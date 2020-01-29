Встречались ли Сталин с Гитлером в 1939 году?

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире российского телеканала с уверенностью заявил о встрече лидеров СССР и фашистской Германии в 1939 году во Львове. Тем самым он попытался оправдать слова нынешнего главы Украины Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны виноваты не только немцы, но и Советский Союз.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», – сказал Кравчук, не уточнив, что же это был за документ.

Практически моментально появился комментарий от Российского военно-исторического общества: «Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов. Такие заявления Кравчуку, видимо, позволяет делать недостаток его образования, помноженный на градус национализма и русофобии, культивируемых сейчас на Украине».

Позже Кравчук все же попытался оправдаться за свою неправоту, переложив, правда, ответственность на недостоверные сообщения в СМИ.

Действительно, существует довольно широко распространенная версия о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера 17 октября 1939 года во Львове. Попробуем выяснить, как она появилась и достойна ли внимания.

Этап первый

Судя по всему, история началась 11 ноября 1990 года с публикации в газете «Комсомольская правда» статьи, основанной на якобы существующем письме бывшего главы ФБР и «спецразведки» США Эдгара Гувера помощнику Госсекретаря страны Адольфу Берле. «Фотокопию» этого письма изданию предоставил Джангир (или Джахангир) Наджафов – согласно открытым источникам, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всемирной истории РАН. Правда, на сайте института его работы или деятельность никак не упоминаются, однако его докторскую диссертацию от 1969 года найти все-таки можно. Вот о чем, по словам Наджафова, говорилось в том письме:

«Дорогой мистер Берл, по только что поступившей из конфиденциального источника информации, после немецкого и русского вторжения в Польшу и ее раздела, Гитлер и Сталин тайно встретились во Львове в Польше 17 октября 1939 года. Предполагается, что правительства других стран все еще находятся в неведении относительно этой встречи. На этих тайных переговорах Гитлер и Сталин, как сообщается, подписали военное соглашение взамен исчерпавшего себя пакта о ненападении. Сообщается также, что 28 октября 1939 года Сталин сделал доклад членам Политического бюро Коммунистической партии Советского Союза, информировав семерых членов упомянутого бюро о подробностях своих переговоров с Гитлером. Я полагал, что эти сведения представляют интерес для Вас».

Спустя 25 лет, в 2015 году, в своей книге «Пакт, изменивший ход истории», 86-летний Наджафов, при указании авторства назвавший себя Владимиром, добавил ссылку на первоисточник письма: United States of America National Archives Microfilm Publications. T. 1248. Roll 1. № 761.62/718. Он также довольно подробно написал, кто подписал этот документ и когда он был рассекречен («в 1979-80 годы»). При всем при этом, такого письма не находится ни в одном из национальных архивов – ни правительственных, ни спецслужб, ни даже в той самой базе Microfilm Publications.

Есть масса свидетельств переписки Берле с Гувером, о ней даже впоследствии подробно писали в ЦРУ, однако конкретно этого письма почему-то в базах нет. При этом обычно найти какой-либо документ в них не составляет особого труда – все старые рассекреченные данные довольно неплохо оцифрованы.

Однако историку нужно отдать должное – он критически подошел к вопросу, и не стал утверждать, что встреча была. Напротив, в книге Наджафов рассказал о последующих изысканиях в расследовании этого вопроса уже других людей – и везде ответ о встрече двух лидеров был отрицательный.

Этап второй

Между тем, спустя 9 лет после выхода статьи «Комсомолки», в 10-м номере журнала «Чудеса и приключения» за 1999 год выходит статья некоего Германа Назарова под названием «А встреча-то все-таки состоялась!». Материал начинался с недвусмысленного заявления: «Архивные изыскания нашего автора подтвердили слухи 1990 года: Сталин лично встречался с Гитлером 17 октября 1939 года...». Удивительно, но столь сенсационный посыл не заставил редакторов поместить текст в начало номера. Возможно, и у них возникли сомнения в подлинности приведенных автором «фактов».

А удивляться было чему. Господин Назаров где-то раздобыл «секретную переписку» посла Германии в Москве Вернера фон дер Шуленбурга с самим Сталиным. Вот пара выдержек из нее:

Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. № 960 от 3 сентября 1939 г.

Я принципиально согласен встретиться с господином Адольфом Гитлером. Неизменно буду рад этой встрече. Организацию встречи я поручил своему наркому внутренних дел тов. Берия.

С уважением И. Сталин

Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. №1001 от 20 сентября 1939 г.

Сообщите рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру, что я готов буду встретиться с ним лично 17, 18 и 19 ноября 1939 г. во Львове. Полагал бы прибыть специальным поездом и провести встречу в моём вагоне.

С уважением И. Сталин

Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. № 1037 от 11 октября 1939 г.

