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19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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    Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

    Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик    19 апреля 2021, 19:00
    Фото: Леонид Доренский/РИА «Новости»
    Текст: Владимир Нагирняк

    19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено?

    При упоминании разведчиков Красной Армии мы привычно представляем себе солдат в маскхалатах, вооруженных автоматами, гранатами и финками. Выходя на задание, они ловко растворяются в темноте, бесшумно двигаются, а в бою каждый из них стоит десятерых.

    Такой образ разведчиков давно сформирован у обывателя литературой, кино и телевидением. Его нельзя назвать точным, ведь бойцы советских разведподразделений не были суперменами. Однако многое из преподносящегося о них является правдой, так как разведчики были одними из лучших солдат Красной Армии. Но немногие знают, что таковыми они стали благодаря приказу народного комиссара обороны И. В. Сталина, отданного им 19 апреля 1943 года.

    Разведка, которой не было

    Первые годы Великой Отечественной стали для Красной Армии тяжелым временем поражений и потерь. Сквозь смутные, свойственные мирному времени представления о войне выступил ее подлинный суровый облик, потребовавший изменений в организации, стратегии и тактике советских войск, включая и работу войсковой разведки.

    Говоря о войсковой разведке Красной Армии, нужно отметить, что в начале войны ее состояние было неважным, потому что в предвоенное время ей не уделялось должного внимания. В результате комплектование кадрами, техническое и материальное обеспечение, а также подготовка разведподразделений к выполнению их задач оставляли желать лучшего.

    Разведчики не имели особого статуса в войсках, где их воспринимали как обыкновенных солдат. Их положение усугублялось тем, что командиры советских частей и соединений далеко не всегда понимали важность разведки, используя бойцов разведпоразделений не по назначению. То же самое можно сказать и об офицерах-разведчиках. Порой вместо выполнения своих прямых обязанностей – организация и ведение разведки – они работали в штабах оперативниками, являлись порученцами, посыльными и т. п.

    Неумение штабов планировать разведку, быстрое выбывание из строя разведчиков, часто использовавшихся как пехотинцы, вело к коллапсу войсковой разведки. В итоге в первые месяцы войны Красная Армия была вынуждена сражаться практически вслепую, что вело к поражениям и большим потерям.

    Подтверждением сложившейся ситуации служат слова командира 11-го танкового корпуса генерала И. Г. Лазарева, писавшего в июле 1942-го следующее: «Разведка есть глаза и уши командира. Разведка должна вестись постоянно всеми начальниками сверху до низа, разведка должна быть достоверна и своевременна. Эти требования выполняются разведорганами: боем, наблюдением и ночными поисками, с целью захвата контрольных пленных, изучение группировки противника, его состава, сил и средств. Этого еще в частях не добились».

    Советское командование быстро осознало свои ошибки в недооценке войсковой разведки. Военные документы 1941–1942 годов содержат лавину критики действий разведчиков и множество приказов и рекомендаций по их улучшению. К последним можно отнести требования комплектовать разведподразделения лучшими бойцами и командирами, использовать их только по назначению и награждать за успехи без проволочек. Так, командующий Брянским фронтом К. К. Рокоссовский в своем приказе в августе 1942-го обещал разведчикам за каждого захваченного вражеского солдата орден Красной Звезды, за фельдфебеля – орден Красного Знамени, а за офицера – орден Ленина.

    Но принимаемые меры скорее носили частный характер и не могли глобально повлиять на результаты действий войсковой разведки. Уровень ее организации в войсках все еще был невысоким, в том числе из-за отсутствия документов, регламентирующих ведение разведки, и отношение к разведке командиров разного уровня.

    В первой половине 1943-го Ставка Верховного Главнокомандования и Генштаб Красной Армии предприняли решительные меры, позволившие улучшить состояние войсковой разведки и повысить эффективность ее работы. В этот период войска получили несколько важных директивных документов, оказавших существенное влияние на разведку Красной Армии в оставшийся период войны. Среди них был приказ № 0072 от 19 апреля 1943-го наркома обороны И. В. Сталина «О состоянии органов войсковой разведки и о мероприятиях по улучшению ее боевой деятельности».

    Рожденная заново

    В своем приказе нарком писал, что опыт войны показал отсутствие внимания к войсковой разведке со стороны командований фронтов и армий, не контролировавших ее состояние на полковом и дивизионном уровне. В результате разведывательная грамотность командиров Красной Армии оставалась низкой. Примером тому являлось использование ими разведподразделений не по прямому назначению. Разведвзводы и разведроты были неукомплектованы, так как подготовка кадров для них не была организована. А лучшие бойцы и командиры не стремились добровольно служить в разведке из-за материальной и бытовой необеспеченности разведчиков и задержек в награждениях.

