Чем опасна победа враждебных России сил в Белоруссии

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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Чем опасна победа враждебных России сил в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода, и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...

ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...

Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Дмитрий Ольшанский

    Чем опасна победа враждебных России сил в Белоруссии

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		10 сентября 2020, 19:52

    Вот вам несколько простых ответов на пропагандистские вопросы и выкрики по поводу минских событий.

    Берите и пользуйтесь - те, кто чувствует, что пропаганда привирает, но не имеет достаточно слов ей в ответ.

    «Мария Колесникова - смелая, красивая женщина, ей сейчас трудно, ну как можно этому не сочувствовать!»

    Наличие на другой стороне человека с модной внешностью и убедительным поведением совершенно не значит, что этот же человек - или его друзья, симпатизанты, начальники etc. - не принесут вам много зла.

    Так, эсэсовец Отто Скорцени был исключительно лихой и храбрый парень, а история про «Сталинградскую мадонну» полна высокого сочувствия к замерзающим в волжских степях немецким солдатам, но для русской культуры все это несколько... чуждо, скажем так. И на то есть серьезные причины.

    Больше того, Борис Ельцин образца 1989-1991 года в сравнении хоть с болтливым и суетливым Горбачевым, хоть с дряхлыми прежними генсеками - несомненно, был человеком яркой внешности и боевого поведения.

    Цену всей этой картинке Россия узнала после Беловежских соглашений, явления либеральных министров, расстрела парламента и чеченской войны.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    «Но ведь сменяемость власти это главное! Только сменяемость власти это гарантия процветания!»

    Увы, это не так.

    В Мексике, в Бразилии, в Индии, а также в соседней стране (censored) власть меняется регулярно, однако это не исцелило их от наркомафии, фавел, дикости и нищеты.

    Напротив, правители арабских монархий, при всей специфичности тамошней культуры на наш вкус, процветают не только сами, но и вместе со своими странами.

    Сингапур под властью диктатора превратился в образцовый бизнес-центр для всего мира, а несчастные советские республики вроде Киргизии или Молдавии ничего не выигрывали от частой смены режимов.

    И даже в рамках европейской карты Швеция, где местные социал-демократы несменяемо правили почти весь двадцатый век, стала символом социального государства, а Италия, где правительства в то же время менялись непрерывно, славилась райским климатом и красотой памятников, но не никак не победой над преступностью или финансовыми успехами.

    «Но ведь эти протестующие - они совсем не такие, как в стране (censored)! Они вовсе не против России. Их просто достало, вот и все».

    К сожалению, те политические лидеры, которым эти протестующие намеревались вручить власть, открыто и внятно высказывались за возвращение страны к Конституции 1994 года.

    Фокус, однако, в том, что помимо сроков правления, эта конституция заодно лишает русский язык статуса государственного (о чем революционные политики, конечно, молчат).

    Этого одного факта достаточно для того, чтобы закрыть тему минских протестов в положительном смысле.

    «Нам надо сначала со своими проблемами разобраться, а потом уже кого-то там интегрировать!»

    Во-первых, «там» и «тут» живет один и тот же народ, поэтому и проблемы у него общие.

    Во-вторых, и это не менее значимо, так не получится.

    Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода, и, при условии отсутствия непризнанных республик и неразрешимых территориальных споров с Россией, - военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами.

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    Таким образом, откладывая вопросы национального единства до времен построения внутри РФ идеального Китеж-града, мы получаем за пределами страны молодое поколение без школьного и университетского русского языка и угрозу мировой ядерной войны как «зонтик» от нашего возможного вмешательства.

    Та сторона это отлично знает, и понимает, что запрет русского языка и иностранные военные как можно скорее - это те два слона, на которых будет держаться ее грядущее счастье.

    «Но как можно терпеть несправедливость, жестокость, расправы над несогласными! Это же невыносимо!»

    Помню отличное майское утро шесть лет назад, когда в соцсетях тех самых людей, которые сейчас так надрываются по поводу минских беззаконий, царила мирная и благодушная тишина.

    Иногда эта тишина нарушалась вялыми репликами вроде – «да это они сами виноваты», «говорят, у них там паспорта России были, вот поэтому их и...», «это другая страна и не наше дело», «непонятно, что там произошло».

    Зато с ними с тех пор все понятно.

    И потому нравственные терзания нашей intelligentsia, добровольно и коллективно выключаемые, если надо, в одну секунду, следует воспринимать как обычный назойливый шум.

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