Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Очень важно понимать, что риски и сложности для системы здравоохранения не кончатся с окончанием эпидемии. Здравоохранению предстоит пережить ряд «афтершоков» пандемии, которые по последствиям могут оказаться не менее сложными, чем вызовы самой пандемии. Связанных как с чисто организационными вещами, так и с кадрами.

А самое главное – с доверием между пациентами и врачами и между врачебным сообществом и государством. Вопрос возвращения к норме в системе здравоохранения станет ключевым политическим вопросом на год вперед как минимум. То есть принципиальным повесткообразующим вопросом для выборов в ГД в 2021 году.

1. Вызов массовой вакцинации. Который проявляется в двух аспектах. Первый – собственно организационный – это и логистика, и кадры, и помещения, и готовность бороться с побочными эффектами. И второй – вызов, связанный с доверием к вакцине и вакцинации. Это потребует работы не только медицинских властей, но и СМИ и личного участия знаковых для регионов лиц – в том числе и губернаторов.

2. Вызов кадров. Пандемия привела к тому, что люди старше 65 лет (а на самом деле и 60) подверглись дискриминации. А для здравоохранения это ключевые люди: и самые опытные врачи, и – главное – лучшие преподаватели. Причем и на вузовском, и на послевузовском этапе. Они «ручками» лепят из студентов молодых врачей. Реабилитация – возвращение к деятельности – немолодых специалистов – важнейшая задача. На самом деле это вопрос выживания системы здравоохранения. Очень просто формально выполнить требования РПН и исключить этих людей из жизни, но это путь не в никуда, а к краху.

3. Вызов нормы системы. Очевидно – «восстановление коечного фонда» при сохранении возможностей быстрой конверсии коек вновь в инфекционные. Казалось бы, это организационная задача, но не только организационная – это задача восстановления компетенций, восстановления навыков в работе с обычными заболеваниями.

Закрывались узкоспециализированные учреждения. Закрыть институт патологии беременных очень просто – бумагу подписать. Вернуть ковидарий беременным очень тяжело. В том числе и потому, что врачи должны получить доступ к системам повышения (в данном случае восстановления) квалификации. Ну и восстановление нормальной системы лекарственного обеспечения пациентов с «привычными» болезнями. В том числе и вакцинными препаратами, кстати. Календарь прививок существовал только в воспоминаниях педиатров несколько месяцев.

4. Вызов пациентов – миллионы людей не получили обычной медицинской помощи. Не говоря уж о высокотехнологической. Не проведены десятки тысяч (если не сотни) операций и манипуляций. Не получили лечения (и как работы персонала, и как лекарств) – множество больных.

Это приведет к «утяжелению» огромного количества пациентов и повышения давления на всю систему здравоохранения. Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней.

5. Вызов справедливости – это администрирование ковидных выплат врачам (чтобы никто по итогам не чувствовал, что его обманули), и второе – неизбежное снижение доходов при отсутствии снижения нагрузки реальной. При этом – повторюсь – возрастные специалисты окажутся дискриминированными, что повышает давление на более молодых врачей.

Сохранение баланса нагрузка/доходы – это задача важная не только из соображений справедливости, но и из политических соображений. Это вопрос доверия.

Источник: Блог Глеба Кузнецова