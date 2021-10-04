Русские – народ железной дороги

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4 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

Тризуб из арбузов – один из украинских рекордов последнего времени Сергій Нікітенко/Facebook
Гигантские тризубы, флагштоки и гербы из сала и арбузов – далеко не полный список экзотических рекордов, которые регулярно фиксируются на территории Украины. Последняя такая идея – установка украинского флага на поверхности Луны. В чем заключаются десять самых нелепых украинских рекордов и почему они повод скорее для печали, чем радости? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны, системны и упорны. Подробности...

Человечество обманывают, говоря о конце религий

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Для достижения глобальных целей европейцам недостает единства. Экономическая интеграция и права человека не смогли заменить собой культуру, идентичность, религию. Подробности...
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Новая Россия появилась в муках октября 1993 года

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Всё, что мы имеем сегодня, все достоинства и недостатки существующего в России политического режима, так или иначе стали следствием событий октября 1993 года. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Евгений Фатеев

    Русские – народ железной дороги

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		4 октября 2021, 18:10

    При всем богатстве авиационного опыта (в качестве пассажира, конечно), я считаю себя человеком сугубо железнодорожным. Даже больше. Меня можно отнести к числу железнодорожных гурманов. Куда и на каких поездах я только не ездил! По всему Транссибу до самого Владивостока. И не один раз. И по окружному северному пути до ямальской станции Лабытнанги. Обожаю ночной переезд из имперского Новокузнецка в солнечный даже зимой Абакан. Я вместе со совей печенью прокатился на почти всех ночных пьяных поездах из Москвы в ближайшую округу.

    Могу очень долго описывать свой железнодорожный опыт, причем начиная с детства, значительная часть которого прошла на Апшеронской узкоколейной железной дороге. До чего же уютны наши узкоколейки! А какова самая длинная из них – Алапаевская узкоколейка в Свердловской области! С ее немного игрушечными, но очень даже настоящими локомотивчиками, пассажирскими и грузовыми вагончиками, депо и вокзальчиками.

    Для меня Русский железнодорожный мир – это целая вселенная. Я не представляю себе русского цивилизационного уюта без железных дорог. Эталонный образ этого уюта – вечернее чтение под чаёк и сушки в теплом купе поезда, несущегося по морозной тайге. Недаром одним из самых крутых туристических и транспортных аттракционов для иностранцев на Чемпионате мира по футболу в 2018 году были именно наши поезда. Причем особенно плацкартные вагоны.

    А какими уютными, теплыми, чистыми стали наши поезда! Сейчас это места жительства нашей какой-то особенной, нашей оригинальной транспортной культуры. В малых городах я сталкивался с тем, что перрон местного железнодорожного вокзала является главным городским променадом. А как разнообразны по архитектуре наши железнодорожные вокзалы! РЖД за своим вокзальным хозяйством хорошо следит. Наши вокзалы – очень важная страница истории отечественной архитектуры. От красивейших вокзалов петербургских пригородов до менее красивых образчиков БАМовской –бруталистской, поздне-советской архитектуры.

    В железнодорожных столицах России до сих пор сохранились потрясающие детские железные дороги. Причем архитектурные сооружения на Горьковской детской железной дороге в Нижнем Новгороде – это вообще очень серьезно. Это самые настоящие архитектурные шедевры. А в Екатеринбурге, Новосибирске и Оренбурге детские железные дороги – это очень значимые туристические аттракционы, накрывающие невероятно красивые места. А какие красивые у нас железнодорожные мосты!

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Словом, Русский железнодорожный мир прекрасен. Это наиважнейшая часть нашей идентичности. Наша цивилизация развивается и расширяется именно по железнодорожным путям. И, кстати, у ярко выраженной Антироссии как-то не ладится именно с железными дорогами. Жуткая разруха царит на железных дорогах Украины-Антироссии. А в Латвии-Антироссии уже начинают разбирать на металлолом железнодорожные пути. Но именно покрытый густой вязью железных дорог Донбасс восстал против украинского идиотизма. Но это, к слову.

    Для меня развитие железных дорог – это развитие и расширение русской цивилизации. Железнодорожные составы – это гордые и внушающие трепет крейсеры нашего великого сухопутного евразийского океана.

    Наше железнодорожное прошлое – предмет нашей законной гордости. И весьма несправедливо то, что наша железнодорожная история весьма анонимна, деперсонализирована. Неужели не было прекрасных управленческих, инженерных кейсов и примеров героизма при строительстве Транссиба и Турксиба, Мурманской и Воркутинской железнодорожных магистралей?

    У нас очень неплохое железнодорожное настоящее, в котором есть волшебный Крымский мост и космический взлет уровня железнодорожного сервиса, двухэтажные поезда, сотни и тысячи отреставрированных вокзалов, Сапсан и новый тоннель на БАМе.

    Надеюсь, у нас и прекрасное железнодорожное будущее. И на этом стоит остановиться подробнее. Очень важно нашим финансовым и прочим властям понимать именно цивилизационное значение русских железных дорог. Железнодорожные артерии способны сами по себе порождать кровь трафика. Железные дороги – это то, что гораздо больше, чем экономика. А потому просто необходимо довести железную дорогу до тувинского Кызыла. А потому просто необходимо построить мост через Лену и наконец-то связать Москву и Якутск. Нам нужно окончательно присоединить к России Сахалин посредством железнодорожного тоннеля или моста. А еще нужно как минимум до Магадана дотянуть великую русскую железнодорожную реку, а лучше до Камчатки и Анадыря. Нам нужно наконец-то реализовать старые железнодорожные проекты. Полярный путь должен связать Норильск и Салехард с Северной железной дорогой. И нужно построить большие мосты через Обь и Енисей в их самом северном, самом полноводном течении. И у этого покорения полярного севера будет глубокий цивилизационный символизм. И, наконец, нужно как-то влить в наш общий железнодорожный океан частную дорогу, которая соединяет Свердловскую область и Республику Коми.

    А как по-особенному прагматично и цивилизационно «зазвучали бы» высокоскоростные магистрали именно у нас! Это была бы новая глава в нашем имперском романе с евразийским пространством. Есть нечто особенное в возможности проехать на ВСУ из Москвы в Пекин! А если связать Сахалин и Хоккайдо, то и в Токио. А если связать ВСУ все наши большие агломерации? А если бы появилась магистраль вокруг Черного моря?

    В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны. Расскажите о наших дорогах, например, англичанам. Они очень удивятся. И немцы, где поезда без опозданий не приезжали последние лет десять.

    В нашем железнодорожном качестве мы крайне системны и упорны. Даже в жуткие и смутные 90-е наши поезда бороздили волны великого сухопутного океана, а наша железнодорожная инфраструктура оставалась островком порядка в новом русском рукотворном хаосе.

    В своем железнодорожном качестве мы прекрасны! Давайте дорожить нашим великим железнодорожным миром. Давайте развивать его, управляясь не только сиюминутной выгодой.

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