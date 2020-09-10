Чем опасна победа враждебных России сил в Белоруссии

Вот вам несколько простых ответов на пропагандистские вопросы и выкрики по поводу минских событий.

Берите и пользуйтесь - те, кто чувствует, что пропаганда привирает, но не имеет достаточно слов ей в ответ.

«Мария Колесникова - смелая, красивая женщина, ей сейчас трудно, ну как можно этому не сочувствовать!»

Наличие на другой стороне человека с модной внешностью и убедительным поведением совершенно не значит, что этот же человек - или его друзья, симпатизанты, начальники etc. - не принесут вам много зла.

Так, эсэсовец Отто Скорцени был исключительно лихой и храбрый парень, а история про «Сталинградскую мадонну» полна высокого сочувствия к замерзающим в волжских степях немецким солдатам, но для русской культуры все это несколько... чуждо, скажем так. И на то есть серьезные причины.

Больше того, Борис Ельцин образца 1989-1991 года в сравнении хоть с болтливым и суетливым Горбачевым, хоть с дряхлыми прежними генсеками - несомненно, был человеком яркой внешности и боевого поведения.

Цену всей этой картинке Россия узнала после Беловежских соглашений, явления либеральных министров, расстрела парламента и чеченской войны.

«Но ведь сменяемость власти это главное! Только сменяемость власти это гарантия процветания!»

Увы, это не так.

В Мексике, в Бразилии, в Индии, а также в соседней стране (censored) власть меняется регулярно, однако это не исцелило их от наркомафии, фавел, дикости и нищеты.

Напротив, правители арабских монархий, при всей специфичности тамошней культуры на наш вкус, процветают не только сами, но и вместе со своими странами.

Сингапур под властью диктатора превратился в образцовый бизнес-центр для всего мира, а несчастные советские республики вроде Киргизии или Молдавии ничего не выигрывали от частой смены режимов.

И даже в рамках европейской карты Швеция, где местные социал-демократы несменяемо правили почти весь двадцатый век, стала символом социального государства, а Италия, где правительства в то же время менялись непрерывно, славилась райским климатом и красотой памятников, но не никак не победой над преступностью или финансовыми успехами.

«Но ведь эти протестующие - они совсем не такие, как в стране (censored)! Они вовсе не против России. Их просто достало, вот и все».

К сожалению, те политические лидеры, которым эти протестующие намеревались вручить власть, открыто и внятно высказывались за возвращение страны к Конституции 1994 года.

Фокус, однако, в том, что помимо сроков правления, эта конституция заодно лишает русский язык статуса государственного (о чем революционные политики, конечно, молчат).

Этого одного факта достаточно для того, чтобы закрыть тему минских протестов в положительном смысле.

«Нам надо сначала со своими проблемами разобраться, а потом уже кого-то там интегрировать!»

Во-первых, «там» и «тут» живет один и тот же народ, поэтому и проблемы у него общие.

Во-вторых, и это не менее значимо, так не получится.

Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода, и, при условии отсутствия непризнанных республик и неразрешимых территориальных споров с Россией, - военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами.

Таким образом, откладывая вопросы национального единства до времен построения внутри РФ идеального Китеж-града, мы получаем за пределами страны молодое поколение без школьного и университетского русского языка и угрозу мировой ядерной войны как «зонтик» от нашего возможного вмешательства.

Та сторона это отлично знает, и понимает, что запрет русского языка и иностранные военные как можно скорее - это те два слона, на которых будет держаться ее грядущее счастье.

«Но как можно терпеть несправедливость, жестокость, расправы над несогласными! Это же невыносимо!»

Помню отличное майское утро шесть лет назад, когда в соцсетях тех самых людей, которые сейчас так надрываются по поводу минских беззаконий, царила мирная и благодушная тишина.

Иногда эта тишина нарушалась вялыми репликами вроде – «да это они сами виноваты», «говорят, у них там паспорта России были, вот поэтому их и...», «это другая страна и не наше дело», «непонятно, что там произошло».

Зато с ними с тех пор все понятно.

И потому нравственные терзания нашей intelligentsia, добровольно и коллективно выключаемые, если надо, в одну секунду, следует воспринимать как обычный назойливый шум.