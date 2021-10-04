Русские – народ железной дороги

При всем богатстве авиационного опыта (в качестве пассажира, конечно), я считаю себя человеком сугубо железнодорожным. Даже больше. Меня можно отнести к числу железнодорожных гурманов. Куда и на каких поездах я только не ездил! По всему Транссибу до самого Владивостока. И не один раз. И по окружному северному пути до ямальской станции Лабытнанги. Обожаю ночной переезд из имперского Новокузнецка в солнечный даже зимой Абакан. Я вместе со совей печенью прокатился на почти всех ночных пьяных поездах из Москвы в ближайшую округу.

Могу очень долго описывать свой железнодорожный опыт, причем начиная с детства, значительная часть которого прошла на Апшеронской узкоколейной железной дороге. До чего же уютны наши узкоколейки! А какова самая длинная из них – Алапаевская узкоколейка в Свердловской области! С ее немного игрушечными, но очень даже настоящими локомотивчиками, пассажирскими и грузовыми вагончиками, депо и вокзальчиками.

Для меня Русский железнодорожный мир – это целая вселенная. Я не представляю себе русского цивилизационного уюта без железных дорог. Эталонный образ этого уюта – вечернее чтение под чаёк и сушки в теплом купе поезда, несущегося по морозной тайге. Недаром одним из самых крутых туристических и транспортных аттракционов для иностранцев на Чемпионате мира по футболу в 2018 году были именно наши поезда. Причем особенно плацкартные вагоны.

А какими уютными, теплыми, чистыми стали наши поезда! Сейчас это места жительства нашей какой-то особенной, нашей оригинальной транспортной культуры. В малых городах я сталкивался с тем, что перрон местного железнодорожного вокзала является главным городским променадом. А как разнообразны по архитектуре наши железнодорожные вокзалы! РЖД за своим вокзальным хозяйством хорошо следит. Наши вокзалы – очень важная страница истории отечественной архитектуры. От красивейших вокзалов петербургских пригородов до менее красивых образчиков БАМовской –бруталистской, поздне-советской архитектуры.

В железнодорожных столицах России до сих пор сохранились потрясающие детские железные дороги. Причем архитектурные сооружения на Горьковской детской железной дороге в Нижнем Новгороде – это вообще очень серьезно. Это самые настоящие архитектурные шедевры. А в Екатеринбурге, Новосибирске и Оренбурге детские железные дороги – это очень значимые туристические аттракционы, накрывающие невероятно красивые места. А какие красивые у нас железнодорожные мосты!

Словом, Русский железнодорожный мир прекрасен. Это наиважнейшая часть нашей идентичности. Наша цивилизация развивается и расширяется именно по железнодорожным путям. И, кстати, у ярко выраженной Антироссии как-то не ладится именно с железными дорогами. Жуткая разруха царит на железных дорогах Украины-Антироссии. А в Латвии-Антироссии уже начинают разбирать на металлолом железнодорожные пути. Но именно покрытый густой вязью железных дорог Донбасс восстал против украинского идиотизма. Но это, к слову.

Для меня развитие железных дорог – это развитие и расширение русской цивилизации. Железнодорожные составы – это гордые и внушающие трепет крейсеры нашего великого сухопутного евразийского океана.

Наше железнодорожное прошлое – предмет нашей законной гордости. И весьма несправедливо то, что наша железнодорожная история весьма анонимна, деперсонализирована. Неужели не было прекрасных управленческих, инженерных кейсов и примеров героизма при строительстве Транссиба и Турксиба, Мурманской и Воркутинской железнодорожных магистралей?

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У нас очень неплохое железнодорожное настоящее, в котором есть волшебный Крымский мост и космический взлет уровня железнодорожного сервиса, двухэтажные поезда, сотни и тысячи отреставрированных вокзалов, Сапсан и новый тоннель на БАМе.

Надеюсь, у нас и прекрасное железнодорожное будущее. И на этом стоит остановиться подробнее. Очень важно нашим финансовым и прочим властям понимать именно цивилизационное значение русских железных дорог. Железнодорожные артерии способны сами по себе порождать кровь трафика. Железные дороги – это то, что гораздо больше, чем экономика. А потому просто необходимо довести железную дорогу до тувинского Кызыла. А потому просто необходимо построить мост через Лену и наконец-то связать Москву и Якутск. Нам нужно окончательно присоединить к России Сахалин посредством железнодорожного тоннеля или моста. А еще нужно как минимум до Магадана дотянуть великую русскую железнодорожную реку, а лучше до Камчатки и Анадыря. Нам нужно наконец-то реализовать старые железнодорожные проекты. Полярный путь должен связать Норильск и Салехард с Северной железной дорогой. И нужно построить большие мосты через Обь и Енисей в их самом северном, самом полноводном течении. И у этого покорения полярного севера будет глубокий цивилизационный символизм. И, наконец, нужно как-то влить в наш общий железнодорожный океан частную дорогу, которая соединяет Свердловскую область и Республику Коми.

А как по-особенному прагматично и цивилизационно «зазвучали бы» высокоскоростные магистрали именно у нас! Это была бы новая глава в нашем имперском романе с евразийским пространством. Есть нечто особенное в возможности проехать на ВСУ из Москвы в Пекин! А если связать Сахалин и Хоккайдо, то и в Токио. А если связать ВСУ все наши большие агломерации? А если бы появилась магистраль вокруг Черного моря?

В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны. Расскажите о наших дорогах, например, англичанам. Они очень удивятся. И немцы, где поезда без опозданий не приезжали последние лет десять.

В нашем железнодорожном качестве мы крайне системны и упорны. Даже в жуткие и смутные 90-е наши поезда бороздили волны великого сухопутного океана, а наша железнодорожная инфраструктура оставалась островком порядка в новом русском рукотворном хаосе.

В своем железнодорожном качестве мы прекрасны! Давайте дорожить нашим великим железнодорожным миром. Давайте развивать его, управляясь не только сиюминутной выгодой.