    Отдельно верховный главнокомандующий отметил, что разведка специальных родов войск работает сама на себя, не считая нужным сообщать полученные данные в штабы фронтов и армий. Это замечание напрямую касалось авиаразведки, которая велась в интересах советских ВВС, предоставлявших сведения общевойсковому командованию с запозданием, обнулявшим их ценность. Резюмируя эти и другие проблемы, главковерх писал: «Боевая деятельность разведывательных подразделений и органов разведки стоит еще на низком уровне и недостаточно обеспечивает войска необходимыми данными о противнике, мало проявляется инициативы и изобретательности в применении лучших форм и методов ведения войсковой разведки».

    Чтобы избавить разведку Красной Армии от таких «болезней», Сталин прописал ей следующее «лекарство». Своим приказом он обязал всех командиров уровня полк-корпус и командующих армиями и фронтами обращать внимание на деятельность войсковой разведки. Начальникам штабов предписывалось ставить задачи офицерам-разведчикам и контролировать их выполнение. Все начальники разведотделов армий и фронтов, а также начальники разведотделений полков и дивизий получили официальный статус – заместителя начальника штаба по разведке, и теперь они и их подчиненные должны были заниматься исключительно ей. Кроме этого, нарком запретил командирам частей и соединений использовать разведроты в бою как обычные стрелковые, а также назначать их для охраны штабов.

    Все фронты и армии получили указания укомплектовать к 10 мая 1943-го свои разведорганы и подразделения по штату и впредь не допускать их недокомплекта. А кадры для них надо было подбирать из инициативных бойцов и командиров, добровольно изъявивших желание стать разведчиками. Одновременно с этим приказ № 0072 обязывал отбирать в пехотных училищах наиболее способных курсантов для службы в разведке с обязательным прохождением курса спецподготовки перед их отправкой в войска.

    Нарком позаботился и об улучшении подготовки кадров для разведки. Для обучения работников разведотделов штабов фронтов и армий, командиров разведки полков и дивизий были созданы специальные курсы. То же самое касалось и кадров для разведвзводов и разведрот, для которых формировались учебные подразделения для обучения премудростям разведдеятельности. Чтобы учеба проходила должным образом, Главное Политическое Управление Красной Армии должно было обеспечить выпуск отечественной и зарубежной разведывательной литературы.

    Но самой важной деталью приказа № 0072 стало наделение бойцов разведподразделений статусом разведчиков. Ведение разведки и добывание сведений о противнике были на фронте одним из самых опасных занятий. Красноармейцы-разведчики подвергали себя большому риску, выполняя такие задачи. Однако при этом у них не было никаких привилегий. К примеру, бойцы разведподразделений питались на передовой по той же норме, что и пехотинцы, и награждались наравне с ними, с такими же проволочками.

    Но 19 апреля 1943 года все изменилось. Приказом наркома обороны разведчики стали снабжаться продовольствием по норме № 9, предназначенной для всех военных училищ сухопутных и воздушных сил, а также для рядового и младшего начсостава авиадесантных войск Красной армии.

    Также Сталин поручил начальнику Разведуправления Генштаба Красной Армии разработать и предоставить ему на утверждение систему поощрения и оплаты командиров и бойцов-разведчиков. А Главное Политуправление Красной Армии теперь было обязано всячески популяризировать в периодической печати действия советской войсковой разведки и отдельных отличившихся разведчиков.

    Приказ «О состоянии органов войсковой разведки и о мероприятиях по улучшению ее боевой деятельности» фактически показал, что в Красной Армии должны быть разведчики, а не солдаты с неясным статусом, выполняющие задания по разведке. Он не только прямо запрещал командованию использовать бойцов разведподразделений не по назначению, но и прописал то, чем они должны заниматься на фронте: «В боевой действительности разведывательных органов широко практиковать различные формы и методы разведки, проявляя изобретательность и военную хитрость во всех областях разведки, в том числе в использовании лазутчиков, организации засад и диверсионных налетов на линии и узлы связи, отдельных офицеров и штабы противника с целью их разгрома, захвата пленных и оперативных документов».

    Таким образом, приказ наркома обороны И. В. Сталина № 0072 является одним из важнейших документов в истории Великой Отечественной войны. Благодаря ему войсковая разведка Красной Армии смогла переродиться и начать работать лучше, чем раньше.

    Но ошибочно было бы думать, что эффект от этого приказа наступил сразу. Потребовалось еще немало времени, чтобы на фронте укоренилось именно такое отношение к разведывательным органам, как требовал верховный главнокомандующий. Однако, взяв это дело под контроль, Ставка ВГК и Генштаб Красной Армии продолжали держать руку на пульсе, осознав, что хорошая работа войсковой разведки является залогом победы над врагом.

    Хотя в России день военной разведки празднуется 5 ноября, можно сказать, что 19 апреля является равноценной датой, так как в этот день она родилась заново. Именно в апреле 1943 года был создан и документально зафиксирован тот самый образ разведчика, укоренившийся в нашем сознании благодаря книгам и фильмам.


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