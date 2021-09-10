Сталин сегодня – это мы сами

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10 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

Россия продает все больше нефти в США Максим Слуцкий/ТАСС
Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины. Подробности...
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На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Сталин сегодня – это мы сами

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Коллективная безответственность – единственный общедоступный урок истории. Кто сегодня во всем виноват? Каждый инвалид диванной гражданской войны знает правильный ответ: только не он. Подробности...

Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
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Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Алешковский

    Сталин сегодня – это мы сами

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		10 сентября 2021, 09:36

    Зло начинается там, где человек начинает полагать себя лучше других, – сказал Бродский. Но так как полагать себя хуже других (особенно когда речь заходит о политических взглядах) люди не привыкли, поиск зла привычно производится снаружи. Образ врага оформляет любое актуальное мировоззрение, – а если этот образ по тем или иным причинам замутнен, или его необходимо закамуфлировать, то без жупела оно уж точно не обходится. Что одним – жупел, другим – вполне естественным образом – становится светом в конце туннеля.

    Сталин в этом смысле – самый очевидный пример. Казалось бы, что странного в том, что величайший злодей, величайший политический деятель и победитель величайшего зла – одно и то же лицо? Если уж в мирном XXI веке жертвами гуманитарной деятельности тихого демократа Барака Обамы стали сотни тысяч убитых, раненых или превратившихся в беженцев, то с чего удивляться «симпатичному грузину», который не считался со средствами, которыми мостил дорогу к целям?

    Симптоматично, что у нас общее обыкновение – не понимать историю, а оправдывать средства. Если Сталин плохой, то и всё ужасно, включая Победу. Если Ельцин хороший, то и чеченская бойня нипочём. А если уж Сталин хороший, то и репрессии хороши, и Голодомор – разве что перегибы на местах, и ГКЧП прекрасен (то, что он заколотил последний гвоздь в гроб любимой империи, в этой концепции не рассматривается). Своим всё простим, а чужим навялим и то, в чем они ни ухом, ни рылом. Тут «либерал» вообще ничем не отличается от «патриота».

    Ничто не дается нам так дорого и не ценится так дешево, как здравый смысл. Ощущение собственной правоты дает полную возможность полагать, что за ее пределами начинается ложь. Глупость превращает слова в лозунги, а людей – в символы. На одной стороне – Сталин, Берия, ГУЛАГ, на другой – свобода и демократия. Разве неочевидно? Но когда часть той силы, что вечно хочет зла, начинает совершать благо, этот феномен требует осмысления, погружая мыслителей в когнитивный диссонанс.

    Стремление разрушить этот диссонанс требует неочевидных и креативных решений. Вроде того, что Победа – не праздник, а горе, или что бомбардировки мирного населения могут быть гуманитарными в зависимости от того, кто его бомбит.

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    Цель оправдывает средства, даже если средством оказывается абсурд. Что такое свобода? С этим вопросом тоже не все так однозначно. Для одних свобода – это петь в правильном хоре и шагать в нужном строю, для других – отчаянно киксовать на фоне симфонии массового единения, для третьих – раскидывать листовки в партере, для четвертых – игнорировать представление. Чья свобода свободнее?

    Для одних Сталин – символ рабства, для других – свободы. А стремление найти в этом вопросе единственно верный ответ – показатель рабства или свободы? Нужно ли ограничивать свободы во имя свободы? Если да, то чьи можно, а чьи нельзя? Когда начинаешь докапываться до истины, из-под лопаты летят комья лжи. Ложь – это не чьи-то мнения. Ложь – это нагромождения абсурда, которыми эти мнения пытаются себя утвердить в качестве единственно верных. Это единственно верные интерпретации, которые навязываются непослушным фактам.

    Стюардесса из анекдота, которую то закапывали, то откапывали на необитаемом острове в зависимости от актуальной интерпретации понятия «разврат», недаром превратилась в мем. Напоминает она в нашем контексте о знаменитом перестроечном фильме «Покаяние», в котором выкапывали и закапывали знаменитого палача. Там это можно было счесть метафорой исторической памяти. Память – вообще очень неудобная функция. А историческая память – еще и очень извращенная (в качестве инструмента марксистского подхода к старине).

    Скажем, в Польше и Литве очень не любят напоминаний о Холокосте. Куда выгоднее представлять себя жертвами, а не палачами. А оказывается, тут и противоречия нет. Истории геноцида в разных странах демонстрируют примерно одно и то же: сначала представители более маленького народа оказываются в представлении более большого угнетателями, потом при соответствующем стечении обстоятельства угнетателей начинают вырезать.

    «Соседи, до войны крепко дружившие с нашей семьей, вдруг стали говорить нам в лицо – «Скоро немцы придут, и мы с вами, с жидами, за все поквитаемся! За все вам отомстим!»... Я не мог понять, почему дядя Ваня или тетя Маша, которые еще несколько дней тому назад, души во мне не чаяли, говорят такие страшные вещи!» – вспоминал белорусский партизан Леонид Окунь. Людям не хочется понимать про себя страшные вещи. Гораздо проще разоблачить их в каком-нибудь Сталине. И при случае отомстить за Сталина соседям.

    Пока я писал эту колонку, в Норильске, пытаясь спасти человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Люди с хорошими лицами и гнилыми душонками не подкачали, мгновенно начав соревноваться в остроумии. Пытаются они таким образом поднять самооценку или знамя протеста, для меня – загадка. Видимо, если бы не Путин и Сталин, они были бы исполнены эмпатии и чувства собственного достоинства. А так – что выросло, то выросло.

    Если Сталин (Горбачев, Ельцин, Путин и т.д.) плохой, то мы – хорошие. Коллективная безответственность – единственный общедоступный урок истории. Если чувство вины и существует, оно нуждается в делегировании. Кто сегодня во всем виноват? Каждый инвалид диванной гражданской войны знает правильный ответ: только не он. Одним Сталин унижение, другим величие, третьим – страх, четвертым – справедливость. Мы сами наполняем эту пустоту. Сталин сегодня – это мы сами. 

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