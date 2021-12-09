Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

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9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...

Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...

Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
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Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Борис Акимов

    Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		9 декабря 2021, 12:10

    У меня с моими многочисленными товарищами по местному переславскому сообществу случилось то, что в добрые старые времена называлось «срач». Правда, сообщество у нас называется «Счастливые» ­– поэтому и срач был вполне взаимоуважительный, но от этого не менее резкий и болезненный. Повод вроде бы плевый – решили мы сделать футболки, а на них разместить всех тех знаменательных людей, которые с историей Переславля как-то связаны, тех, кто бывал здесь. Было много претендентов, инициативная группа поговорила, обсудила и решила выбрать людей известных, но не похожих друг на друга – чтобы весь разнообразный масштаб небольшого города показать. Получилось так: Николай Второй, Стив Джобс, Федор Шаляпин, Петр Первый, Юрий Гагарин, Владимир Ленин. Показали мы дизайн остальным нашим товарищам. И что тут началось!

    Много было всякого сказано, но основное негодование вызвал большевик Владимир Ильич. Надо сказать, что если нужно определить мое политическое кредо, то я себя, скорее, отнесу к крайним мракобесам – к православным монархистам. Но Ленина, как юного революционера, который тайным образом, в копне сена, был завезен в переславскую деревню Горки и здесь в 1894 году была напечатана его первая книга, ценю – как занимательный артефакт местной истории. Кстати, книга мега-редкая ныне – ни одного оригинала не уцелело. Говорят, что часть тиража была тогда же зарыта в окрестностях Переславля и сейчас кладоискатели ищут заветный сундук с брошюрами «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

    Совсем недавно я писал здесь о том, что нам всем в России нужен общенациональный сеанс психотерапии. Для полноценного движения вперед нужно выявить болевые точки национального масштаба и далее определить пути преодоления этой боли. История с футболками и Лениным натолкнула меня на мысль, что сама эта ситуация и есть часть терапии. Первая ее часть – выявление болевых точек.

    Я только что был в Адыгее. Слегка копнуть в социальную реальность этой территории – и здесь обнаруживаются неразрешенные противоречия. Вот потомки казаков, которые пришли сюда в 19-м веке, а вот местные этносы, предки которых были тогда присоединены к России не самым мирным способом. А вот снова потомки казаков, которых теперь уже массово истребляли большевики. Ну и потомки большевиков – тоже вот тут рядом. И это проблема не Адыгеи и не переславского сообщества – так везде. В любом регионе, в любом сообществе, в любой семье. Все смешалось в нашем русском доме. Славяне, татары, поляки, Иван Грозный, раскол, Петр, кавказские войны, русский революционный террор и самодержавие, большевики, советский террор, Сталин, депортации национальных меньшинств и геноцид русского народа, развал Союза. Список можно до бесконечности продолжать. И нет ни конца ни края.

    Когда-то на курсе политической конфликтологии нас в университете учили, что конфликт невозможно изжить. Его можно только перевести в состояние тлеющего. И при удачном стечении обстоятельств, он будет максимально долго тлеть, но в любой момент снова может разгореться. Умение профессионального политика, который не заинтересован в разжигании конфликта, заключается в том, чтобы тление так и осталось тлением. Отсюда и вытекает все, что мы видим чаще всего: давайте лишний раз не будем вспоминать Ленина в Мавзолее или в Переславле. Давайте лишний раз не будем вспоминать о русской армии на Кавказе. Давайте лишний раз не будем вспоминать сталинские репрессии. Давайте лишний раз не будем вспоминать еще сотни важнейших имен и фактов, из которых состоит наша с вами история. И история – неверное слово. Оно путает. Кажется, что это что-то пыльное, из прошлого. Нет. Это наша сущность. Наша реальность. Мы все из этого сплетения тлеющих конфликтов и состоим! Давайте не вспоминать, кто мы такие. Давайте не разжигать.

    Фото: Борис Акимов

    Но это точно не выход. Спросите любого психолога. Замалчивание ничего не решит в стратегической перспективе. Теперь шаг в сторону. Есть такая устоявшаяся уже в мире практика публичных покаяний. Когда целые страны, национальные группы и сообщества приносят извинения за содеянное когда-то и кем-то. Встают на колени, устраивают акты публичного многолетнего самобичевания. Выглядит это всегда крайне сомнительно, пошло и лицемерно. С христианской, да и с рационально гуманистической точки зрения покаяние – это великий и важнейший акт. Но каяться можно только за свои личные проступки и грехи. Нельзя извиниться за Ивана Грозного, за Гитлера, за Джорджа Вашингтона. Точнее, можно – но это как раз и есть сомнительно, пошло и лицемерно. И тем не менее публичные покаяния за события столетней давности стали делом общепринятым. И покаяние эти никак не помогают победить исторические боли. За одним покаянием по прошествии десятилетия требуется новое – и то, что оно уже состоялось когда-то, не имеет никакого значения. И это понятно – лицемерие не может победить боль.

    Великий философ Александр Зиновьев говорил, что в тот день, когда умер Сталин, он испытал величайшее разочарование. Молодой Зиновьев был ярым антисталинистом, он рассказывал, что замышлял в юности убийство вождя народов. И вот смысл жизни юного контрреволюционера исчез вместе со смертью диктатора. Зиновьев добавляет важнейшее: Сталин умер, я разочаровался, и теперь он как враг мне больше неинтересен, а я пошел дальше – сражаться с актуальной несправедливостью мира. Делаем снова шаг, из стороны – в центр нашего повествования. Замалчивание боли не решит проблему существования боли. Публичное покаяние не решит проблему боли – каяться нужно только за свои личные дела и помыслы, и только такое покаяние становится ожившей реальностью, а не лицемерным жестом.

    А выход, на самом деле, как почти всегда, совсем рядом и на поверхности. Мы преодолеем боль только одним способом. Мы должны научиться прощать! Не мы, как нечто аморфное общественное, а как каждый из нас. Каждый должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это как раз – в отличие от публичных национальных покаяний – станет живым инструментом излечения. Ведь обида – она актуальна, она здесь и сейчас, она живет и в казаке, и в адыге, и в переславском монархисте, и в переславском коммунисте, и в либерале, и в консерваторе, и в русском, и в еврее, и в татарине. Мы не можем извиниться за рабство, Гитлера, Ленина, Сталина, колониализм, Хиросиму. Но мы можем и должны простить рабство, Гитлера, Ленина, Сталина, колониализм и Хиросиму.

    Прощение – это естественное и для христианина, и для атеиста состояние, если мы говорим о личной жизни. Мы верим, когда учителя Церкви или психотерапевты призывают нас пережить и простить. Только так мы можем избавиться от личной боли и строить свою собственную, цельную, счастливую жизнь. Но и для общества в целом работают те же законы – только прощение даст нам возможность гармоничного движения вперед. Только прощение даст нам возможность выйти из порочного круга тлеющего конфликта, который снова и снова может разгореться.

    Если дискурс прощения – личного и общественного – придет на смену дискурсу покаяния, то тогда нам не будут страшны ни Ленин, ни Иван Грозный, ни казаки, ни большевики. А на место, которое пытается занять у нас перманентное публичное лицемерное покаяние западного образца, придет искреннее русское врачующее прощение. Мой прадед был сослан в Сибирь за борьбу с самодержавием. Дед, Борис Акимов, в честь которого я был назван, расстрелян при Сталине. Не забудем! И простим.

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