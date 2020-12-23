Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя!

Рассуждать на тему величия Сталина и вклада Иосифа Виссарионовича в историю России смысла нет. Взгляды на него диаметрально противоположны и отличаются крайностью суждений. Либо он кровавый упырь, либо величайший гений, ниспосланный на Русь Небом. И если только попытаешься, рассуждая здраво, сказать, что он был, как ни странно, и тем, и другим, то получишь порцию ненависти с обеих сторон.

Поэтому я хотел бы поговорить о другом. О людях, которые его боготворят и тоскуют по железной руке, которая единственная могла бы нас спасти от засилья казнокрадов, либералов и прочих врагов народа, и вывести наконец на прямую дорогу в светлое будущее.

Меня всегда удивляли и даже настораживали члены «секты святого Иосифа». Сталинисты меня пугают даже больше, чем антисталинисты. С теми все понятно – они боятся. Это генетическая память. В конце концов, если вглядеться внимательно, среди антисталинистов подозрительно много потомков «жертв репрессий второй волны». То есть тех, кто сам служил режиму верой и правдой, а потом был вычищен новой метлой. Эти самые ярые критики Сталина. А вот о чем мечтают те, кто жаждет возвращения Вождя?

В «Евангелии от палача» Вайнеров была замечательная сцена. Воспроизведу ее вольно. Главный герой книги, сам из бывших энкавэдэшников, едет в такси, где на лобовом стекле прикреплено фото Сталина. Модно было такое в 70-80-х. Герой спрашивает у таксиста: зачем? А тот в ответ: правильный был мужик, при нем порядок был, а кто не по порядку – того к ногтю. И вот тут герой книги сказал нечто, что заставило меня крепко призадуматься. Он сказал водителю просто: ты понимаешь, что, вернись Вождь, тебя бы в числе первых к ногтю прижали? Почему? Да потому что ты с этой фоткой против порядка, фрондируешь, пользуясь безнаказанностью и свободой, а при нем за такое тебя бы в лагерную пыль стерли.

Не за фото Сталина, разумеется, а за пренебрежение к порядку. Причем демонстративное. Аналогом портрета Сталина на лобовухе в 70-х во время правления Кобы был бы портрет Троцкого. Как думаете, долго проездил бы с таким гипотетический водила 40-х?

Демонстративное фрондирование – это как раз признак свободы. Как конфедератский флаг на машинах в США. Демонстрация того, что ты против действующего режима, и не опасаешься, что за это тебе а-та-та сделают. А при жестком режиме, которого сетевые сталинисты жаждут, они же первые и пострадают, потому что привыкли протестовать против режима. Такая вот загогулина, как говаривал другой советский руководитель, ставший позже нашим президентом.

Люди, которые к месту и не к месту лепят «мемасики» с Вождем и резолюцией «расстрелять» – они ведь почему-то уверены, что случись сбыться их влажным мечтам, они окажутся в расстрельном взводе. А может даже будут командовать расстрелом. Ни одному из них в голову не приходит, что он как раз может оказаться по другую сторону шеренги. А ведь девять из десяти из них сидят в Facebook или «ВКонтакте» в рабочий день, что во времена «укромные, теперь почти былинные» было, мягко говоря, предосудительно. Я уж помолчу про «серые зарплаты», уходы от налогов, левые доходы, что тогда вообще являлось гарантированной путевкой в лагерь, причем совсем не пионерский. Много у нас таких святых, кто живет по чести и совести и никогда не обманывал государство? Понятие «честь и совесть» – не избирательно. Они либо есть, либо их нет. Почти честным быть нельзя, как нельзя быть немножко беременной.

На эту тему

Чем-то ностальгия по тем временам напоминает «хруст французской булки». Согласно самому точному документу по составу населения империи от 1897 года, а именно Переписи, количество дворян в ней составляло... 1,5%. Но все любители романсов, плененные временами, где «балы, красавицы, лакеи, юнкера», уверены – они-то, окажись в 1913 году, непременно были бы князьями Голицыными и графьями Оболенскими, а не крестьянами Ефимовыми из смоленской деревеньки Недороды. Никто не думает, что его бы в пушкинские времена на конюшне по субботам пороли. Все считают, что блистали бы на брегах Невы. Так и поклонники Сталина видят себя хмурыми парнями в кожанках, перетянутых портупеями, которые ведут под руку трясущихся казнокрадов. И никто не примеривает на себя лагерный клифт, телогрейку полуживого поволжского крестьянина или промасленную тужурку работяги из Сормово. А таких было большинство.

Ходит легенда, что после смерти Вождя, из личного имущества у него нашли только один френч и коллекцию трубок. Такая вот жизнь бессребреника. Но вы, товарищи с поздравительными открытками, задумывались над тем, чем платили люди в то невероятное по накалу страстей время? Великие свершения, ДнепроГЭС, яблони на Марсе, все в одном строю, плечом к плечу! Это все очень здорово и волнует воображение.

Но главное, о чем нужно помнить, когда глядишь на эти устремленные в будущее действительно светлые лица в кадрах хроники и на плакатах: вся их жизнь – это жертва. Они жертвовали всем, что у них могло бы быть и что есть у вас. Вы тоскуете по тем простым и честным временам? А вы готовы ради этого променять свою «трешку» на вагончик на БАМе? Вы готовы пересесть со своих кредитных «тойот» и «логанов» в холодные трамваи? Готовы вместо мягкого кресла в офисе встать к станку? Согласны на то, что за вашей личной жизнью будет строго наблюдать некий «местком» и банальный развод может стоить вам карьеры? Да и само слово «карьера» будет чем-то неприличным, потому что честный человек должен работать на благо Родины, а личные интересы подчинять общественным. И дело не в том, что тогда было меньше благ, а в том, что они, люди эти, жившие при Сталине, от этих благ отказывались. Отказывались добровольно, чтобы наливалась силой страна. А тех, кто «жил для себя», презирали. И если вы хотите возвращения таких времен, вы должны понимать, что жертвовать будут не только наворовавшие миллионы чиновники. А все. И вы первыми. Потому что жертвы начинаются снизу.

Твердая рука, кроме всего прочего, означает и то, что все решат за тебя. А тех, кто заерепенится, эта самая твердая рука придушит, а то и шмякнет по макушке дубиной. Бесплатное высшее образование – это ведь не халява. Это означало, что после окончания вуза ты поедешь туда, куда скажут, и будешь работать без возможности выбора тем, кем укажут. И служить ты пойдешь в армию в любом случае, а за «откос» получишь и срок, и презрение общества.

Ну и про всесилие «органов» забывать не стоит. Железная рука – это ведь не только «Волга-Волга» и «Свинарка и пастух». Это и «Колымские тетради». Такой обед подается комплексно. Желая первого, нужно понимать, что будет и второе. И компот.

Такая вот диалектика, товарищи.