпатии у Собчак позволяет ей говорить про маньяка и его несовершеннолетнюю жертву, 14-летнюю похищенную девочку – «он с вами занимался сексом». Сама жертва тут же называет происходившее изнасилованием, но интервьюер, похоже, разницы не чувствует.

    Впрочем, сравнивать надо не с западным игровым кино, а с работой российских журналистов. Например, с фильмом и серией материалов Саши Сулим об ангарском маньяке Попкове, изнасиловавшем и убившем как минимум 77 женщин. Там нет бенефиса маньяка, нет ухмылок и флирта, нет детализации про позы, но есть расследование и изучение вопроса, как вообще такое могло годами происходить в России, почему маньяка так долго ловили и почему преступления не связывали воедино. Фильм Сулим отвечает на вопрос, можно ли давать слово маньяку. Разумеется, можно, если ты при этом преследуешь свою, а не его цель. Кстати, за то интервью Сулим заплатила Попкову пять тысяч рублей из собственного кармана. И это тоже гораздо более этичная плата, чем обслуживание эго преступника.

    Человек пытается привести всех к своему знаменателю. И среднестатистическому, в меру образованному пользователю Сети, вскормленному диванными конспирологами, трудно принять мысль о самодостаточности того, что делает Собчак. Им хочется заговоров или хотя бы осмысленности. Поэтому лагерь конспирологов раздвоился.

    Комплиментарно относящиеся к Собчак комментаторы видят ее миссию в обратной упаковке маньяка в тюрьму. Животное не должно ходить по нашим улицам, считают они, и приписывают свои взгляды Собчак. Поэтому все эти усмешки, оголенное плечико, «Ксения, за ваше здоровье!» имеют для комментаторов высшую и благую цель – расслабить и спровоцировать маньяка на новую статью. Эта версия извиняет угрозы Мохова, которые он с помощью Собчак транслирует в эфир: вновь найти одну из своих жертв и «заняться ею». Эту версию можно назвать условно гуманистической, приписывающей Собчак желание наказать преступника, избавить от него белый свет. И ради этого отважная женщина отдает себя на растерзание комментаторов, жертвуя – хотела сказать репутацией, но нет, жертвуя нервными клетками.

    Вторая версия демонизирующая. Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube. В головах определенной прослойки конспирологов есть убеждение, что некая собирательная власть спит и видит, как запретить в России американский видеохостинг. А Собчак, как двойной агент в либеральном стане, выполняет задания этой демонической власти. Например, разместить в YouТube нечто настолько ужасное и противоестественное, что карательным органам не останется ничего лучшего, чем закрыть сайт, дабы уберечь нежные души российских зрителей от травмирующего видеоконтента.

    И снова здесь присутствует идея самопожертвования Собчак ради высшей цели. То есть мотив, который невозможно было заметить в действиях Ксении Анатольевны за все то время, что она присутствует в российском информационном поле.

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