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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя Сталина   29 апреля 2020, 08:34
              Фото: А. А. Кокорекин
              Текст: Андрей Резчиков,
              Михаил Мошкин

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              На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты.

              Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне подписал указ о временном возвращении столице республики Цхинвалу старого наименования. Два раза в году (9 мая, в День Победы, и 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной) наряду с официальным «город Цхинвал» будет использоваться историческое наименование «город Сталинир».

              Цхинвал был переименован в честь Иосифа Сталина в 1934 году и носил это имя до 1961 года, когда – в порядке развенчания культа личности – город переименовали в Цхвинвали на грузинский манер. В 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал, однако в ходу оставалось и Цхинвали. Только после августовского конфликта в 2008 году после неудачной попытки Тбилиси захватить республику закрепилось название Цхинвал. Об историческом имени Сталинир решили вспомнить «в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне».

              Грузия, которая считает Южную Осетию своей «оккупированной территорией», отреагировала предсказуемо. Во вторник госминистр по примирению Кетеван Цихелашвили заявила: «Люди становятся жертвами абсурдных экспериментов, когда их заставляют вернуться в советское прошлое». Грузинская чиновница утверждает, что детей в Южной Осетии якобы «заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками».

              В самом Цхинвале решение о символическом возвращении Сталинира называют вполне естественным решением. В республике к Сталину «особое отношение» из-за его осетинского происхождения – «фамилия Джугашвили восходит к роду Дзугаевых», пояснил газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев. «Это не болезнь малых народов – искать себе великих соотечественников. Ничего подобного. У нас их и так достаточно, – подчеркнул собеседник. – Но у Сталина было особое отношение к республике, потому что в свое время грузинский ЦК писал прошение о том, чтобы город Гори переименовали в Сталингори. Но Сталин отказал и сказал: «В честь моего отца, моих предков, которые были осетинами, назовите город Цхинвал Сталиниром». Так оно и произошло».

              Политик добавил, что старшее поколение цхинвальцев до сих пор называет себя сталинирцами. Местная молодежь тоже поддерживает переименование, отталкивающего эффекта не было, заверил Гассиев. «Перед принятием этого решения власти провели мониторинг, и только потом президент подписал соответствующее распоряжение, – подчеркнул вице-спикер парламента. – Одна из центральных улиц города до сих пор называется улицей Сталина. Большинство осетин понимают, что Сталин был гением. Это однозначно. К нему в основном достаточно теплое отношение. У нас восприняли переименование на время праздников доброжелательно».

              Отметим, что частично признанная Южная Осетия фактически последовала примеру двух провозглашенных республик Донбасса. Первой стала Луганская народная республика, чей глава Леонид Пасечник подписал: старое название города Луганска Ворошиловград можно использовать 9 мая, 22 июня и 14 февраля, в годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Но имя Клима Ворошилова город носил сравнительно недавно, до 1990 года.

              О генералиссимусе и «отце народов» первым вспомнил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В прошлый четверг он подписал указ, по которому Донецк будут называть так же, как называли в 1929–1961 годах – «город Сталино» – три дня в году: в День победы, в годовщину начала войны и 8 сентября – в день освобождения Донбасса от нацистов.

              Первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов пояснил газете ВЗГЛЯД: «Сталин, действительно, неоднозначная фигура, но название города Донецка во времена Великой Отечественной войны – это история, память предков. Во-вторых, Донбасс стал сердцем промышленности и индустрии Советского Союза, в том числе благодаря индустриализации, которую проводил Сталин. Эта история может кому-то нравиться или не нравиться, но она была таковой. Лично я воспринимаю этот момент позитивно и считаю, что это правильное решение».

              По словам замминистра, часть молодежи, которая «недостаточно осведомлена о недавних исторических событиях XX века, как минимум задастся вопросом и залезет в Google, чтобы узнать, почему город назывался так». «Это хороший шаг для напоминания и сохранения памяти предков, нашей великой и славной истории», – считает Безсонов.

              В свою очередь заместитель главы ЛНР по внутренней политике Родион Мирошник отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: с точки зрения убеждений нет жесткого разрыва между молодежью и старшим поколением по поводу того, какое название «вернее» –Луганск или Ворошиловград. «Луганск остается Луганском. Но этот героический подвиг адекватно оценивается старшим и молодым поколением», – подчеркнул собеседник. По мнению Мирошника,

              молодежь, «которая прошла нынешнюю войну за независимость от Украины, «крайне трепетно относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне».

              Освобождение Ворошиловграда в феврале 1943 года стоит в одном ряду с красным Знаменем победы и боями на Саур-Могиле. Те события должны оставаться в памяти», – подчеркнул заместитель главы ЛНР.

              Отметим, что идея такого способа поддержания исторической памяти как возвращение советских имен городов-героев, возникла в России – но не была реализована. В последние 20 лет неоднократно обсуждался вопрос о переименовании Волгограда обратно в Сталинград. Еще в 2014 году на вопрос группы ветеранов войны Владимир Путин ответил «как жители скажут, так и сделаем». О том, что город можно переименовать путем референдума, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и тогдашний думский глава Сергей Нарышкин. В прошлом году тема затрагивалась инициативной группой по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Однако предложение так и осталось на уровне обсуждений.

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              Обсуждение: 184 комментария
              Идея восстановления названия «Сталинград» (как и любое другое возвращение имени Сталина в современный контекст) встречает довольно серьезные возражения. «Насчет Ворошиловграда – бога ради. Хотя у Ворошилова тоже, можно сказать, было рыльце в пуху – во время «дела военных» 1937 года он сильно отличился в отношении своих коллег-маршалов и нижестоящих офицеров. Но Сталин был массовым убийцей», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, политический обозреватель Николай Сванидзе.

              «Если жителям этих городов нравится, чтобы их город назывался именем массового убийцы – пусть называют. Надо ли называть город, в том числе российский город, именем человека, по чьей вине погибло больше советских граждан, чем немцев на войне? По моему мнению – нет», – уверен Сванидзе.

              Но, по сути, в Волгограде уже вполне официально употребляют название Сталинград в День победы и в день завершения Сталинградской битвы 2 февраля, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. «Неофициально в рабочем порядке это же название употребляется в день начала Сталинградской битвы 23 августа и в день начала контрнаступления под Сталинградом, он же День артиллерии 19 ноября», – отметил собеседник. «Не вижу причин, по которым многие другие города России, переименованные в разное время и по разным причинам, не могли бы пользоваться той же практикой», – полагает Вассерман.

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