Прошу Вас окончательно считать временем встречи 17, 18 и 19 октября 1939 г., а не 17-19 ноября, как это планировалось ранее. Мой поезд прибудет к месту встречи в 15 ч. 30 мин. 17 октября 1939 г. Органами НКВД предприняты все меры для безопасности планируемого мероприятия.

С уважением И. Сталин

Автора статьи не смущало, что такая переписка противоречила бы практическим всем дипломатическим правилам – Шуленбург, при всей его важности в отношениях между странами на тот момент, был всего лишь послом, и общался в лучшем случае с заместителями Молотова. А тут – сразу прямое письмо от Сталина.

В конце девяностых-начале нулевых на черном рынке часто всплывали архивные документы советских времен, часть из которых иногда оказывались подлинными. Однако обычно было по-другому – в 2000 году журналисту «Власти», например, предложили купить три папки с «сенсационными» архивами за 100 тысяч долларов. Среди них были и материалы о встрече Гитлера со Сталиным, и некие бумаги о договоре между Гестапо и НКВД от 38-го года, которые подразумевали в том числе их совместную борьбу с масонами и евреями.

Похоже, что на этот клад и нарвался Герман Назаров. И предложил его на публикацию разного рода изданиям. Кто-то, как «Чудеса и приключения», без зазрений совести его труды опубликовали, кто-то же засомневался. Как главред ультраправой «Дуэли» Юрий Мухин:

«У нас несколько раз печатался Герман Назаров, иногда под псевдонимами. Однажды он приходит и шепотом рассказывает, что у него есть друг в каких-то секретных архивах и этот друг показал ему сверхсекретную папку со сверхсекретными документами.

Оказывается, в этой папке собраны и приказы Ленина о расстрелах, и доклады врачей о его маразматическом состоянии во время болезни, и доклад Берии Сталину о расстрелах евреев, и доклад Жукова Сталину о нахождении трупа Гитлера. Короче, все есть, как в придорожном ларьке. Я, даже не прибегая к материалам, могу сказать, что это папка с фальшивками, поскольку некоторых названных документов не могло быть в природе. Просто мошенники, когда их готовили, этого не знали. Назаров обиделся, но не сильно.

Через несколько дней он принес ксерокопию приказа Ленина из этой папки. Фальшивка обнаруживалась сразу - атрибуты не соответствовали времени этого приказа. Я еще раз предупредил Назарова, чтобы он не делал глупости – не распространял фальшивок, даже если Ленин и на четверть еврей», – писал Мухин еще в 2002 году.

Назаров также известен как автор книги «Мифы советской эпохи», под обложкой которой он собрал все свои теории. Но и с ней не все ладно. Даже если не смотреть на странное название серии, под которой она вышла – «Оклеветанная Русь», стоит присмотреться к издательству – это печально известная компания «Алгоритм», в рядовом порядке выпускающая книги без ведома авторов и часто искажающая смысл их публикаций. Правда, в случае с «Оклеветанной Русью» интерес у Назарова и издательства, видимо, был обоюдным. В своих «Мифах» он успел написать и о советской космонавтике, вызвав при этом недоумение у ряда читателей.

Этап третий

Здесь руку приложил Эдвард Радзинский. В своей книге «Сталин», опубликованной в 1997 году, он припомнил один случай, который затем неоднократно ретранслировал в многочисленных интервью:

«В 1972 году во Львове старый железнодорожник рассказал мне о поезде, который прибыл в город в октябре 1939 года, об охране, никого не пропускавшей на привокзальную площадь, об остановленном движении поездов. Он даже помнил число - 16 октября. Я с изумлением вспомнил об этой дате, когда увидел в «Комсомольской правде» фотокопию сенсационного документа, найденного в Национальном архиве США»

То есть, все равно все началось с Наджафова. Радзинский при этом не утверждал, что встреча была, однако рискнул предположить, что она могла иметь место. В подтверждение своей теории он обратился к журналу посещений приемной Сталина, не так давно опубликованному официально.

Данные из журнала, к слову, моментально опровергают подлинность «писем Сталина Шуленбургу», поскольку 17 октября вождь с 19 часов 35 минут принимал у себя чиновников различного ранга. Последний из них, зампред Совета министров Иван Тевосян, покинул кабинет в 22:20.

Единственная брешь в данных, за которую в теории можно зацепиться – это 18 октября, «пустой» день в расписании Сталина. Нет никаких данных о том, чем секретарь ЦК занимался в эту дату. Посещений приемной не было до 20:25 19 октября. В связи с этим Радзинский и предположил, что встреча прошла именно 18-го.

Однако поезда из Москвы до Львова идут минимум сутки даже сейчас, в 2020-м – то есть, Сталин чисто технически не мог бы успеть съездить во Львов и вернуться в Москву к 20:25, к визиту Молотова. Даже если бы поезд тронулся прямо из его кабинета в 22:31 17-го числа, при необычайно быстрой скорости движения он бы вернулся 19-го примерно в то же время. И это без всякого «окна» на встречу с Гитлером.